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Philips IntelliBridge Enterprise bietet eine einzige, auf Standards basierende Schnittstelle für die Interoperabilität zwischen Ihren Medizinsystemen von Philips und den Informationssystemen Ihrer Einrichtung. Dank dieser Interoperabilität lassen sich Komplexität und Kosten in Ihrer Einrichtung reduzieren.
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Verringerung von Komplexität und Kosten in Ihrer Einrichtung dank ausgezeichneter Interoperabilität
Verringerung von Komplexität und Kosten in Ihrer Einrichtung dank ausgezeichneter Interoperabilität
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Standards-basierter HL7-Datenaustausch für verschiedene Systeme
Standards-basierter HL7-Datenaustausch für verschiedene Systeme
Standards-basierter HL7-Datenaustausch für verschiedene Systeme
Geringer Aufwand dank Automatisierungsfunktionen
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Leichter Zugriff auf Forschungsdaten
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Verringerung von Komplexität und Kosten in Ihrer Einrichtung dank ausgezeichneter Interoperabilität
Verringerung von Komplexität und Kosten in Ihrer Einrichtung dank ausgezeichneter Interoperabilität
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Standards-basierter HL7-Datenaustausch für verschiedene Systeme
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Geringer Aufwand dank Automatisierungsfunktionen
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Leichter Zugriff auf Forschungsdaten
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