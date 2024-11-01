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Philips Wasserfalle

Narkosegas

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Die Wasserfalle ist ein wiederverwendbarer Behälter, der dem Zweck dient, während der Gasmessung Wasser aus dem Atemkreislauf eines beatmeten Patienten zu trennen und aufzufangen. Sie verhindert, dass Wasser in den Gasanalysator gelangt.

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Technische Daten

Produktdetails
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Produktkategorie
  • Gas
Produktart
  • Narkosegas
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
  • Wiederverwendbar
Nicht mit Naturlatex hergestellt
  • Ja
Steril/nicht steril
  • Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
  • 1 Jahr
Verpackungseinheit
  • 12/Karton
CE-Kennzeichnung
  • Ja
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
  • Nein
Zur Verwendung mit Philips Produkten
  • 866173
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