PerformanceBridge 5.0

Plate-forme informatique opérationnelle

PerformanceBridge * offre une gamme intégrée et évolutive de services, d’outils et d’accompagnement permettant aux services hospitaliers d’améliorer leurs performances et d’élaborer un programme d’amélioration continue. Il est conçu pour vous permettre de vous concentrer sur l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et la réduction des coûts, tout en mettant l’accent sur la qualité, les performances et la valeur. PerformanceBridge est une plate-forme Web d’analyse de données en temps réel qui regroupe des données provenant de plusieurs sources, telles que vos systèmes SIH, SIR, PACS et financiers.

En intégrant des données provenant de plusieurs sources standard (telles que HL7, DICOM et autres données structurées) dans une seule plate-forme de données Web, vous bénéficierez d’une vue complète en temps réel de l’ensemble de votre établissement. Modèles de déploiement flexibles, y compris sur site et dans le cloud.

Analyse des données en temps réel pour une amélioration continue
PerformanceBridge est conçu pour faciliter l’exploration des données de votre établissement et permettre des initiatives tactiques pour soutenir la prise en charge et le personnel en contact direct avec les patients avec des applications dédiées pour améliorer le processus de travail clinique. Les tableaux de bord interactifs vous offrent un accès facile aux informations nécessaires pour des observations rapides et exploitables et des rapports détaillés. Vous bénéficiez ainsi d’une visibilité sur les indicateurs des services, l’utilisation des scanners individuels et les rapports historiques pour tirer parti des données de votre établissement, quel que soit le fournisseur ou la génération du système.

Outils d’analyse et de processus de travail pour des conseils personnalisés
Àlors de chaque étape, donnez à votre personnel les moyens d’améliorer les résultats opérationnels et de réduire les coûts en temps réel pour faciliter l’apprentissage, l’amélioration de la qualité et la coordination des opérations. Ces outils permettent d’accéder à des données agrégées afin que vous puissiez facilement aller au-delà de la simple création de rapports dans des scénarios de meilleurs cas générés par l’IA, la budgétisation prédictive, la combinaison et la modélisation du personnel, et des projections de flotte adaptées.

Une suite flexible de solutions évolutives
Notre kit de développement logiciel ouvert offre la flexibilité de personnaliser et de créer rapidement des applications. Il permet au client de mettre au point des outils d’application qui peuvent être spécifiquement adaptés à ses exigences, à sa vision et à ses indicateurs clés de performances, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle et réduisant les coûts. Il permet et facilite la création de la nouvelle génération d’applications hautes performances, créées par un vaste écosystème d’établissements universitaires et de sociétés technologiques innovantes, conçues pour répondre aux divers besoins technologiques de la médecine et apporter la puissance de l’innovation communautaire au secteur de la santé.

  • Le produit n’est pas conçu pour un usage diagnostique ou la sélection d’un traitement.
  • Ce produit n’est pas un dispositif médical.
  • Disponibilité du produit (ou de toutes ses fonctionnalités) variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour vérifier si cette solution est applicable à votre région et à vos exigences linguistiques.

