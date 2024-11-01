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BP10-5ec

Sonde convexe biplan

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Pour en savoir plus sur la sonde convexe biplan Philips BP10-5ec, consultez le tableau des caractéristiques ci-dessous.

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Fiche technique

Specifications
Specifications
Technologie
  • -
Nombre d’éléments
  • 96
Gamme de fréquences
  • 10 - 5 MHz
Type de sonde
  • Microconvexe
Ouverture
  • 19,6 millimètre
Champ d’acquisition
  • 150°
Champ de visualisation volumique
  • 127° sur chaque sonde biplan
Modes
  • 2D, Doppler pulsé et Doppler couleur orientables, Doppler énergie (CPA), Doppler énergie directionnel, imagerie SonoCT, technologie de visualisation XRES et imagerie harmonique
Applications
  • Urologie
Utilisable pour les biopsies
  • Oui
Utilisable pour la fusion et la navigation d’images
  • Non
Caractéristiques physiques
  • -
Specifications
Specifications
Technologie
  • -
Nombre d’éléments
  • 96
Voir toutes les caractéristiques
Specifications
Specifications
Technologie
  • -
Nombre d’éléments
  • 96
Gamme de fréquences
  • 10 - 5 MHz
Type de sonde
  • Microconvexe
Ouverture
  • 19,6 millimètre
Champ d’acquisition
  • 150°
Champ de visualisation volumique
  • 127° sur chaque sonde biplan
Modes
  • 2D, Doppler pulsé et Doppler couleur orientables, Doppler énergie (CPA), Doppler énergie directionnel, imagerie SonoCT, technologie de visualisation XRES et imagerie harmonique
Applications
  • Urologie
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  • Oui
Utilisable pour la fusion et la navigation d’images
  • Non
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