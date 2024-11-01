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Eagle Eye Platinum

Digitaler IVUS-Katheter

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Der digitale Eagle Eye Platinum IVUS-Katheter ist die erste Wahl von Ärzten für die intravaskuläre Bildgebung (in den USA).* Als einzigartiger Plug-and-Play-fähiger intravaskulärer Bildgebungskatheter ist er für Benutzerfreundlichkeit und Implantierbarkeit ausgelegt. Zu den Leistungsmerkmalen gehören eine weiche konische Spitze, die hydrophile GlyDx-Beschichtung für höhere Gleitfähigkeit, ein langes, schnell austaubares Lumen für bessere Schubeffizienz, drei röntgendichte Marker und Kompatibilität mit SyncVision für die Koregistrierung mit der Angiographie.

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Eigenschaften
Plug-and-Play-Komfort
Plug-and-Play für sofortige Bildgebung

Plug-and-Play für sofortige Bildgebung

Der Plug-and-Play-Komfort und der digitale Festkörpersensor des digitalen Eagle Eye Platinum IVUS-Katheters ermöglichen einen schnellen, einfachen Ansatz für die IVUS-Bildgebung. Ein Motorantrieb, bewegliche Teile und eine Rückzugvorrichtung sind nicht erforderlich. Außerdem ist es nicht nötig, den Sensor vor einem Verfahren zu spülen.

Plug-and-Play für sofortige Bildgebung

Plug-and-Play für sofortige Bildgebung
Der Plug-and-Play-Komfort und der digitale Festkörpersensor des digitalen Eagle Eye Platinum IVUS-Katheters ermöglichen einen schnellen, einfachen Ansatz für die IVUS-Bildgebung. Ein Motorantrieb, bewegliche Teile und eine Rückzugvorrichtung sind nicht erforderlich. Außerdem ist es nicht nötig, den Sensor vor einem Verfahren zu spülen.

Plug-and-Play für sofortige Bildgebung

Der Plug-and-Play-Komfort und der digitale Festkörpersensor des digitalen Eagle Eye Platinum IVUS-Katheters ermöglichen einen schnellen, einfachen Ansatz für die IVUS-Bildgebung. Ein Motorantrieb, bewegliche Teile und eine Rückzugvorrichtung sind nicht erforderlich. Außerdem ist es nicht nötig, den Sensor vor einem Verfahren zu spülen.
Weitere Informationen
Plug-and-Play-Komfort
Plug-and-Play für sofortige Bildgebung

Plug-and-Play für sofortige Bildgebung

Der Plug-and-Play-Komfort und der digitale Festkörpersensor des digitalen Eagle Eye Platinum IVUS-Katheters ermöglichen einen schnellen, einfachen Ansatz für die IVUS-Bildgebung. Ein Motorantrieb, bewegliche Teile und eine Rückzugvorrichtung sind nicht erforderlich. Außerdem ist es nicht nötig, den Sensor vor einem Verfahren zu spülen.
Hydrophile GlyDx-Beschichtung
Verbesserte Gleitfähigkeit

Verbesserte Gleitfähigkeit

Die verbesserte hydrophile GlyDx-Beschichtung auf dem distalen Abschnitt bewirkt eine verbesserte Gleitfähigkeit während der Verwendung. Die konische Spitze und das lange Monorail-Lumen erhöhen die Schubeffizienz.*

Verbesserte Gleitfähigkeit

Verbesserte Gleitfähigkeit
Die verbesserte hydrophile GlyDx-Beschichtung auf dem distalen Abschnitt bewirkt eine verbesserte Gleitfähigkeit während der Verwendung. Die konische Spitze und das lange Monorail-Lumen erhöhen die Schubeffizienz.*

Verbesserte Gleitfähigkeit

Die verbesserte hydrophile GlyDx-Beschichtung auf dem distalen Abschnitt bewirkt eine verbesserte Gleitfähigkeit während der Verwendung. Die konische Spitze und das lange Monorail-Lumen erhöhen die Schubeffizienz.*
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Hydrophile GlyDx-Beschichtung
Verbesserte Gleitfähigkeit

