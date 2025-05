Workflow Information Management Plus grande satisfaction des patients, plus grande efficacité des processus de travail

La gestion des informations de processus de travail est une solution de processus de travail Web, modulaire, de bout en bout, qui vous aide à tout gérer, de la planification des examens à l’enregistrement des visites, en passant par l’admission et la préparation des patients, l’accès aux protocoles et à la documentation des études et la diffusion des résultats. La technologie Web offre une solution évolutive, prête à l’emploi et zero-footprint, avec un accès sécurisé à tout moment et en tout lieu.