Clinical Repository

Capture des images avec l’application Web mobile

Permettez aux professionnels de santé de créer leur dossier médical d’imagerie avec des photos médicales, des vidéos et des images capturées en situation d’urgence à l’aide de n’importe quel appareil bénéficiant d’un accès Internet (smartphones, tablettes, etc.), et connectez directement ces données au dossier patient informatisé (DPI) du patient. Un processus de travail simplifié et automatisé permet aux cliniciens de gérer les données basées sur les rendez-vous et d’intégrer des images et des vidéos aux dossiers de leurs patients. Les données d’imagerie capturées peuvent être stockées directement dans l’archive et liées au DPI pour toute référence immédiate.