Verbesserte Gleitfähigkeit

Die verbesserte hydrophile GlyDx-Beschichtung auf dem distalen Abschnitt bewirkt eine verbesserte Gleitfähigkeit während der Verwendung. Die konische Spitze und das lange Monorail-Lumen erhöhen die Schubeffizienz.*
Röntgendichte Marker
Marker für die Längenschätzung

Marker für die Längenschätzung

Das ausschließliche Hinzuziehen von Angiogrammen macht es schwierig, die Länge von Bifurkationen sowie ostialer und gewundener Läsionen abzuschätzen. Der digitale Eagle Eye Platinum IVUS-Katheter bietet drei röntgendichte Marker mit 10 mm Abstand, die die Längenabschätzung ohne die Notwendigkeit eines Markerdrahts oder einer Rückzugvorrichtung ermöglichen. Die Koregistrierung von SyncVision misst die genaue Länge auch bei einem manuellen Rückzug.

Marker für die Längenschätzung

Marker für die Längenschätzung
Das ausschließliche Hinzuziehen von Angiogrammen macht es schwierig, die Länge von Bifurkationen sowie ostialer und gewundener Läsionen abzuschätzen. Der digitale Eagle Eye Platinum IVUS-Katheter bietet drei röntgendichte Marker mit 10 mm Abstand, die die Längenabschätzung ohne die Notwendigkeit eines Markerdrahts oder einer Rückzugvorrichtung ermöglichen. Die Koregistrierung von SyncVision misst die genaue Länge auch bei einem manuellen Rückzug.

Marker für die Längenschätzung

Das ausschließliche Hinzuziehen von Angiogrammen macht es schwierig, die Länge von Bifurkationen sowie ostialer und gewundener Läsionen abzuschätzen. Der digitale Eagle Eye Platinum IVUS-Katheter bietet drei röntgendichte Marker mit 10 mm Abstand, die die Längenabschätzung ohne die Notwendigkeit eines Markerdrahts oder einer Rückzugvorrichtung ermöglichen. Die Koregistrierung von SyncVision misst die genaue Länge auch bei einem manuellen Rückzug.
Weitere Informationen
Röntgendichte Marker
Marker für die Längenschätzung

Marker für die Längenschätzung

Das ausschließliche Hinzuziehen von Angiogrammen macht es schwierig, die Länge von Bifurkationen sowie ostialer und gewundener Läsionen abzuschätzen. Der digitale Eagle Eye Platinum IVUS-Katheter bietet drei röntgendichte Marker mit 10 mm Abstand, die die Längenabschätzung ohne die Notwendigkeit eines Markerdrahts oder einer Rückzugvorrichtung ermöglichen. Die Koregistrierung von SyncVision misst die genaue Länge auch bei einem manuellen Rückzug.
IVUS-Koregistrierung
SyncVision Kompatibilität

SyncVision Kompatibilität

Das digitale Eagle Eye Platinum IVUS-Kathetersystem ist mit der SyncVision Koregistrierung kompatibel, die eine Drei-Wege-Verknüpfung zwischen Positionen auf dem Angiogramm, auf der longitudinalen IVUS-Anzeige und in den tomographischen IVUS-Bildern erzeugt. SyncVision vereinfacht die Größenbestimmung von Gefäßen, rationalisiert die Beurteilung von Läsionen und ermöglicht eine präzise Therapie.

SyncVision Kompatibilität

SyncVision Kompatibilität
Das digitale Eagle Eye Platinum IVUS-Kathetersystem ist mit der SyncVision Koregistrierung kompatibel, die eine Drei-Wege-Verknüpfung zwischen Positionen auf dem Angiogramm, auf der longitudinalen IVUS-Anzeige und in den tomographischen IVUS-Bildern erzeugt. SyncVision vereinfacht die Größenbestimmung von Gefäßen, rationalisiert die Beurteilung von Läsionen und ermöglicht eine präzise Therapie.

