Options de traitement réglables

Trilogy EV300 est simple d’utilisation mais ne fait aucun compromis sur les fonctionnalités avancées de la technologie innovante de la gamme de ventilateurs Trilogy. Ses fonctionnalités avancées de surveillance respiratoire sont conçues pour vous aider à optimiser le traitement de vos patients. Trilogy EV300 assure une ventilation non invasive (VNI) et invasive (VI) pour un large éventail de patients adultes et pédiatriques. Les modes de volume et de pression, AVAPS-AE, la surveillance SpO₂ et EtCO₂ ainsi que les paramètres de mécanique pulmonaire dynamiques et les alarmes de chaque paramètre permettent une prise en charge adaptable. La flexibilité des circuits du dispositif Trilogy EV300 permet de l’utiliser avec un large éventail de patients, du nourrisson > 2,5 kg à l’adulte.