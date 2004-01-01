PerformanceBridge

Radiology Operations Command Center

Eine herstellerneutrale, modalitäten- und standortübergreifende und sichere Remote-Lösung für die Bildgebung, die Fachexperten in einem Command Center mit MTRs in Untersuchungsräumen überall in der Einrichtung nahtlos miteinander vernetzt. Das Radiology Operations Command Center Console, eine von der FDA zugelassene und nach EU-MDR zertifizierte Remote-Lösung für Scans, ermöglicht es Fachexperten in einem Command Center, Untersuchungen an mehreren Scannern in der gesamten Einrichtung in Zusammenarbeit mit dem am Scanner stehenden MTR per Fernzugriff anzuzeigen und zu bearbeiten. Das Radiology Operations Command Center ermöglicht es Bildgebungsexperten, nahtlos mit den am Scanner stehenden MTRs über Chat, Sprache und Video zu interagieren, während sie gleichzeitig auf die Bildschirme der Scanner-Konsole zugreifen, ohne dabei Abstriche bei der Bildqualität, dem Datenschutz oder der Patientensicherheit zu machen.

Produkt anzeigen