SyncVision Kompatibilität

Das digitale Eagle Eye Platinum IVUS-Kathetersystem ist mit der SyncVision Koregistrierung kompatibel, die eine Drei-Wege-Verknüpfung zwischen Positionen auf dem Angiogramm, auf der longitudinalen IVUS-Anzeige und in den tomographischen IVUS-Bildern erzeugt. SyncVision vereinfacht die Größenbestimmung von Gefäßen, rationalisiert die Beurteilung von Läsionen und ermöglicht eine präzise Therapie.
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IVUS-Koregistrierung
SyncVision Kompatibilität

SyncVision Kompatibilität

Das digitale Eagle Eye Platinum IVUS-Kathetersystem ist mit der SyncVision Koregistrierung kompatibel, die eine Drei-Wege-Verknüpfung zwischen Positionen auf dem Angiogramm, auf der longitudinalen IVUS-Anzeige und in den tomographischen IVUS-Bildern erzeugt. SyncVision vereinfacht die Größenbestimmung von Gefäßen, rationalisiert die Beurteilung von Läsionen und ermöglicht eine präzise Therapie.
IVUS unterstützt bei der Einschätzung erkrankter Gefäße
IVUS hilft bei der Beurteilung von Erkrankungen

IVUS hilft bei der Beurteilung von Erkrankungen

Die IVUS-Bildgebung unterstützt Ärzte bei der Beurteilung von Krankheitsmarkern, einschließlich Prozentsatz der Plaquebelastung, Läsionsort und -morphologie, Calciumvolumen und Vorliegen von Thromben. Außerdem ermöglicht sie die Analyse von entscheidenden Parametern – zum Beispiel durch luminale Querschnittsmessungen – und hilft bei der Diagnosestellung.

IVUS hilft bei der Beurteilung von Erkrankungen

IVUS hilft bei der Beurteilung von Erkrankungen
Die IVUS-Bildgebung unterstützt Ärzte bei der Beurteilung von Krankheitsmarkern, einschließlich Prozentsatz der Plaquebelastung, Läsionsort und -morphologie, Calciumvolumen und Vorliegen von Thromben. Außerdem ermöglicht sie die Analyse von entscheidenden Parametern – zum Beispiel durch luminale Querschnittsmessungen – und hilft bei der Diagnosestellung.

IVUS hilft bei der Beurteilung von Erkrankungen

Die IVUS-Bildgebung unterstützt Ärzte bei der Beurteilung von Krankheitsmarkern, einschließlich Prozentsatz der Plaquebelastung, Läsionsort und -morphologie, Calciumvolumen und Vorliegen von Thromben. Außerdem ermöglicht sie die Analyse von entscheidenden Parametern – zum Beispiel durch luminale Querschnittsmessungen – und hilft bei der Diagnosestellung.
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IVUS unterstützt bei der Einschätzung erkrankter Gefäße
IVUS hilft bei der Beurteilung von Erkrankungen

IVUS hilft bei der Beurteilung von Erkrankungen

Die IVUS-Bildgebung unterstützt Ärzte bei der Beurteilung von Krankheitsmarkern, einschließlich Prozentsatz der Plaquebelastung, Läsionsort und -morphologie, Calciumvolumen und Vorliegen von Thromben. Außerdem ermöglicht sie die Analyse von entscheidenden Parametern – zum Beispiel durch luminale Querschnittsmessungen – und hilft bei der Diagnosestellung.
VH IVUS
Echtzeit-Beurteilung von Läsionen im Katheterlabor

Echtzeit-Beurteilung von Läsionen im Katheterlabor

Die VH IVUS-Bildgebung bietet eine farbige Gewebekarte der Plaque-Zusammensetzung mit automatisierten Lumen- und Gefäßvermessungen. Die VH IVUS-Technologie nutzt moderne, proprietäre Spektralanalysetechniken zur Klassifizierung von Plaque in vier Gewebetypen mit einer Genauigkeit von 93 bis 97%.¹,²

