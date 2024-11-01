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Refinity

Rotations-IVUS-Katheter mit kurzer Spitze

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Der Rotations-IVUS-Katheter der nächsten Generation von Philips. Der hervorragend manövrierbare Katheter kann mühelos durch schwierige Läsionen bewegt werden. Der mit 5-F-Führungskathetern kompatible Katheter ermöglicht einen radialen Zugang und liefert mit seinem hochauflösenden 45-MHz-Bildgebungssystem klare und gestochen scharfe Aufnahmen für eine genaue Gefäßdiagnostik und Läsionsbeurteilung.

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Eigenschaften
Modalitätenübergreifende Plattform
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Modalitätenübergreifende Plattform

Philips Volcano ermöglicht die Wahl zwischen IVUS-Modalitäten und ist das einzige Unternehmen, das digitale und drehbare Instrumente für eine Vielzahl von medizinischen Verfahren und Bereichen anbietet.

Modalitätenübergreifende Plattform

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Philips Volcano ermöglicht die Wahl zwischen IVUS-Modalitäten und ist das einzige Unternehmen, das digitale und drehbare Instrumente für eine Vielzahl von medizinischen Verfahren und Bereichen anbietet.

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Modalitätenübergreifende Plattform
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Philips Volcano ermöglicht die Wahl zwischen IVUS-Modalitäten und ist das einzige Unternehmen, das digitale und drehbare Instrumente für eine Vielzahl von medizinischen Verfahren und Bereichen anbietet.
45-MHz-Frequenz-Bildgebung
45-MHz-Frequenz-Bildgebung

45-MHz-Frequenz-Bildgebung

Die 45-MHz-Frequenz ermöglicht eine gestochen scharfe Bildgebung für die verlässliche Interpretation und Beurteilung der Gefäßmorphologie.

45-MHz-Frequenz-Bildgebung

45-MHz-Frequenz-Bildgebung
Die 45-MHz-Frequenz ermöglicht eine gestochen scharfe Bildgebung für die verlässliche Interpretation und Beurteilung der Gefäßmorphologie.

45-MHz-Frequenz-Bildgebung

Die 45-MHz-Frequenz ermöglicht eine gestochen scharfe Bildgebung für die verlässliche Interpretation und Beurteilung der Gefäßmorphologie.
Weitere Informationen
45-MHz-Frequenz-Bildgebung
45-MHz-Frequenz-Bildgebung

45-MHz-Frequenz-Bildgebung

Die 45-MHz-Frequenz ermöglicht eine gestochen scharfe Bildgebung für die verlässliche Interpretation und Beurteilung der Gefäßmorphologie.
Kleines Profil und Kompatibilität mit 5-F-Führungskathetern
Kleines Profil und Kompatibilität mit 5-F-Führungskathetern

Kleines Profil und Kompatibilität mit 5-F-Führungskathetern

Refinity passt durch alle 5-F-Führungskatheter und ist für radiale Zugänge geeignet.

Kleines Profil und Kompatibilität mit 5-F-Führungskathetern

Kleines Profil und Kompatibilität mit 5-F-Führungskathetern
Refinity passt durch alle 5-F-Führungskatheter und ist für radiale Zugänge geeignet.

Kleines Profil und Kompatibilität mit 5-F-Führungskathetern

Refinity passt durch alle 5-F-Führungskatheter und ist für radiale Zugänge geeignet.
Weitere Informationen
Kleines Profil und Kompatibilität mit 5-F-Führungskathetern
Kleines Profil und Kompatibilität mit 5-F-Führungskathetern

Kleines Profil und Kompatibilität mit 5-F-Führungskathetern

Refinity passt durch alle 5-F-Führungskatheter und ist für radiale Zugänge geeignet.
Hervorragende Manövrierbarkeit
Müheloses Passieren schwieriger Läsionen

Müheloses Passieren schwieriger Läsionen

Refinity ist auf die Anforderungen der komplexesten PCI-Fälle ausgelegt. • Großes 0.026” Asahi Intecc Schubkabel für verbesserte Vorschubeigenschaften • Nahtloser Übergang vom proximalen Ende zur Schaftmitte • Hydrophile GlyDx-Beschichtung für verbesserte Vorschubeigenschaften und Verfolgbarkeit • Weiche und flexible Spitze für distale Zugänge

