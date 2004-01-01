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L’électrocardiographe Philips PageWriter TC10 est un appareil avancé, conçu pour s’adapter à vos processus de travail. Léger et compact, le TC10 est une solution portable qui répond aux besoins des patients dans une grande variété d’environnements de soins.
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