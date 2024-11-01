Cathéter d’échographie intravasculaire rotationnelle nouvelle génération de Philips. Il offre de meilleurs résultats en permettant de naviguer facilement à travers les lésions difficiles. Compatible avec les guides 5F, il permet un accès radial et, avec une image haute résolution de 45 MHz, il produit des images claires et nettes pour une interprétation des vaisseaux et une évaluation des lésions précises.
Merci de votre intérêt pour Philips. Vous trouverez ci-dessous les coordonnées de nos différents services.
Philips AG Healthcare
Tel: 0800 80 3000
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|Guide-cathéter compatible
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|Fil-guide compatible
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|Diamètre de la gaine extérieure
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|Diamètre du scanner
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|Longueur utile
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|Longueur de l’extrémité à la sonde
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|Références de commande
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