Müheloses Passieren schwieriger Läsionen

Müheloses Passieren schwieriger Läsionen
Refinity ist auf die Anforderungen der komplexesten PCI-Fälle ausgelegt. • Großes 0.026” Asahi Intecc Schubkabel für verbesserte Vorschubeigenschaften • Nahtloser Übergang vom proximalen Ende zur Schaftmitte • Hydrophile GlyDx-Beschichtung für verbesserte Vorschubeigenschaften und Verfolgbarkeit • Weiche und flexible Spitze für distale Zugänge

Müheloses Passieren schwieriger Läsionen

Refinity ist auf die Anforderungen der komplexesten PCI-Fälle ausgelegt. • Großes 0.026” Asahi Intecc Schubkabel für verbesserte Vorschubeigenschaften • Nahtloser Übergang vom proximalen Ende zur Schaftmitte • Hydrophile GlyDx-Beschichtung für verbesserte Vorschubeigenschaften und Verfolgbarkeit • Weiche und flexible Spitze für distale Zugänge
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Hervorragende Manövrierbarkeit
Müheloses Passieren schwieriger Läsionen

Müheloses Passieren schwieriger Läsionen

Refinity ist auf die Anforderungen der komplexesten PCI-Fälle ausgelegt. • Großes 0.026” Asahi Intecc Schubkabel für verbesserte Vorschubeigenschaften • Nahtloser Übergang vom proximalen Ende zur Schaftmitte • Hydrophile GlyDx-Beschichtung für verbesserte Vorschubeigenschaften und Verfolgbarkeit • Weiche und flexible Spitze für distale Zugänge
  • Modalitätenübergreifende Plattform
  • 45-MHz-Frequenz-Bildgebung
  • Kleines Profil und Kompatibilität mit 5-F-Führungskathetern
  • Hervorragende Manövrierbarkeit
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Modalitätenübergreifende Plattform
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Philips Volcano ermöglicht die Wahl zwischen IVUS-Modalitäten und ist das einzige Unternehmen, das digitale und drehbare Instrumente für eine Vielzahl von medizinischen Verfahren und Bereichen anbietet.

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Philips Volcano ermöglicht die Wahl zwischen IVUS-Modalitäten und ist das einzige Unternehmen, das digitale und drehbare Instrumente für eine Vielzahl von medizinischen Verfahren und Bereichen anbietet.

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Philips Volcano ermöglicht die Wahl zwischen IVUS-Modalitäten und ist das einzige Unternehmen, das digitale und drehbare Instrumente für eine Vielzahl von medizinischen Verfahren und Bereichen anbietet.
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Philips Volcano ermöglicht die Wahl zwischen IVUS-Modalitäten und ist das einzige Unternehmen, das digitale und drehbare Instrumente für eine Vielzahl von medizinischen Verfahren und Bereichen anbietet.
45-MHz-Frequenz-Bildgebung
45-MHz-Frequenz-Bildgebung

45-MHz-Frequenz-Bildgebung

Die 45-MHz-Frequenz ermöglicht eine gestochen scharfe Bildgebung für die verlässliche Interpretation und Beurteilung der Gefäßmorphologie.

45-MHz-Frequenz-Bildgebung

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Die 45-MHz-Frequenz ermöglicht eine gestochen scharfe Bildgebung für die verlässliche Interpretation und Beurteilung der Gefäßmorphologie.

45-MHz-Frequenz-Bildgebung

Die 45-MHz-Frequenz ermöglicht eine gestochen scharfe Bildgebung für die verlässliche Interpretation und Beurteilung der Gefäßmorphologie.
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45-MHz-Frequenz-Bildgebung
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Die 45-MHz-Frequenz ermöglicht eine gestochen scharfe Bildgebung für die verlässliche Interpretation und Beurteilung der Gefäßmorphologie.
Kleines Profil und Kompatibilität mit 5-F-Führungskathetern
Kleines Profil und Kompatibilität mit 5-F-Führungskathetern

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Refinity passt durch alle 5-F-Führungskatheter und ist für radiale Zugänge geeignet.

