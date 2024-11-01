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X5-1

Sonde xMATRIX équipée de la technologie de cristal PureWave

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Pour en savoir plus sur la sonde xMATRIX Philips X5-1 équipée de la technologie de cristal PureWave, consultez le tableau des caractéristiques ci-dessous.

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Fiche technique

Specifications
Specifications
Technologie
  • xMATRIX, PureWave
Nombre d’éléments
  • 3040
Gamme de fréquences
  • 5 - 1 MHz
Type de sonde
  • Sectorielle, sectorielle volumique
Ouverture
  • Propriétaire
Champ d’acquisition
  • 90°
Champ de visualisation volumique
  • 98° x 98°
Modes
  • 2D, mode TM, TM couleur, Doppler pulsé, Doppler continu, Doppler couleur, TDI, TDI pulsé, xPlane, 3D temps réel, couleur 3D temps réel, imagerie harmonique, technologie de visualisation XRES avancée, imagerie OVG 2D/3D temps réel, iRotate et xPLANE
Applications
  • Cardiaques, vasculaires abdominales et transcrâniennes chez l’adulte et l’enfant
Utilisable pour les biopsies
  • Non
Utilisable pour la fusion et la navigation d’images
  • Non
Caractéristiques physiques
  • 9,2 x 3,9 x 2,9 cm
Specifications
Specifications
Technologie
  • xMATRIX, PureWave
Nombre d’éléments
  • 3040
Voir toutes les caractéristiques
Specifications
Specifications
Technologie
  • xMATRIX, PureWave
Nombre d’éléments
  • 3040
Gamme de fréquences
  • 5 - 1 MHz
Type de sonde
  • Sectorielle, sectorielle volumique
Ouverture
  • Propriétaire
Champ d’acquisition
  • 90°
Champ de visualisation volumique
  • 98° x 98°
Modes
  • 2D, mode TM, TM couleur, Doppler pulsé, Doppler continu, Doppler couleur, TDI, TDI pulsé, xPlane, 3D temps réel, couleur 3D temps réel, imagerie harmonique, technologie de visualisation XRES avancée, imagerie OVG 2D/3D temps réel, iRotate et xPLANE
Applications
  • Cardiaques, vasculaires abdominales et transcrâniennes chez l’adulte et l’enfant
Utilisable pour les biopsies
  • Non
Utilisable pour la fusion et la navigation d’images
  • Non
Caractéristiques physiques
  • 9,2 x 3,9 x 2,9 cm

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