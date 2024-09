Android Sonde convexe Lumify C5-2

La sonde convexe Lumify C5-2 offre une haute résolution d’image pour des applications plus détaillées : optimisation des préréglages d’imagerie abdominale, de la vésicule biliaire, OB/Gyn et pulmonaire. Grâce à une sonde sans batterie pour un contrôle en toute légèreté, à une plateforme avec connexion rapide de collaboration entre professionnels et à une connectivité pratique permettant le partage de données, Lumify vous offre d’innombrables applications concrètes, en temps réel. Pour en savoir plus, consultez le tableau des spécifications de la sonde convexe Philips Lumify C5-2 ci-dessous.