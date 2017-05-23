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IntelliBridge Enterprise

Interoperability solution

Philips IntelliBridge Enterprise provides a single, standards-based point of interoperability between your Philips clinical systems and your enterprise information systems, while reducing complexity and cost in your healthcare environment.

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Caractéristiques
One Philips interoperability point || Helps reduce your costs

A single Philips interoperability point reduces complexity

With a single point of interoperability, IntelliBridge Enterprise reduces the total number of connection points and associated complexity in your healthcare environment. IntelliBridge Enterprise is a consistent, pretested, repeatable, and scalable connectivity solution, designed to reduce your cost.

A single Philips interoperability point reduces complexity

With a single point of interoperability, IntelliBridge Enterprise reduces the total number of connection points and associated complexity in your healthcare environment. IntelliBridge Enterprise is a consistent, pretested, repeatable, and scalable connectivity solution, designed to reduce your cost.

A single Philips interoperability point reduces complexity

With a single point of interoperability, IntelliBridge Enterprise reduces the total number of connection points and associated complexity in your healthcare environment. IntelliBridge Enterprise is a consistent, pretested, repeatable, and scalable connectivity solution, designed to reduce your cost.
Standards-based HL7 data exchange || Eases multivendor interoperabi

Standards-based HL7 data exchange supports different systems

At Philips, we leverage standards that allow our solutions to work with your multi-vendor enterprise systems for meaningful data exchange. IntelliBridge Enterprise automates delivery of clinical data in a standardized, secure and efficient manner with powerful and flexible HL7 interfacing capabilities to support varying approaches by EMR vendors.

Standards-based HL7 data exchange supports different systems

At Philips, we leverage standards that allow our solutions to work with your multi-vendor enterprise systems for meaningful data exchange. IntelliBridge Enterprise automates delivery of clinical data in a standardized, secure and efficient manner with powerful and flexible HL7 interfacing capabilities to support varying approaches by EMR vendors.

Standards-based HL7 data exchange supports different systems

At Philips, we leverage standards that allow our solutions to work with your multi-vendor enterprise systems for meaningful data exchange. IntelliBridge Enterprise automates delivery of clinical data in a standardized, secure and efficient manner with powerful and flexible HL7 interfacing capabilities to support varying approaches by EMR vendors.
Automation features || Simplifies workflow, more time

Automation features reduce effort

IntelliBridge Enterprise can automate the export of document image files (such as waveform snippets) along with the associated patient’s demographic information to avoid the need to print, scan and manually associate the waveforms with the patient chart. As a result, caregivers will have more time for patient care.

Automation features reduce effort

IntelliBridge Enterprise can automate the export of document image files (such as waveform snippets) along with the associated patient’s demographic information to avoid the need to print, scan and manually associate the waveforms with the patient chart. As a result, caregivers will have more time for patient care.

Automation features reduce effort

IntelliBridge Enterprise can automate the export of document image files (such as waveform snippets) along with the associated patient’s demographic information to avoid the need to print, scan and manually associate the waveforms with the patient chart. As a result, caregivers will have more time for patient care.
Research data || Simplifies workflow, more time

Research data can be easily accessed

IntelliBridge Enterprise can also be used to connect with other information systems such as those associated with comparative effectiveness research. This simplifies data collection for research projects.

Research data can be easily accessed

IntelliBridge Enterprise can also be used to connect with other information systems such as those associated with comparative effectiveness research. This simplifies data collection for research projects.

Research data can be easily accessed

IntelliBridge Enterprise can also be used to connect with other information systems such as those associated with comparative effectiveness research. This simplifies data collection for research projects.
  • One Philips interoperability point || Helps reduce your costs
  • Standards-based HL7 data exchange || Eases multivendor interoperabi
  • Automation features || Simplifies workflow, more time
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A single Philips interoperability point reduces complexity

With a single point of interoperability, IntelliBridge Enterprise reduces the total number of connection points and associated complexity in your healthcare environment. IntelliBridge Enterprise is a consistent, pretested, repeatable, and scalable connectivity solution, designed to reduce your cost.

A single Philips interoperability point reduces complexity

With a single point of interoperability, IntelliBridge Enterprise reduces the total number of connection points and associated complexity in your healthcare environment. IntelliBridge Enterprise is a consistent, pretested, repeatable, and scalable connectivity solution, designed to reduce your cost.

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Standards-based HL7 data exchange || Eases multivendor interoperabi

Standards-based HL7 data exchange supports different systems

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