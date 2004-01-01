Suchbegriffe

DE
FR

IntelliVue G7ᵐ Anesthesia Gas Module

Parameter-Modul

Ähnliche Produkte finden

Für fundierte anästhesiologische Entscheidungen werden genaue Informationen zu Anästhetikum und Patient*in benötigt. Mit dem Gasanalysator-Modul integrieren Sie die Narkosegasmessung nahtlos in Ihr IntelliVue-System – einfach in der Handhabung, wie Sie es von unseren Parametermodulen kennen.

Kontaktieren Sie uns
Eigenschaften
Eine flexible Komponente Ihrer Monitoringlösung
Eine flexible Komponente Ihrer Monitoringlösung

Eine flexible Komponente Ihrer Monitoringlösung

Das IntelliVue G7ᵐ Gasanalysator-Modul lässt sich als Monitoring-Komponente in Umgebungen unterschiedlicher Überwachungsstufen einsetzen. Dabei sind keine zusätzlichen Kabel oder zusätzliches Montagezubehör erforderlich. Es kann von mehreren Patientenmonitoren genutzt werden und ermöglicht das Monitoring von intubierten und sedierten Patienten im OP oder auf der ITS. Seine Verwendung ist denkbar einfach: das Modul einfach abziehen und bei einem anderen IntelliVue Monitor oder Modul-Rack einstecken.

Eine flexible Komponente Ihrer Monitoringlösung

Eine flexible Komponente Ihrer Monitoringlösung
Das IntelliVue G7ᵐ Gasanalysator-Modul lässt sich als Monitoring-Komponente in Umgebungen unterschiedlicher Überwachungsstufen einsetzen. Dabei sind keine zusätzlichen Kabel oder zusätzliches Montagezubehör erforderlich. Es kann von mehreren Patientenmonitoren genutzt werden und ermöglicht das Monitoring von intubierten und sedierten Patienten im OP oder auf der ITS. Seine Verwendung ist denkbar einfach: das Modul einfach abziehen und bei einem anderen IntelliVue Monitor oder Modul-Rack einstecken.

Eine flexible Komponente Ihrer Monitoringlösung

Das IntelliVue G7ᵐ Gasanalysator-Modul lässt sich als Monitoring-Komponente in Umgebungen unterschiedlicher Überwachungsstufen einsetzen. Dabei sind keine zusätzlichen Kabel oder zusätzliches Montagezubehör erforderlich. Es kann von mehreren Patientenmonitoren genutzt werden und ermöglicht das Monitoring von intubierten und sedierten Patienten im OP oder auf der ITS. Seine Verwendung ist denkbar einfach: das Modul einfach abziehen und bei einem anderen IntelliVue Monitor oder Modul-Rack einstecken.
Weitere Informationen
Eine flexible Komponente Ihrer Monitoringlösung
Eine flexible Komponente Ihrer Monitoringlösung

Eine flexible Komponente Ihrer Monitoringlösung

Das IntelliVue G7ᵐ Gasanalysator-Modul lässt sich als Monitoring-Komponente in Umgebungen unterschiedlicher Überwachungsstufen einsetzen. Dabei sind keine zusätzlichen Kabel oder zusätzliches Montagezubehör erforderlich. Es kann von mehreren Patientenmonitoren genutzt werden und ermöglicht das Monitoring von intubierten und sedierten Patienten im OP oder auf der ITS. Seine Verwendung ist denkbar einfach: das Modul einfach abziehen und bei einem anderen IntelliVue Monitor oder Modul-Rack einstecken.
Eine Wasserfalle für maximale Flexibilität
Eine Wasserfalle für maximale Flexibilität

Eine Wasserfalle für maximale Flexibilität

Dank der drehbaren Wasserfalle können Sie das Gasanalysator-Modul in ein vertikal oder horizontal montiertes Modul-Rack einsetzen. Die Wasserfalle ist zudem wiederverwendbar und entleerbar. Dies verringert Unterbrechungen Ihrer Versorgungsabläufe, da weniger häufig eine neue Wasserfalle geholt und eingesetzt werden muss.

