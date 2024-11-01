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Der Lumify C5-2 Breitband-Convex-Schallkopf ermöglicht Bildgebung mit hoher Auflösung für tiefere Anwendungen: optimierende Bildgebungs-Presets für Abdomen, Gallenblase, Geburtshilfe/Gynäkologie und Lunge. Der batterielose, leichte Schallkopf ermöglicht zusammen mit der Lumify App eine telemedizinische Plattform zur professionellen Zusammenarbeit und zum Datenaustausch über Grenzen hinweg – in Echtzeit. Inbegriffen: Tragetasche, USB-C- und Micro-B-Kabel.
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Lumify ist bereit, wenn Sie es sind.
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Auf Vielseitigkeit ausgelegt.
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Ergonomische Schallköpfe.
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Innovation findet jeden Tag statt.
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Erkenntnisse können so schnell wie nötig mit anderen geteilt werden.
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Globaler Service.
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Zusammenarbeit in Echtzeit.
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Keine versteckten Gebühren.
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Auf Vielseitigkeit ausgelegt.
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Innovation findet jeden Tag statt.
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Keine versteckten Gebühren.
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|Anwendungsbereiche
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|Leistungsmerkmale der Bildverarbeitung
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