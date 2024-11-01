Suchbegriffe

DE
FR

Einweg-Wasserfalle Sets

Anästhetika/O2/CO2 (Sauerstoff/Kohlendioxid)

Ähnliche Produkte finden

Diese Zubehörprodukte sind nur mit Expression Systemen kompatibel, die mit der Option für zwei Anästhetika ausgestattet sind. Nur zur Verwendung mit Systemen mit Anästhetika – nur kompatibel mit transparentem Gasprobenschlauch für Standard-Flow (94018).

Kontaktieren Sie uns

Benötigen Sie weiterführende Dokumentation
zu unseren
Produkten?

Hier suchen

Besuchen Sie
unseren
Online-Shop für medizinisches
Fachpersonal

Jetzt einkaufen

Technische Daten

Produktdetails
Produktdetails
Maßeinheit
  • Je 1 St.
Einmal- oder wiederverwendbar
  • Für einmaligen Gebrauch
Verwendung mit Geräten von Philips
  • Expression, Precess, Precess Blue, Magnitude
Verwendung mit Philips Verbrauchsmaterial
  • 94018
Latexfrei
  • Ja
Verpackungsgewicht
  • 0,030 kg
CE-Kennzeichnung
  • Ja
Produktdetails
Produktdetails
Maßeinheit
  • Je 1 St.
Einmal- oder wiederverwendbar
  • Für einmaligen Gebrauch
Alle Technische Daten ansehen
Produktdetails
Produktdetails
Maßeinheit
  • Je 1 St.
Einmal- oder wiederverwendbar
  • Für einmaligen Gebrauch
Verwendung mit Geräten von Philips
  • Expression, Precess, Precess Blue, Magnitude
Verwendung mit Philips Verbrauchsmaterial
  • 94018
Latexfrei
  • Ja
Verpackungsgewicht
  • 0,030 kg
CE-Kennzeichnung
  • Ja
  • Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktsortiments erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Ich verstehe

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Ich verstehe

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.