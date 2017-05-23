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Frequenzsprung-Technologie (Smart-Hopping)

Drahtloses Kommunikationsprotokoll

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Das IntelliVue Telemetriesystem nutzt Frequenzsprung-Technologie, die Adaptation eines ursprünglich für die Sprachübertragung entwickelten Protokolls, und schafft damit eine nahtlose Verbindung zwischen Zentrale und Telemetriegeräten. Für ein skalierbares System und gute Verbindungen.

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Eigenschaften
Krankenhausweite Abdeckung

Krankenhausweite Abdeckung

IntelliVue Smart-Hopping ermöglicht die gemeinsame Nutzung einer Frequenz durch mehrere Nutzer, indem das Signal in verschiedene Zeitfenster aufgeteilt wird. Auf diese Weise können bis zu 1024 Geräte unterstützt werden.

Krankenhausweite Abdeckung

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Krankenhausweite Abdeckung

IntelliVue Smart-Hopping ermöglicht die gemeinsame Nutzung einer Frequenz durch mehrere Nutzer, indem das Signal in verschiedene Zeitfenster aufgeteilt wird. Auf diese Weise können bis zu 1024 Geräte unterstützt werden.
Deterministisches Roaming für optimale Leistung

Deterministisches Roaming für optimale Leistung

IntelliVue Smart‑Hopping ermittelt, wann und wohin Roaming erforderlich ist und berücksichtigt dabei Wiederholungsversuche und Signalstärke, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Deterministisches Roaming für optimale Leistung

IntelliVue Smart‑Hopping ermittelt, wann und wohin Roaming erforderlich ist und berücksichtigt dabei Wiederholungsversuche und Signalstärke, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Deterministisches Roaming für optimale Leistung

IntelliVue Smart‑Hopping ermittelt, wann und wohin Roaming erforderlich ist und berücksichtigt dabei Wiederholungsversuche und Signalstärke, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
Intelligente Funktechnik mit Frequenzsprung

Intelligente Funktechnik mit Frequenzsprung

IntelliVue Smart‑Hopping nutzt kognitive Funktechnik und wechselt bei Interferenzen automatisch in eine andere Frequenz und ein anderes Zeitfenster, um das Signal‑Rausch‑Verhältnis zu verbessern.

Intelligente Funktechnik mit Frequenzsprung

IntelliVue Smart‑Hopping nutzt kognitive Funktechnik und wechselt bei Interferenzen automatisch in eine andere Frequenz und ein anderes Zeitfenster, um das Signal‑Rausch‑Verhältnis zu verbessern.

Intelligente Funktechnik mit Frequenzsprung

IntelliVue Smart‑Hopping nutzt kognitive Funktechnik und wechselt bei Interferenzen automatisch in eine andere Frequenz und ein anderes Zeitfenster, um das Signal‑Rausch‑Verhältnis zu verbessern.
Verbesserter Datenschutz

Verbesserter Schutz von Patientendaten

IntelliVue Smart-Hopping arbeitet mit einem proprietären Protokoll und vermeidet die Übertragung von Patientenkenndaten über die Drahtlos-Schnittstelle, um so Patientendaten zu schützen.

Verbesserter Schutz von Patientendaten

IntelliVue Smart-Hopping arbeitet mit einem proprietären Protokoll und vermeidet die Übertragung von Patientenkenndaten über die Drahtlos-Schnittstelle, um so Patientendaten zu schützen.

Verbesserter Schutz von Patientendaten

IntelliVue Smart-Hopping arbeitet mit einem proprietären Protokoll und vermeidet die Übertragung von Patientenkenndaten über die Drahtlos-Schnittstelle, um so Patientendaten zu schützen.
Bidirektionale Kommunikation

Bidirektionale Kommunikation für optimierte Funktionalität

IntelliVue Smart‑Hopping bietet bidirektionale Kommunikation, die klinische Funktionen wie das Auffinden und die Ortung von Geräten sowie die Steuerung klinischer Messvorgänge ermöglicht und so die klinische Funktionalität der IntelliVue Patientenmonitore optimiert.

Bidirektionale Kommunikation für optimierte Funktionalität

IntelliVue Smart‑Hopping bietet bidirektionale Kommunikation, die klinische Funktionen wie das Auffinden und die Ortung von Geräten sowie die Steuerung klinischer Messvorgänge ermöglicht und so die klinische Funktionalität der IntelliVue Patientenmonitore optimiert.

Bidirektionale Kommunikation für optimierte Funktionalität

IntelliVue Smart‑Hopping bietet bidirektionale Kommunikation, die klinische Funktionen wie das Auffinden und die Ortung von Geräten sowie die Steuerung klinischer Messvorgänge ermöglicht und so die klinische Funktionalität der IntelliVue Patientenmonitore optimiert.
  • Krankenhausweite Abdeckung
  • Deterministisches Roaming für optimale Leistung
  • Intelligente Funktechnik mit Frequenzsprung
  • Verbesserter Datenschutz
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IntelliVue Smart-Hopping ermöglicht die gemeinsame Nutzung einer Frequenz durch mehrere Nutzer, indem das Signal in verschiedene Zeitfenster aufgeteilt wird. Auf diese Weise können bis zu 1024 Geräte unterstützt werden.

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IntelliVue Smart-Hopping ermöglicht die gemeinsame Nutzung einer Frequenz durch mehrere Nutzer, indem das Signal in verschiedene Zeitfenster aufgeteilt wird. Auf diese Weise können bis zu 1024 Geräte unterstützt werden.

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Deterministisches Roaming für optimale Leistung

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IntelliVue Smart‑Hopping ermittelt, wann und wohin Roaming erforderlich ist und berücksichtigt dabei Wiederholungsversuche und Signalstärke, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Deterministisches Roaming für optimale Leistung

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Intelligente Funktechnik mit Frequenzsprung

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IntelliVue Smart‑Hopping nutzt kognitive Funktechnik und wechselt bei Interferenzen automatisch in eine andere Frequenz und ein anderes Zeitfenster, um das Signal‑Rausch‑Verhältnis zu verbessern.

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Bidirektionale Kommunikation für optimierte Funktionalität

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