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Der digitale Eagle Eye Platinum IVUS-Katheter ist die erste Wahl von Ärzten für die intravaskuläre Bildgebung (in den USA).* Als einzigartiger Plug-and-Play-fähiger intravaskulärer Bildgebungskatheter ist er für Benutzerfreundlichkeit und Implantierbarkeit ausgelegt. Zu den Leistungsmerkmalen gehören eine weiche konische Spitze, die hydrophile GlyDx-Beschichtung für höhere Gleitfähigkeit, ein langes, schnell austaubares Lumen für bessere Schubeffizienz, drei röntgendichte Marker und Kompatibilität mit SyncVision für die Koregistrierung mit der Angiographie.
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Plug-and-Play für sofortige Bildgebung
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Verbesserte Gleitfähigkeit
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Marker für die Längenschätzung
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SyncVision Kompatibilität
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IVUS hilft bei der Beurteilung von Erkrankungen
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Echtzeit-Beurteilung von Läsionen im Katheterlabor
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Beurteilung der ChromaFlo Stent-Apposition
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Plug-and-Play für sofortige Bildgebung
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Verbesserte Gleitfähigkeit
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Marker für die Längenschätzung
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SyncVision Kompatibilität
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IVUS hilft bei der Beurteilung von Erkrankungen
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Echtzeit-Beurteilung von Läsionen im Katheterlabor
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Echtzeit-Beurteilung von Läsionen im Katheterlabor
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Beurteilung der ChromaFlo Stent-Apposition
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Beurteilung der ChromaFlo Stent-Apposition
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|Minimaler Führungskatheter
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|Maximaler Führungsdraht
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|Maximaler Bildgebungsdurchmesser
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Das SyncVision Präzisionsführungssystem vereinfacht die Beurteilung von Läsionen sowie die Größenbestimmung von Gefäßen und ermöglicht eine präzise Therapie in Verbindung mit den vorhandenen Durchleuchtungsbildern.
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Der digitale Eagle Eye Platinum ST-IVUS-Katheter hat einen Abstand von der Katheterspitze zum Ultraschall-Transducer von nur 2,5 mm, wodurch bei hochgradigen Stenosen oder bei kompletten Verschlüssen eine Visualisierung deutlich dichter am Zielgebiet als mit dem Standard-Katheter ermöglicht wird. Der Eagle Eye Platinum ST passt durch 5-F-Führungskatheter und verfügt über alle Funktionalitäten des bewährten Eagle Eye Platinum Standard-Modells, inklusive Plug-and-Play, röntgendichten Abstandsmarkierungen, einer hydrophilen GlyDx-Beschichtung und der Kompatibilität zum SyncVision-System für eine exakte Koregistrierung.*
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Core Mobile wurde für die Zukunft der präzisionsgeführten Therapie entwickelt und ermöglicht die Wahl zwischen Bildgebung und Physiologie auf einer einzigen mobilen Plattform.¹ Die zusätzlichen Informationen helfen Ihnen, Entscheidungen zu treffen und zu begründen und die Therapieergebnisse zu verifizieren.
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