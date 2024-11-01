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X5-1

xMATRIX-Schallkopf mit PureWave Kristalltechnologie

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Weitere Informationen zum Philips X5-1 xMATRIX-Schallkopf mit PureWave Kristalltechnologie finden Sie unten in der Tabelle mit den technischen Daten.

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Technische Daten

Specifications
Specifications
Technologie
  • xMATRIX, PureWave
Anzahl der Elemente
  • 3040
Frequenzbereich
  • 5 - 1 MHz
Sondentyp
  • 2D-Sektorbild, Zielvolumen-Sektorbild
Öffnung
  • Proprietär
Sichtfeld
  • 90°
Volumen-Sichtfeld
  • 98° x 98°
Programme
  • 2D, M-Mode, M-Mode-Farbbetrieb, PW, CW, Farbe, TDI, TDI patientenseitiges Telemetriegerät, xPlane, Live 3D, Live 3D Farbe, Harmonic Imaging, erweitertes XRES, 2D/Live 3D LVO, elektronische Rotation iRotate und xPLANE
Anwendungen
  • Herzdiagnostik bei Erwachsenen/Kindern, Abdominalgefäße, transkranielle Doppler-Sonographie
Biopsiefähig
  • Nein
Bildfusion, navigationsfähig
  • Nein
Abmessungen
  • 9,2 x 3,9 x 2,9 cm (L x B x T)
Specifications
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Technologie
  • xMATRIX, PureWave
Anzahl der Elemente
  • 3040
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Specifications
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Technologie
  • xMATRIX, PureWave
Anzahl der Elemente
  • 3040
Frequenzbereich
  • 5 - 1 MHz
Sondentyp
  • 2D-Sektorbild, Zielvolumen-Sektorbild
Öffnung
  • Proprietär
Sichtfeld
  • 90°
Volumen-Sichtfeld
  • 98° x 98°
Programme
  • 2D, M-Mode, M-Mode-Farbbetrieb, PW, CW, Farbe, TDI, TDI patientenseitiges Telemetriegerät, xPlane, Live 3D, Live 3D Farbe, Harmonic Imaging, erweitertes XRES, 2D/Live 3D LVO, elektronische Rotation iRotate und xPLANE
Anwendungen
  • Herzdiagnostik bei Erwachsenen/Kindern, Abdominalgefäße, transkranielle Doppler-Sonographie
Biopsiefähig
  • Nein
Bildfusion, navigationsfähig
  • Nein
Abmessungen
  • 9,2 x 3,9 x 2,9 cm (L x B x T)

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