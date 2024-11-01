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La sucette Premium Soothie est conçue pour les nouveau-nés et les nourissons de moins de 3 mois, qui n’ont pas encore de dents et sont allaités ou alimentés au biberon. Sa conception monobloc est conforme aux recommandations de l’Académie américaine de pédiatrie (American Academy of Pediatrics – AAP)*.

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Caractéristiques
Conçue pour les nouveau-nés et les nourrissons de moins de 3 mois, qui n’ont pas encore de dents

Conçue pour les nouveau-nés et les nourrissons de moins de 3 mois, qui n’ont pas encore de dents

Nous sommes fiers que la sucette Philips Soothie ait été désignée par le magazine American Baby comme l’une des meilleures sucettes, dans le cadre des American Baby Bests Awards 2014.

Conçue pour les nouveau-nés et les nourrissons de moins de 3 mois, qui n’ont pas encore de dents

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Nous sommes fiers que la sucette Philips Soothie ait été désignée par le magazine American Baby comme l’une des meilleures sucettes, dans le cadre des American Baby Bests Awards 2014.
Sa conception monobloc est conforme aux recommandations de l’Académie américaine de pédiatrie (American Academy of Pediatrics)*

Sa conception monobloc est conforme aux recommandations de l’Académie américaine de pédiatrie (American Academy of Pediatrics)*

Sa conception monobloc est conforme aux recommandations de l’Académie américaine de pédiatrie (American Academy of Pediatrics)*

Sa conception monobloc est conforme aux recommandations de l’Académie américaine de pédiatrie (American Academy of Pediatrics)*

Sa conception monobloc est conforme aux recommandations de l’Académie américaine de pédiatrie (American Academy of Pediatrics)*

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  • Conçue pour les nouveau-nés et les nourrissons de moins de 3 mois, qui n’ont pas encore de dents
  • Sa conception monobloc est conforme aux recommandations de l’Académie américaine de pédiatrie (American Academy of Pediatrics)*
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Fiche technique

Informations sur le produit
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Catégorie de produit
  • Aide au développement
Type de patient
  • Nourrissons
Type de produit
  • Sucettes
Sans DEHP
  • Oui
Sans BPA
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Monopatient
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Stérile ou non stérile
  • Non stérile
Poids
  • 0,0227 kg
Conditionnement
  • 100 par boîte
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  • *Les marques THE AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS et AAP sont la propriété de l’Académie américaine de pédiatrie (American Academy of Pediatrics – AAP). Toute mention de la politique de l’AAP et toute utilisation de ses marques commerciales n’impliquent en aucune manière une approbation de ces produits par l’AAP. Les politiques de l’AAP sont sujettes à modification sans préavis. Rendez-vous sur le site www.aap.org pour plus d’informations sur l’AAP et ses politiques.

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