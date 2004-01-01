Suchbegriffe

Flexible Module Server FMX-4

Modul-Rack

Das Modul-Rack FMX-4 bietet 4 Steckplätze zur Verwendung mit einzelnen Parameter-Modulen und dem Schreiber. Die optionale E20 Kombi-Modul-Halterung verfügt über eine Montage-Platte mit einem SRL-Anschluss zum Anbringen eines Kombi-Moduls. Das FMX-4 ist ausschließlich mit den Patientenmonitoren IntelliVue MX750 und MX850 kompatibel.

Eigenschaften
Weitere Anschlüsse möglich: Über den Modul-Link-Anschluss kann ein weiteres Kombi-Modul angeschlossen werden.

  • Skalierbarkeit
Technische Daten

Gewicht
  • &lt; 950 g
Abmessungen
  • 194 x 139 x 110 mm
Eindringschutz
  • IP21