Echtzeit-Beurteilung von Läsionen im Katheterlabor

Echtzeit-Beurteilung von Läsionen im Katheterlabor
Die VH IVUS-Bildgebung bietet eine farbige Gewebekarte der Plaque-Zusammensetzung mit automatisierten Lumen- und Gefäßvermessungen. Die VH IVUS-Technologie nutzt moderne, proprietäre Spektralanalysetechniken zur Klassifizierung von Plaque in vier Gewebetypen mit einer Genauigkeit von 93 bis 97%.¹,²

Echtzeit-Beurteilung von Läsionen im Katheterlabor

Die VH IVUS-Bildgebung bietet eine farbige Gewebekarte der Plaque-Zusammensetzung mit automatisierten Lumen- und Gefäßvermessungen. Die VH IVUS-Technologie nutzt moderne, proprietäre Spektralanalysetechniken zur Klassifizierung von Plaque in vier Gewebetypen mit einer Genauigkeit von 93 bis 97%.¹,²
Weitere Informationen
VH IVUS
Echtzeit-Beurteilung von Läsionen im Katheterlabor

Echtzeit-Beurteilung von Läsionen im Katheterlabor

Die VH IVUS-Bildgebung bietet eine farbige Gewebekarte der Plaque-Zusammensetzung mit automatisierten Lumen- und Gefäßvermessungen. Die VH IVUS-Technologie nutzt moderne, proprietäre Spektralanalysetechniken zur Klassifizierung von Plaque in vier Gewebetypen mit einer Genauigkeit von 93 bis 97%.¹,²
ChromaFlo
Beurteilung der ChromaFlo Stent-Apposition

Beurteilung der ChromaFlo Stent-Apposition

ChromaFlo hebt den Blutfluss für eine einfache Beurteilung der Stent-Apposition, der Lumengröße und mehr rot hervor. Dies eignet sich für Peripherie- und Koronargefäße unter anderem den linken Hauptstamm, Bifurkationen, die Arteria femoralis superficialis und die Iliakalarterien. Die Funktionalität ist darauf ausgelegt, die Lumengröße und Stent-Apposition sofort erkennbar zu machen, und hilft bei der Identifizierung von Gefäßverzweigungen, Dissektionen und Plaque in Bifurkationen.

Beurteilung der ChromaFlo Stent-Apposition

Beurteilung der ChromaFlo Stent-Apposition
ChromaFlo hebt den Blutfluss für eine einfache Beurteilung der Stent-Apposition, der Lumengröße und mehr rot hervor. Dies eignet sich für Peripherie- und Koronargefäße unter anderem den linken Hauptstamm, Bifurkationen, die Arteria femoralis superficialis und die Iliakalarterien. Die Funktionalität ist darauf ausgelegt, die Lumengröße und Stent-Apposition sofort erkennbar zu machen, und hilft bei der Identifizierung von Gefäßverzweigungen, Dissektionen und Plaque in Bifurkationen.

Beurteilung der ChromaFlo Stent-Apposition

ChromaFlo hebt den Blutfluss für eine einfache Beurteilung der Stent-Apposition, der Lumengröße und mehr rot hervor. Dies eignet sich für Peripherie- und Koronargefäße unter anderem den linken Hauptstamm, Bifurkationen, die Arteria femoralis superficialis und die Iliakalarterien. Die Funktionalität ist darauf ausgelegt, die Lumengröße und Stent-Apposition sofort erkennbar zu machen, und hilft bei der Identifizierung von Gefäßverzweigungen, Dissektionen und Plaque in Bifurkationen.
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ChromaFlo
Beurteilung der ChromaFlo Stent-Apposition

Beurteilung der ChromaFlo Stent-Apposition

ChromaFlo hebt den Blutfluss für eine einfache Beurteilung der Stent-Apposition, der Lumengröße und mehr rot hervor. Dies eignet sich für Peripherie- und Koronargefäße unter anderem den linken Hauptstamm, Bifurkationen, die Arteria femoralis superficialis und die Iliakalarterien. Die Funktionalität ist darauf ausgelegt, die Lumengröße und Stent-Apposition sofort erkennbar zu machen, und hilft bei der Identifizierung von Gefäßverzweigungen, Dissektionen und Plaque in Bifurkationen.
  • Plug-and-Play-Komfort
  • Hydrophile GlyDx-Beschichtung
  • Röntgendichte Marker
  • IVUS-Koregistrierung
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Plug-and-Play-Komfort
Plug-and-Play für sofortige Bildgebung

