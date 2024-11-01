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BP10-5ec

Biplanarer Breitband-Convex-Schallkopf

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Weitere Informationen zum Philips BP10-5ec biplanaren Breitband-Convex-Schallkopf finden Sie unten in der Tabelle mit den technischen Daten.

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Eigenschaften
Technologie: -

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Anzahl der Elemente: 96

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Frequenzbereich: 10–5 MHz

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Frequenzbereich: 10–5 MHz

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  • Technologie: -
  • Anzahl der Elemente: 96
  • Frequenzbereich: 10–5 MHz
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Anzahl der Elemente: 96

Anzahl der Elemente: 96

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Anzahl der Elemente: 96

Anzahl der Elemente: 96

Anzahl der Elemente: 96

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Frequenzbereich: 10–5 MHz

Frequenzbereich: 10–5 MHz

Frequenzbereich: 10–5 MHz

Frequenzbereich: 10–5 MHz

Frequenzbereich: 10–5 MHz

Frequenzbereich: 10–5 MHz

Frequenzbereich: 10–5 MHz

Technische Daten

Specifications
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Technologie
  • -
Anzahl der Elemente
  • 96
Frequenzbereich
  • 10 - 5 MHz
Sondentyp
  • Mikroconvex
Öffnung
  • 19,6 mm
Sichtfeld
  • 150°
Volumen-Sichtfeld
  • 127° bei jedem biplanaren Array
Programme
  • 2D, steuerbarer PW- und Farbdoppler, Color Power Angio (CPA), direktionales CPA, SonoCT, XRES und Harmonic Imaging
Anwendungen
  • Urologie
Biopsiefähig
  • Ja
Bildfusion, navigationsfähig
  • Nein
Abmessungen
  • -
Specifications
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Technologie
  • -
Anzahl der Elemente
  • 96
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Specifications
Specifications
Technologie
  • -
Anzahl der Elemente
  • 96
Frequenzbereich
  • 10 - 5 MHz
Sondentyp
  • Mikroconvex
Öffnung
  • 19,6 mm
Sichtfeld
  • 150°
Volumen-Sichtfeld
  • 127° bei jedem biplanaren Array
Programme
  • 2D, steuerbarer PW- und Farbdoppler, Color Power Angio (CPA), direktionales CPA, SonoCT, XRES und Harmonic Imaging
Anwendungen
  • Urologie
Biopsiefähig
  • Ja
Bildfusion, navigationsfähig
  • Nein
Abmessungen
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