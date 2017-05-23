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Philips IntelliBridge Enterprise provides a single, standards-based point of interoperability between your Philips clinical systems and your enterprise information systems, while reducing complexity and cost in your healthcare environment.
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A single Philips interoperability point reduces complexity
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Standards-based HL7 data exchange supports different systems
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Automation features reduce effort
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Research data can be easily accessed
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A single Philips interoperability point reduces complexity
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