Eine Wasserfalle für maximale Flexibilität

Eine Wasserfalle für maximale Flexibilität
Dank der drehbaren Wasserfalle können Sie das Gasanalysator-Modul in ein vertikal oder horizontal montiertes Modul-Rack einsetzen. Die Wasserfalle ist zudem wiederverwendbar und entleerbar. Dies verringert Unterbrechungen Ihrer Versorgungsabläufe, da weniger häufig eine neue Wasserfalle geholt und eingesetzt werden muss.

Eine Wasserfalle für maximale Flexibilität

Dank der drehbaren Wasserfalle können Sie das Gasanalysator-Modul in ein vertikal oder horizontal montiertes Modul-Rack einsetzen. Die Wasserfalle ist zudem wiederverwendbar und entleerbar. Dies verringert Unterbrechungen Ihrer Versorgungsabläufe, da weniger häufig eine neue Wasserfalle geholt und eingesetzt werden muss.
Weitere Informationen
Eine Wasserfalle für maximale Flexibilität
Eine Wasserfalle für maximale Flexibilität

Eine Wasserfalle für maximale Flexibilität

Dank der drehbaren Wasserfalle können Sie das Gasanalysator-Modul in ein vertikal oder horizontal montiertes Modul-Rack einsetzen. Die Wasserfalle ist zudem wiederverwendbar und entleerbar. Dies verringert Unterbrechungen Ihrer Versorgungsabläufe, da weniger häufig eine neue Wasserfalle geholt und eingesetzt werden muss.
Zuverlässige Echtzeitdaten für eine adäquate Versorgung
Zuverlässige Echtzeitdaten für eine adäquate Versorgung

Zuverlässige Echtzeitdaten für eine adäquate Versorgung

Das IntelliVue G7ᵐ zeigt am Monitoringsystem numerische Werte, Kurven und Trenddaten für Sevofluran, Isofluran, Halothan, Desfluran, Enfluran und N₂O an. Es erkennt Narkosegase und Gasgemische automatisch, berechnet die minimale alveoläre Konzentration (MAC) und misst Atemweg-Atemfrequenz, CO₂ und O₂.

Zuverlässige Echtzeitdaten für eine adäquate Versorgung

Zuverlässige Echtzeitdaten für eine adäquate Versorgung
Das IntelliVue G7ᵐ zeigt am Monitoringsystem numerische Werte, Kurven und Trenddaten für Sevofluran, Isofluran, Halothan, Desfluran, Enfluran und N₂O an. Es erkennt Narkosegase und Gasgemische automatisch, berechnet die minimale alveoläre Konzentration (MAC) und misst Atemweg-Atemfrequenz, CO₂ und O₂.

Zuverlässige Echtzeitdaten für eine adäquate Versorgung

Das IntelliVue G7ᵐ zeigt am Monitoringsystem numerische Werte, Kurven und Trenddaten für Sevofluran, Isofluran, Halothan, Desfluran, Enfluran und N₂O an. Es erkennt Narkosegase und Gasgemische automatisch, berechnet die minimale alveoläre Konzentration (MAC) und misst Atemweg-Atemfrequenz, CO₂ und O₂.
Weitere Informationen
Zuverlässige Echtzeitdaten für eine adäquate Versorgung
Zuverlässige Echtzeitdaten für eine adäquate Versorgung

Zuverlässige Echtzeitdaten für eine adäquate Versorgung

Das IntelliVue G7ᵐ zeigt am Monitoringsystem numerische Werte, Kurven und Trenddaten für Sevofluran, Isofluran, Halothan, Desfluran, Enfluran und N₂O an. Es erkennt Narkosegase und Gasgemische automatisch, berechnet die minimale alveoläre Konzentration (MAC) und misst Atemweg-Atemfrequenz, CO₂ und O₂.
  • Eine flexible Komponente Ihrer Monitoringlösung
  • Eine Wasserfalle für maximale Flexibilität
  • Zuverlässige Echtzeitdaten für eine adäquate Versorgung
Alle Eigenschaften ansehen
Eine flexible Komponente Ihrer Monitoringlösung
Eine flexible Komponente Ihrer Monitoringlösung

