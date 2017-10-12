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IntelliVue Cableless charging station

Chargeur de batterie pour dispositifs de mesure sans fil

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La station de charge sans fil permet de recharger et d’assurer la maintenance des batteries de divers dispositifs de mesure sans fil IntelliVue. Grâce à ses neuf logements de charge, la station facilite la mobilité des patients en permettant de recharger plusieurs dispositifs simultanément.

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Caractéristiques
Connectivité
Connectivité pratique

Connectivité pratique

La station de charge sans fil est équipée d’une alimentation intégrée (avec indicateur CA) et dispose d’une interface USB hôte permettant de connecter un lecteur de codes-barres ou un PC.

Connectivité pratique

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Station de charge robuste

Robuste et légère, avec indicateurs de charge de la batterie

La station comporte des logements de charge pour les dispositifs suivants : afficheur de SpO₂ sans fil, afficheur de PNI sans fil, afficheur de respiration sans fil et émetteur sans fil. La batterie du MX40 peut également être rechargée. Des indicateurs de charge de la batterie (par exemple : chargée, en cours de charge, erreur) sont présents sur chaque logement pour une meilleure visibilité de l’état de charge.

Robuste et légère, avec indicateurs de charge de la batterie

La station comporte des logements de charge pour les dispositifs suivants : afficheur de SpO₂ sans fil, afficheur de PNI sans fil, afficheur de respiration sans fil et émetteur sans fil. La batterie du MX40 peut également être rechargée. Des indicateurs de charge de la batterie (par exemple : chargée, en cours de charge, erreur) sont présents sur chaque logement pour une meilleure visibilité de l’état de charge.

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Charge rapide

Temps de charge rapide

La station de charge IntelliVue CL permet une recharge rapide, en 2,5 heures maximum. Le nombre de logements utilisés dépend de la taille du module (SpO₂ CL – un logement, PNI CL et émetteur CL – deux logements). La station effectue également une recalibration automatique de la jauge de charge (une procédure de maintenance de la batterie).

Temps de charge rapide

La station de charge IntelliVue CL permet une recharge rapide, en 2,5 heures maximum. Le nombre de logements utilisés dépend de la taille du module (SpO₂ CL – un logement, PNI CL et émetteur CL – deux logements). La station effectue également une recalibration automatique de la jauge de charge (une procédure de maintenance de la batterie).

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