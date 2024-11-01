Der Rotations-IVUS-Katheter der nächsten Generation von Philips. Der hervorragend manövrierbare Katheter kann mühelos durch schwierige Läsionen bewegt werden. Der mit 5-F-Führungskathetern kompatible Katheter ermöglicht einen radialen Zugang und liefert mit seinem hochauflösenden 45-MHz-Bildgebungssystem klare und gestochen scharfe Aufnahmen für eine genaue Gefäßdiagnostik und Läsionsbeurteilung.
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|Kompatibler Führungskatheter
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|Kompatibler Führungsdraht
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|Äußerer Schaftdurchmesser
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|Scanner-Durchmesser
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|Arbeitslänge
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|Länge von Spitze bis Sensor
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|Bestellinformation
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|Kompatibler Führungskatheter
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|Kompatibler Führungsdraht
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