Kit, Disposable Water Trap, 3160

Monitorage amagnétique

À utiliser uniquement avec les systèmes équipés de l’option Agent anesthésique – uniquement compatible avec la ligne d’échantillonnage transparente à débit standard 989803152661 (94018).

Fiche technique

Informations sur le produit
Informations sur le produit
Unité de mesure
  • À l’unité
À usage unique ou réutilisable
  • Usage unique
Compatible avec l’équipement Philips
  • 866185 (Expression MR400)
Compatible avec les consommables Philips
  • 989803152661 (94018)
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Poids
  • 0,030 kg
Certification CE
  • Oui
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

