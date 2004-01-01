Fonctions de diagnostic supplémentaires

L’électrocardiographe PageWriter TC10 reposant sur une plateforme standard, il s’intègre facilement à votre infrastructure informatique existante. Vous restez connecté en permanence, où que vous soyez. De plus, une communication réseau bidirectionnelle avancée utilisant une connexion sans fil sécurisée basée sur des protocoles LAN standard permet d’assurer la protection des données patient, du personnel soignant et des informations financières.