Plug-and-Play für sofortige Bildgebung

Der Plug-and-Play-Komfort und der digitale Festkörpersensor des digitalen Eagle Eye Platinum IVUS-Katheters ermöglichen einen schnellen, einfachen Ansatz für die IVUS-Bildgebung. Ein Motorantrieb, bewegliche Teile und eine Rückzugvorrichtung sind nicht erforderlich. Außerdem ist es nicht nötig, den Sensor vor einem Verfahren zu spülen.

Plug-and-Play für sofortige Bildgebung

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Der Plug-and-Play-Komfort und der digitale Festkörpersensor des digitalen Eagle Eye Platinum IVUS-Katheters ermöglichen einen schnellen, einfachen Ansatz für die IVUS-Bildgebung. Ein Motorantrieb, bewegliche Teile und eine Rückzugvorrichtung sind nicht erforderlich. Außerdem ist es nicht nötig, den Sensor vor einem Verfahren zu spülen.

Plug-and-Play für sofortige Bildgebung

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Plug-and-Play-Komfort
Plug-and-Play für sofortige Bildgebung

Plug-and-Play für sofortige Bildgebung

Der Plug-and-Play-Komfort und der digitale Festkörpersensor des digitalen Eagle Eye Platinum IVUS-Katheters ermöglichen einen schnellen, einfachen Ansatz für die IVUS-Bildgebung. Ein Motorantrieb, bewegliche Teile und eine Rückzugvorrichtung sind nicht erforderlich. Außerdem ist es nicht nötig, den Sensor vor einem Verfahren zu spülen.
Hydrophile GlyDx-Beschichtung
Verbesserte Gleitfähigkeit

Verbesserte Gleitfähigkeit

Die verbesserte hydrophile GlyDx-Beschichtung auf dem distalen Abschnitt bewirkt eine verbesserte Gleitfähigkeit während der Verwendung. Die konische Spitze und das lange Monorail-Lumen erhöhen die Schubeffizienz.*

Verbesserte Gleitfähigkeit

Verbesserte Gleitfähigkeit
Die verbesserte hydrophile GlyDx-Beschichtung auf dem distalen Abschnitt bewirkt eine verbesserte Gleitfähigkeit während der Verwendung. Die konische Spitze und das lange Monorail-Lumen erhöhen die Schubeffizienz.*

Verbesserte Gleitfähigkeit

Die verbesserte hydrophile GlyDx-Beschichtung auf dem distalen Abschnitt bewirkt eine verbesserte Gleitfähigkeit während der Verwendung. Die konische Spitze und das lange Monorail-Lumen erhöhen die Schubeffizienz.*
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Hydrophile GlyDx-Beschichtung
Verbesserte Gleitfähigkeit

Verbesserte Gleitfähigkeit

Die verbesserte hydrophile GlyDx-Beschichtung auf dem distalen Abschnitt bewirkt eine verbesserte Gleitfähigkeit während der Verwendung. Die konische Spitze und das lange Monorail-Lumen erhöhen die Schubeffizienz.*
Röntgendichte Marker
Marker für die Längenschätzung

Marker für die Längenschätzung

Das ausschließliche Hinzuziehen von Angiogrammen macht es schwierig, die Länge von Bifurkationen sowie ostialer und gewundener Läsionen abzuschätzen. Der digitale Eagle Eye Platinum IVUS-Katheter bietet drei röntgendichte Marker mit 10 mm Abstand, die die Längenabschätzung ohne die Notwendigkeit eines Markerdrahts oder einer Rückzugvorrichtung ermöglichen. Die Koregistrierung von SyncVision misst die genaue Länge auch bei einem manuellen Rückzug.

