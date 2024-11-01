Verringerung von Komplexität und Kosten in Ihrer Einrichtung dank ausgezeichneter Interoperabilität

Philips IntelliBridge Enterprise bietet eine einzige, auf Standards basierende Schnittstelle und reduziert so die Gesamtzahl der Verbindungspunkte und die damit verbundene Komplexität in Ihrer Versorgungsumgebung. Es ist eine konsistente, getestete, wiederholbare und skalierbare Anschlusslösung, die zur Kostensenkung beiträgt.