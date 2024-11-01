Suchbegriffe

DE
FR

Soothie

Schnuller

Ähnliche Produkte finden

Der Soothie ist ein hochwertiger Schnuller für Neugeborene und Säuglinge ohne Zähne im Alter von 0 bis 3 Monaten, die bereits erfolgreich gestillt oder mit der Flasche gefüttert werden. Er ist aus einem Stück gefertigt und entspricht den Richtlinien der American Academy of Pediatrics.*

Kontaktieren Sie uns
Eigenschaften
Duft und Stückzahl nach Wahl || In verschiedenen Ausführungen

Duft und Stückzahl je nach Bedarf frei wählbar

Der Soothie ist geruchsneutral oder mit Vanilleduft erhältlich. Der Schnuller ist auch in Packungen mit 25 Stück für Krankenhäuser und den privaten Gebrauch erhältlich.

Duft und Stückzahl je nach Bedarf frei wählbar

Der Soothie ist geruchsneutral oder mit Vanilleduft erhältlich. Der Schnuller ist auch in Packungen mit 25 Stück für Krankenhäuser und den privaten Gebrauch erhältlich.

Duft und Stückzahl je nach Bedarf frei wählbar

Der Soothie ist geruchsneutral oder mit Vanilleduft erhältlich. Der Schnuller ist auch in Packungen mit 25 Stück für Krankenhäuser und den privaten Gebrauch erhältlich.
  • Duft und Stückzahl nach Wahl || In verschiedenen Ausführungen
Alle Eigenschaften ansehen
Duft und Stückzahl nach Wahl || In verschiedenen Ausführungen

Duft und Stückzahl je nach Bedarf frei wählbar

Der Soothie ist geruchsneutral oder mit Vanilleduft erhältlich. Der Schnuller ist auch in Packungen mit 25 Stück für Krankenhäuser und den privaten Gebrauch erhältlich.

Duft und Stückzahl je nach Bedarf frei wählbar

Der Soothie ist geruchsneutral oder mit Vanilleduft erhältlich. Der Schnuller ist auch in Packungen mit 25 Stück für Krankenhäuser und den privaten Gebrauch erhältlich.

Duft und Stückzahl je nach Bedarf frei wählbar

Der Soothie ist geruchsneutral oder mit Vanilleduft erhältlich. Der Schnuller ist auch in Packungen mit 25 Stück für Krankenhäuser und den privaten Gebrauch erhältlich.

Benötigen Sie weiterführende Dokumentation
zu unseren
Produkten?

Hier suchen

Besuchen Sie
unseren
Online-Shop für medizinisches
Fachpersonal

Jetzt einkaufen
  • *Die Marken THE AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS und AAP gehören der American Academy of Pediatrics. Verweise auf die AAP-Erklärung und die Verwendung der Marken bedeuten nicht, dass diese Produkte von der AAP unterstützt werden. Änderungen der AAP-Erklärung bleiben vorbehalten. Weitere Informationen zur AAP und ihren Richtlinien finden Sie auf www.aap.org.

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Ich verstehe

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Ich verstehe

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.