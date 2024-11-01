La sucette Premium Soothie est conçue pour les nouveau-nés et les nourissons de moins de 3 mois, qui n’ont pas encore de dents et sont allaités ou alimentés au biberon. Sa conception monobloc est conforme aux recommandations de l’Académie américaine de pédiatrie (American Academy of Pediatrics – AAP)*.
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*Les marques THE AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS et AAP sont la propriété de l’Académie américaine de pédiatrie (American Academy of Pediatrics – AAP). Toute mention de la politique de l’AAP et toute utilisation de ses marques commerciales n’impliquent en aucune manière une approbation de ces produits par l’AAP. Les politiques de l’AAP sont sujettes à modification sans préavis. Rendez-vous sur le site www.aap.org pour plus d’informations sur l’AAP et ses politiques.
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