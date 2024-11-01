Eagle Eye Platinum Digitaler IVUS-Katheter

Der digitale Eagle Eye Platinum IVUS-Katheter ist die erste Wahl von Ärzten für die intravaskuläre Bildgebung (in den USA).* Als einzigartiger Plug-and-Play-fähiger intravaskulärer Bildgebungskatheter ist er für Benutzerfreundlichkeit und Implantierbarkeit ausgelegt. Zu den Leistungsmerkmalen gehören eine weiche konische Spitze, die hydrophile GlyDx-Beschichtung für höhere Gleitfähigkeit, ein langes, schnell austaubares Lumen für bessere Schubeffizienz, drei röntgendichte Marker und Kompatibilität mit SyncVision für die Koregistrierung mit der Angiographie.