La baie de modules FMX‑4 comporte 4 logements de modules destinés aux modules de mesure individuels et à l’enregistreur. Le dispositif de montage du Module multi-mesure E20 en option est équipé d’une plaque de montage avec un connecteur SRL permettant de fixer un Module multi-mesure. La baie de modules FMX‑4 est uniquement compatible avec les moniteurs patient IntelliVue MX750 et MX850.
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