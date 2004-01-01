PerformanceBridge 5.0

Termes recherchés
PerformanceBridge * offre une gamme intégrée et évolutive de services, d’outils et d’accompagnement permettant aux services hospitaliers d’améliorer leurs performances et d’élaborer un programme d’amélioration continue. Il est conçu pour vous permettre de vous concentrer sur l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et la réduction des coûts, tout en mettant l’accent sur la qualité, les performances et la valeur. PerformanceBridge est une plate-forme Web d’analyse de données en temps réel qui regroupe des données provenant de plusieurs sources, telles que vos systèmes SIH, SIR, PACS et financiers.
Demande de contact
Nous souhaitons répondre au mieux à vos attentes
Dites-nous comment vous aider
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.Je comprends
Solution indépendante du fournisseur, basée sur le Web et hébergée dans le cloud
Solution indépendante du fournisseur, basée sur le Web et hébergée dans le cloud
Solution indépendante du fournisseur, basée sur le Web et hébergée dans le cloud
Solution indépendante du fournisseur, basée sur le Web et hébergée dans le cloud
Analyse des données en temps réel pour une amélioration continue
Analyse des données en temps réel pour une amélioration continue
Analyse des données en temps réel pour une amélioration continue
Analyse des données en temps réel pour une amélioration continue
Outils d’analyse et de processus de travail pour des conseils personnalisés
Outils d’analyse et de processus de travail pour des conseils personnalisés
Outils d’analyse et de processus de travail pour des conseils personnalisés
Outils d’analyse et de processus de travail pour des conseils personnalisés
Une suite flexible de solutions évolutives
Une suite flexible de solutions évolutives
Une suite flexible de solutions évolutives
Une suite flexible de solutions évolutives
Solution indépendante du fournisseur, basée sur le Web et hébergée dans le cloud
Solution indépendante du fournisseur, basée sur le Web et hébergée dans le cloud
Solution indépendante du fournisseur, basée sur le Web et hébergée dans le cloud
Solution indépendante du fournisseur, basée sur le Web et hébergée dans le cloud
Analyse des données en temps réel pour une amélioration continue
Analyse des données en temps réel pour une amélioration continue
Analyse des données en temps réel pour une amélioration continue
Analyse des données en temps réel pour une amélioration continue
Outils d’analyse et de processus de travail pour des conseils personnalisés
Outils d’analyse et de processus de travail pour des conseils personnalisés
Outils d’analyse et de processus de travail pour des conseils personnalisés
Outils d’analyse et de processus de travail pour des conseils personnalisés
Une suite flexible de solutions évolutives
Une suite flexible de solutions évolutives
Une suite flexible de solutions évolutives
Une suite flexible de solutions évolutives
Voir le produit
Une solution d’imagerie à distance multifournisseur, multimodalité, multisite, sûre et sécurisée, qui connecte en toute simplicité les experts en imagerie d’un centre de commande aux manipulateurs sur les sites d’examen de leur établissement. La Radiology Operations Command Center Console est une solution d’acquisition à distance agréée par la FDA et certifiée UE-MDR. Elle permet aux experts en imagerie d’un centre de commande de visualiser et de modifier à distance des examens sur plusieurs scanners de l’entreprise, en collaboration avec l’opérateur qui manipule le scanner. Le Radiology Operations Command Center permet aux experts en imagerie d’interagir à distance et en toute transparence avec les opérateurs manipulant le scanner par messages, par transmission vocale ou par vidéo, tout en accédant simultanément aux écrans de la console du scanner, sans compromettre la qualité des images, la confidentialité, ni la sécurité.
Voir le produit
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.Je comprends
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.Je comprends
Select country/regionSuisse (Français)
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.