Kleines Profil und Kompatibilität mit 5-F-Führungskathetern

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Refinity passt durch alle 5-F-Führungskatheter und ist für radiale Zugänge geeignet.

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Refinity passt durch alle 5-F-Führungskatheter und ist für radiale Zugänge geeignet.
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Kleines Profil und Kompatibilität mit 5-F-Führungskathetern
Kleines Profil und Kompatibilität mit 5-F-Führungskathetern

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Refinity passt durch alle 5-F-Führungskatheter und ist für radiale Zugänge geeignet.
Hervorragende Manövrierbarkeit
Müheloses Passieren schwieriger Läsionen

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Refinity ist auf die Anforderungen der komplexesten PCI-Fälle ausgelegt. • Großes 0.026” Asahi Intecc Schubkabel für verbesserte Vorschubeigenschaften • Nahtloser Übergang vom proximalen Ende zur Schaftmitte • Hydrophile GlyDx-Beschichtung für verbesserte Vorschubeigenschaften und Verfolgbarkeit • Weiche und flexible Spitze für distale Zugänge

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Refinity ist auf die Anforderungen der komplexesten PCI-Fälle ausgelegt. • Großes 0.026” Asahi Intecc Schubkabel für verbesserte Vorschubeigenschaften • Nahtloser Übergang vom proximalen Ende zur Schaftmitte • Hydrophile GlyDx-Beschichtung für verbesserte Vorschubeigenschaften und Verfolgbarkeit • Weiche und flexible Spitze für distale Zugänge

Müheloses Passieren schwieriger Läsionen

Refinity ist auf die Anforderungen der komplexesten PCI-Fälle ausgelegt. • Großes 0.026” Asahi Intecc Schubkabel für verbesserte Vorschubeigenschaften • Nahtloser Übergang vom proximalen Ende zur Schaftmitte • Hydrophile GlyDx-Beschichtung für verbesserte Vorschubeigenschaften und Verfolgbarkeit • Weiche und flexible Spitze für distale Zugänge
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Hervorragende Manövrierbarkeit
Müheloses Passieren schwieriger Läsionen

Müheloses Passieren schwieriger Läsionen

Refinity ist auf die Anforderungen der komplexesten PCI-Fälle ausgelegt. • Großes 0.026” Asahi Intecc Schubkabel für verbesserte Vorschubeigenschaften • Nahtloser Übergang vom proximalen Ende zur Schaftmitte • Hydrophile GlyDx-Beschichtung für verbesserte Vorschubeigenschaften und Verfolgbarkeit • Weiche und flexible Spitze für distale Zugänge

Technische Daten

Katheterabmessungen
Katheterabmessungen
Kompatibler Führungskatheter
  • 5 F (ID ≥ 0,142 cm)
Kompatibler Führungsdraht
  • 0.014”
Äußerer Schaftdurchmesser
  • 3,0 F
Scanner-Durchmesser
  • 14 mm
Arbeitslänge
  • 135 mm
Länge von Spitze bis Sensor
  • 20,5 mm
Bestellinformation
  • Teilenummer 89900
Katheterabmessungen
Katheterabmessungen
Kompatibler Führungskatheter
  • 5 F (ID ≥ 0,142 cm)
Kompatibler Führungsdraht
  • 0.014”
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Katheterabmessungen
Kompatibler Führungskatheter
  • 5 F (ID ≥ 0,142 cm)
Kompatibler Führungsdraht
  • 0.014”
Äußerer Schaftdurchmesser
  • 3,0 F
Scanner-Durchmesser
  • 14 mm
Arbeitslänge
  • 135 mm
Länge von Spitze bis Sensor
  • 20,5 mm
Bestellinformation
  • Teilenummer 89900
  • Daten liegen Philips vor. Vergleichstest wurde mit drei Rotations-IVUS-Kathetern (Refinity, Revolution, Opticross) an einem gewundenen Modell durchgeführt.
  • Dieses Produkt ist möglicherweise nicht in allen Ländern zugelassen. Informationen erhalten Sie von Ihrem Philips Ansprechpartner.

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

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