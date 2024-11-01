Der Soothie ist ein hochwertiger Schnuller für Neugeborene und Säuglinge ohne Zähne im Alter von 0 bis 3 Monaten, die bereits erfolgreich gestillt oder mit der Flasche gefüttert werden. Er ist aus einem Stück gefertigt und entspricht den Richtlinien der American Academy of Pediatrics.*
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*Die Marken THE AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS und AAP gehören der American Academy of Pediatrics. Verweise auf die AAP-Erklärung und die Verwendung der Marken bedeuten nicht, dass diese Produkte von der AAP unterstützt werden. Änderungen der AAP-Erklärung bleiben vorbehalten. Weitere Informationen zur AAP und ihren Richtlinien finden Sie auf www.aap.org.
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