Eine flexible Komponente Ihrer Monitoringlösung

Das IntelliVue G7ᵐ Gasanalysator-Modul lässt sich als Monitoring-Komponente in Umgebungen unterschiedlicher Überwachungsstufen einsetzen. Dabei sind keine zusätzlichen Kabel oder zusätzliches Montagezubehör erforderlich. Es kann von mehreren Patientenmonitoren genutzt werden und ermöglicht das Monitoring von intubierten und sedierten Patienten im OP oder auf der ITS. Seine Verwendung ist denkbar einfach: das Modul einfach abziehen und bei einem anderen IntelliVue Monitor oder Modul-Rack einstecken.

Eine flexible Komponente Ihrer Monitoringlösung

Eine flexible Komponente Ihrer Monitoringlösung
Das IntelliVue G7ᵐ Gasanalysator-Modul lässt sich als Monitoring-Komponente in Umgebungen unterschiedlicher Überwachungsstufen einsetzen. Dabei sind keine zusätzlichen Kabel oder zusätzliches Montagezubehör erforderlich. Es kann von mehreren Patientenmonitoren genutzt werden und ermöglicht das Monitoring von intubierten und sedierten Patienten im OP oder auf der ITS. Seine Verwendung ist denkbar einfach: das Modul einfach abziehen und bei einem anderen IntelliVue Monitor oder Modul-Rack einstecken.

Eine flexible Komponente Ihrer Monitoringlösung

Das IntelliVue G7ᵐ Gasanalysator-Modul lässt sich als Monitoring-Komponente in Umgebungen unterschiedlicher Überwachungsstufen einsetzen. Dabei sind keine zusätzlichen Kabel oder zusätzliches Montagezubehör erforderlich. Es kann von mehreren Patientenmonitoren genutzt werden und ermöglicht das Monitoring von intubierten und sedierten Patienten im OP oder auf der ITS. Seine Verwendung ist denkbar einfach: das Modul einfach abziehen und bei einem anderen IntelliVue Monitor oder Modul-Rack einstecken.
Weitere Informationen
Eine flexible Komponente Ihrer Monitoringlösung
Eine flexible Komponente Ihrer Monitoringlösung

Eine flexible Komponente Ihrer Monitoringlösung

Das IntelliVue G7ᵐ Gasanalysator-Modul lässt sich als Monitoring-Komponente in Umgebungen unterschiedlicher Überwachungsstufen einsetzen. Dabei sind keine zusätzlichen Kabel oder zusätzliches Montagezubehör erforderlich. Es kann von mehreren Patientenmonitoren genutzt werden und ermöglicht das Monitoring von intubierten und sedierten Patienten im OP oder auf der ITS. Seine Verwendung ist denkbar einfach: das Modul einfach abziehen und bei einem anderen IntelliVue Monitor oder Modul-Rack einstecken.
Eine Wasserfalle für maximale Flexibilität
Eine Wasserfalle für maximale Flexibilität

Eine Wasserfalle für maximale Flexibilität

Dank der drehbaren Wasserfalle können Sie das Gasanalysator-Modul in ein vertikal oder horizontal montiertes Modul-Rack einsetzen. Die Wasserfalle ist zudem wiederverwendbar und entleerbar. Dies verringert Unterbrechungen Ihrer Versorgungsabläufe, da weniger häufig eine neue Wasserfalle geholt und eingesetzt werden muss.

