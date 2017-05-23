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Das IntelliVue Telemetriesystem nutzt Frequenzsprung-Technologie, die Adaptation eines ursprünglich für die Sprachübertragung entwickelten Protokolls, und schafft damit eine nahtlose Verbindung zwischen Zentrale und Telemetriegeräten. Für ein skalierbares System und gute Verbindungen.
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Krankenhausweite Abdeckung
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Intelligente Funktechnik mit Frequenzsprung
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Bidirektionale Kommunikation für optimierte Funktionalität
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