Marker für die Längenschätzung

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Das ausschließliche Hinzuziehen von Angiogrammen macht es schwierig, die Länge von Bifurkationen sowie ostialer und gewundener Läsionen abzuschätzen. Der digitale Eagle Eye Platinum IVUS-Katheter bietet drei röntgendichte Marker mit 10 mm Abstand, die die Längenabschätzung ohne die Notwendigkeit eines Markerdrahts oder einer Rückzugvorrichtung ermöglichen. Die Koregistrierung von SyncVision misst die genaue Länge auch bei einem manuellen Rückzug.

Marker für die Längenschätzung

Das ausschließliche Hinzuziehen von Angiogrammen macht es schwierig, die Länge von Bifurkationen sowie ostialer und gewundener Läsionen abzuschätzen. Der digitale Eagle Eye Platinum IVUS-Katheter bietet drei röntgendichte Marker mit 10 mm Abstand, die die Längenabschätzung ohne die Notwendigkeit eines Markerdrahts oder einer Rückzugvorrichtung ermöglichen. Die Koregistrierung von SyncVision misst die genaue Länge auch bei einem manuellen Rückzug.
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Röntgendichte Marker
Marker für die Längenschätzung

Marker für die Längenschätzung

Das ausschließliche Hinzuziehen von Angiogrammen macht es schwierig, die Länge von Bifurkationen sowie ostialer und gewundener Läsionen abzuschätzen. Der digitale Eagle Eye Platinum IVUS-Katheter bietet drei röntgendichte Marker mit 10 mm Abstand, die die Längenabschätzung ohne die Notwendigkeit eines Markerdrahts oder einer Rückzugvorrichtung ermöglichen. Die Koregistrierung von SyncVision misst die genaue Länge auch bei einem manuellen Rückzug.
IVUS-Koregistrierung
SyncVision Kompatibilität

SyncVision Kompatibilität

Das digitale Eagle Eye Platinum IVUS-Kathetersystem ist mit der SyncVision Koregistrierung kompatibel, die eine Drei-Wege-Verknüpfung zwischen Positionen auf dem Angiogramm, auf der longitudinalen IVUS-Anzeige und in den tomographischen IVUS-Bildern erzeugt. SyncVision vereinfacht die Größenbestimmung von Gefäßen, rationalisiert die Beurteilung von Läsionen und ermöglicht eine präzise Therapie.

SyncVision Kompatibilität

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Das digitale Eagle Eye Platinum IVUS-Kathetersystem ist mit der SyncVision Koregistrierung kompatibel, die eine Drei-Wege-Verknüpfung zwischen Positionen auf dem Angiogramm, auf der longitudinalen IVUS-Anzeige und in den tomographischen IVUS-Bildern erzeugt. SyncVision vereinfacht die Größenbestimmung von Gefäßen, rationalisiert die Beurteilung von Läsionen und ermöglicht eine präzise Therapie.

SyncVision Kompatibilität

Das digitale Eagle Eye Platinum IVUS-Kathetersystem ist mit der SyncVision Koregistrierung kompatibel, die eine Drei-Wege-Verknüpfung zwischen Positionen auf dem Angiogramm, auf der longitudinalen IVUS-Anzeige und in den tomographischen IVUS-Bildern erzeugt. SyncVision vereinfacht die Größenbestimmung von Gefäßen, rationalisiert die Beurteilung von Läsionen und ermöglicht eine präzise Therapie.
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IVUS-Koregistrierung
SyncVision Kompatibilität

SyncVision Kompatibilität

Das digitale Eagle Eye Platinum IVUS-Kathetersystem ist mit der SyncVision Koregistrierung kompatibel, die eine Drei-Wege-Verknüpfung zwischen Positionen auf dem Angiogramm, auf der longitudinalen IVUS-Anzeige und in den tomographischen IVUS-Bildern erzeugt. SyncVision vereinfacht die Größenbestimmung von Gefäßen, rationalisiert die Beurteilung von Läsionen und ermöglicht eine präzise Therapie.
IVUS unterstützt bei der Einschätzung erkrankter Gefäße
IVUS hilft bei der Beurteilung von Erkrankungen

IVUS hilft bei der Beurteilung von Erkrankungen

Die IVUS-Bildgebung unterstützt Ärzte bei der Beurteilung von Krankheitsmarkern, einschließlich Prozentsatz der Plaquebelastung, Läsionsort und -morphologie, Calciumvolumen und Vorliegen von Thromben. Außerdem ermöglicht sie die Analyse von entscheidenden Parametern – zum Beispiel durch luminale Querschnittsmessungen – und hilft bei der Diagnosestellung.

