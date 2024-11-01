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Philips Water Trap

Gaz anesthésique

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Le piège à eau est un récipient réutilisable destiné à séparer et à collecter l’eau du circuit patient pendant la mesure des gaz. Il empêche l’eau de pénétrer dans l’analyseur de gaz.

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Informations sur le produit
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Catégorie de produit
  • Gaz
Type de produit
  • Gaz anesthésique
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Multipatient
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Stérile ou non stérile
  • Non stérile
Conditionnement
  • 12/boîte
Durée de conservation minimum
  • 1 an
Certification CE
  • Oui
Compatible avec les instruments médicaux d’autres fabricants
  • Non
À utiliser avec les instruments médicaux Philips
  • 866173
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  • Gaz anesthésique
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  • Multipatient
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