Die Wasserfalle ist ein wiederverwendbarer Behälter, der dem Zweck dient, während der Gasmessung Wasser aus dem Atemkreislauf eines beatmeten Patienten zu trennen und aufzufangen. Sie verhindert, dass Wasser in den Gasanalysator gelangt.
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|Produktkategorie
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|Produktart
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|Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
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|Nicht mit Naturlatex hergestellt
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|Steril/nicht steril
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|Mindesthaltbarkeit
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|Verpackungseinheit
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|CE-Kennzeichnung
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|Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
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|Zur Verwendung mit Philips Produkten
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|Produktart
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|Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
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|Nicht mit Naturlatex hergestellt
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