IVUS hilft bei der Beurteilung von Erkrankungen

IVUS hilft bei der Beurteilung von Erkrankungen
Die IVUS-Bildgebung unterstützt Ärzte bei der Beurteilung von Krankheitsmarkern, einschließlich Prozentsatz der Plaquebelastung, Läsionsort und -morphologie, Calciumvolumen und Vorliegen von Thromben. Außerdem ermöglicht sie die Analyse von entscheidenden Parametern – zum Beispiel durch luminale Querschnittsmessungen – und hilft bei der Diagnosestellung.

IVUS hilft bei der Beurteilung von Erkrankungen

Die IVUS-Bildgebung unterstützt Ärzte bei der Beurteilung von Krankheitsmarkern, einschließlich Prozentsatz der Plaquebelastung, Läsionsort und -morphologie, Calciumvolumen und Vorliegen von Thromben. Außerdem ermöglicht sie die Analyse von entscheidenden Parametern – zum Beispiel durch luminale Querschnittsmessungen – und hilft bei der Diagnosestellung.
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IVUS unterstützt bei der Einschätzung erkrankter Gefäße
IVUS hilft bei der Beurteilung von Erkrankungen

IVUS hilft bei der Beurteilung von Erkrankungen

Die IVUS-Bildgebung unterstützt Ärzte bei der Beurteilung von Krankheitsmarkern, einschließlich Prozentsatz der Plaquebelastung, Läsionsort und -morphologie, Calciumvolumen und Vorliegen von Thromben. Außerdem ermöglicht sie die Analyse von entscheidenden Parametern – zum Beispiel durch luminale Querschnittsmessungen – und hilft bei der Diagnosestellung.
VH IVUS
Echtzeit-Beurteilung von Läsionen im Katheterlabor

Echtzeit-Beurteilung von Läsionen im Katheterlabor

Die VH IVUS-Bildgebung bietet eine farbige Gewebekarte der Plaque-Zusammensetzung mit automatisierten Lumen- und Gefäßvermessungen. Die VH IVUS-Technologie nutzt moderne, proprietäre Spektralanalysetechniken zur Klassifizierung von Plaque in vier Gewebetypen mit einer Genauigkeit von 93 bis 97%.¹,²

Echtzeit-Beurteilung von Läsionen im Katheterlabor

Echtzeit-Beurteilung von Läsionen im Katheterlabor
Die VH IVUS-Bildgebung bietet eine farbige Gewebekarte der Plaque-Zusammensetzung mit automatisierten Lumen- und Gefäßvermessungen. Die VH IVUS-Technologie nutzt moderne, proprietäre Spektralanalysetechniken zur Klassifizierung von Plaque in vier Gewebetypen mit einer Genauigkeit von 93 bis 97%.¹,²

Echtzeit-Beurteilung von Läsionen im Katheterlabor

Die VH IVUS-Bildgebung bietet eine farbige Gewebekarte der Plaque-Zusammensetzung mit automatisierten Lumen- und Gefäßvermessungen. Die VH IVUS-Technologie nutzt moderne, proprietäre Spektralanalysetechniken zur Klassifizierung von Plaque in vier Gewebetypen mit einer Genauigkeit von 93 bis 97%.¹,²
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VH IVUS
Echtzeit-Beurteilung von Läsionen im Katheterlabor

Echtzeit-Beurteilung von Läsionen im Katheterlabor

Die VH IVUS-Bildgebung bietet eine farbige Gewebekarte der Plaque-Zusammensetzung mit automatisierten Lumen- und Gefäßvermessungen. Die VH IVUS-Technologie nutzt moderne, proprietäre Spektralanalysetechniken zur Klassifizierung von Plaque in vier Gewebetypen mit einer Genauigkeit von 93 bis 97%.¹,²
ChromaFlo
Beurteilung der ChromaFlo Stent-Apposition