Eine Wasserfalle für maximale Flexibilität

Eine Wasserfalle für maximale Flexibilität
Dank der drehbaren Wasserfalle können Sie das Gasanalysator-Modul in ein vertikal oder horizontal montiertes Modul-Rack einsetzen. Die Wasserfalle ist zudem wiederverwendbar und entleerbar. Dies verringert Unterbrechungen Ihrer Versorgungsabläufe, da weniger häufig eine neue Wasserfalle geholt und eingesetzt werden muss.

Eine Wasserfalle für maximale Flexibilität

Dank der drehbaren Wasserfalle können Sie das Gasanalysator-Modul in ein vertikal oder horizontal montiertes Modul-Rack einsetzen. Die Wasserfalle ist zudem wiederverwendbar und entleerbar. Dies verringert Unterbrechungen Ihrer Versorgungsabläufe, da weniger häufig eine neue Wasserfalle geholt und eingesetzt werden muss.
Weitere Informationen
Eine Wasserfalle für maximale Flexibilität
Eine Wasserfalle für maximale Flexibilität

Eine Wasserfalle für maximale Flexibilität

Dank der drehbaren Wasserfalle können Sie das Gasanalysator-Modul in ein vertikal oder horizontal montiertes Modul-Rack einsetzen. Die Wasserfalle ist zudem wiederverwendbar und entleerbar. Dies verringert Unterbrechungen Ihrer Versorgungsabläufe, da weniger häufig eine neue Wasserfalle geholt und eingesetzt werden muss.
Zuverlässige Echtzeitdaten für eine adäquate Versorgung
Zuverlässige Echtzeitdaten für eine adäquate Versorgung

Zuverlässige Echtzeitdaten für eine adäquate Versorgung

Das IntelliVue G7ᵐ zeigt am Monitoringsystem numerische Werte, Kurven und Trenddaten für Sevofluran, Isofluran, Halothan, Desfluran, Enfluran und N₂O an. Es erkennt Narkosegase und Gasgemische automatisch, berechnet die minimale alveoläre Konzentration (MAC) und misst Atemweg-Atemfrequenz, CO₂ und O₂.

Zuverlässige Echtzeitdaten für eine adäquate Versorgung

Zuverlässige Echtzeitdaten für eine adäquate Versorgung
Das IntelliVue G7ᵐ zeigt am Monitoringsystem numerische Werte, Kurven und Trenddaten für Sevofluran, Isofluran, Halothan, Desfluran, Enfluran und N₂O an. Es erkennt Narkosegase und Gasgemische automatisch, berechnet die minimale alveoläre Konzentration (MAC) und misst Atemweg-Atemfrequenz, CO₂ und O₂.

Zuverlässige Echtzeitdaten für eine adäquate Versorgung

Das IntelliVue G7ᵐ zeigt am Monitoringsystem numerische Werte, Kurven und Trenddaten für Sevofluran, Isofluran, Halothan, Desfluran, Enfluran und N₂O an. Es erkennt Narkosegase und Gasgemische automatisch, berechnet die minimale alveoläre Konzentration (MAC) und misst Atemweg-Atemfrequenz, CO₂ und O₂.
Weitere Informationen
Zuverlässige Echtzeitdaten für eine adäquate Versorgung
Zuverlässige Echtzeitdaten für eine adäquate Versorgung

Zuverlässige Echtzeitdaten für eine adäquate Versorgung

Das IntelliVue G7ᵐ zeigt am Monitoringsystem numerische Werte, Kurven und Trenddaten für Sevofluran, Isofluran, Halothan, Desfluran, Enfluran und N₂O an. Es erkennt Narkosegase und Gasgemische automatisch, berechnet die minimale alveoläre Konzentration (MAC) und misst Atemweg-Atemfrequenz, CO₂ und O₂.

Benötigen Sie weiterführende Dokumentation
zu unseren
Produkten?

Hier suchen

Besuchen Sie
unseren
Online-Shop für medizinisches
Fachpersonal

Jetzt einkaufen

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Ich verstehe

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Ich verstehe

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle Rechte vorbehalten.

Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.