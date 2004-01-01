Termes recherchés

IntelliVue Smart-hopping Network

Réseau sans fil

Le contrôleur de points d’accès IntelliVue Smart-hopping gère la configuration et le fonctionnement des points d’accès d’un réseau Smart-hopping.

Couverture de tout l’établissement

Le Smart-hopping IntelliVue permet à plusieurs utilisateurs de partager la même fréquence en divisant le signal en différentes plages temporelles, ce qui permet de prendre en charge jusqu’à 1024 appareils.

Le Smart-hopping IntelliVue permet à plusieurs utilisateurs de partager la même fréquence en divisant le signal en différentes plages temporelles, ce qui permet de prendre en charge jusqu’à 1024 appareils.

Le Smart-hopping IntelliVue permet à plusieurs utilisateurs de partager la même fréquence en divisant le signal en différentes plages temporelles, ce qui permet de prendre en charge jusqu’à 1024 appareils.
Itinérance programmée pour des performances optimales

Le Smart-hopping IntelliVue détermine quand et où effectuer l’itinérance, en tenant compte des erreurs de réessai et de la puissance du signal afin de garantir d’excellentes performances.

Le Smart-hopping IntelliVue détermine quand et où effectuer l’itinérance, en tenant compte des erreurs de réessai et de la puissance du signal afin de garantir d’excellentes performances.

Le Smart-hopping IntelliVue détermine quand et où effectuer l’itinérance, en tenant compte des erreurs de réessai et de la puissance du signal afin de garantir d’excellentes performances.
Radio performante avec “saut de fréquence intelligent”

La technologie Smart-hopping IntelliVue utilise un signal radio cognitif capable de changer de fréquence et de plage temporelle en cas d’interférence, offrant ainsi un excellent rapport signal/bruit.

La technologie Smart-hopping IntelliVue utilise un signal radio cognitif capable de changer de fréquence et de plage temporelle en cas d’interférence, offrant ainsi un excellent rapport signal/bruit.

La technologie Smart-hopping IntelliVue utilise un signal radio cognitif capable de changer de fréquence et de plage temporelle en cas d’interférence, offrant ainsi un excellent rapport signal/bruit.
Confidentialité optimisée

IntelliVue Smart-hopping utilise un protocole propriétaire et évite la transmission des identifiants patient via l’interface sans fil afin de préserver la confidentialité des informations relatives aux patients.

IntelliVue Smart-hopping utilise un protocole propriétaire et évite la transmission des identifiants patient via l’interface sans fil afin de préserver la confidentialité des informations relatives aux patients.

IntelliVue Smart-hopping utilise un protocole propriétaire et évite la transmission des identifiants patient via l’interface sans fil afin de préserver la confidentialité des informations relatives aux patients.
Communication bidirectionnelle

IntelliVue Smart-hopping dispose d’une communication bidirectionnelle grâce à laquelle des fonctions cliniques telles que “Recherche de l’appareil“, “Emplacement de l’appareil“ et “Contrôle des mesures cliniques“ contribuent à l’amélioration des fonctionnalités des moniteurs patient IntelliVue.

IntelliVue Smart-hopping dispose d’une communication bidirectionnelle grâce à laquelle des fonctions cliniques telles que “Recherche de l’appareil“, “Emplacement de l’appareil“ et “Contrôle des mesures cliniques“ contribuent à l’amélioration des fonctionnalités des moniteurs patient IntelliVue.

IntelliVue Smart-hopping dispose d’une communication bidirectionnelle grâce à laquelle des fonctions cliniques telles que “Recherche de l’appareil“, “Emplacement de l’appareil“ et “Contrôle des mesures cliniques“ contribuent à l’amélioration des fonctionnalités des moniteurs patient IntelliVue.