Beurteilung der ChromaFlo Stent-Apposition

ChromaFlo hebt den Blutfluss für eine einfache Beurteilung der Stent-Apposition, der Lumengröße und mehr rot hervor. Dies eignet sich für Peripherie- und Koronargefäße unter anderem den linken Hauptstamm, Bifurkationen, die Arteria femoralis superficialis und die Iliakalarterien. Die Funktionalität ist darauf ausgelegt, die Lumengröße und Stent-Apposition sofort erkennbar zu machen, und hilft bei der Identifizierung von Gefäßverzweigungen, Dissektionen und Plaque in Bifurkationen.

Beurteilung der ChromaFlo Stent-Apposition

Beurteilung der ChromaFlo Stent-Apposition
ChromaFlo hebt den Blutfluss für eine einfache Beurteilung der Stent-Apposition, der Lumengröße und mehr rot hervor. Dies eignet sich für Peripherie- und Koronargefäße unter anderem den linken Hauptstamm, Bifurkationen, die Arteria femoralis superficialis und die Iliakalarterien. Die Funktionalität ist darauf ausgelegt, die Lumengröße und Stent-Apposition sofort erkennbar zu machen, und hilft bei der Identifizierung von Gefäßverzweigungen, Dissektionen und Plaque in Bifurkationen.

Beurteilung der ChromaFlo Stent-Apposition

ChromaFlo hebt den Blutfluss für eine einfache Beurteilung der Stent-Apposition, der Lumengröße und mehr rot hervor. Dies eignet sich für Peripherie- und Koronargefäße unter anderem den linken Hauptstamm, Bifurkationen, die Arteria femoralis superficialis und die Iliakalarterien. Die Funktionalität ist darauf ausgelegt, die Lumengröße und Stent-Apposition sofort erkennbar zu machen, und hilft bei der Identifizierung von Gefäßverzweigungen, Dissektionen und Plaque in Bifurkationen.
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ChromaFlo
Beurteilung der ChromaFlo Stent-Apposition

Beurteilung der ChromaFlo Stent-Apposition

ChromaFlo hebt den Blutfluss für eine einfache Beurteilung der Stent-Apposition, der Lumengröße und mehr rot hervor. Dies eignet sich für Peripherie- und Koronargefäße unter anderem den linken Hauptstamm, Bifurkationen, die Arteria femoralis superficialis und die Iliakalarterien. Die Funktionalität ist darauf ausgelegt, die Lumengröße und Stent-Apposition sofort erkennbar zu machen, und hilft bei der Identifizierung von Gefäßverzweigungen, Dissektionen und Plaque in Bifurkationen.

Technische Daten

Katheterabmessungen
Katheterabmessungen
Minimaler Führungskatheter
  • 5 F (ID 1,42 mm)
Maximaler Führungsdraht
  • 0,36 mm
Maximaler Bildgebungsdurchmesser
  • 20 mm
Arbeitslänge
  • 150 cm
Frequenz
  • 20 MHz
Katheterabmessungen
Katheterabmessungen
Minimaler Führungskatheter
  • 5 F (ID 1,42 mm)
Maximaler Führungsdraht
  • 0,36 mm
Alle Technische Daten ansehen
Katheterabmessungen
Katheterabmessungen
Minimaler Führungskatheter
  • 5 F (ID 1,42 mm)
Maximaler Führungsdraht
  • 0,36 mm
Maximaler Bildgebungsdurchmesser
  • 20 mm
Arbeitslänge
  • 150 cm
Frequenz
  • 20 MHz
  • 1. Die Sicherheit und Wirksamkeit des IVUS-VH zur Verwendung bei der Charakterisierung von vaskulären Läsionen und Gewebetypen wurde nicht bewiesen.
  • 2. Nair A, Margolis M, Kuban B, Vince D. Automated Coronary Plaque Characterisation with Intravascular Ultrasound Backscatter: Ex Vivo Validation. EuroIntervention. 2007; 3: 113-120
  • * Daten liegen Philips Healthcare vor.

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