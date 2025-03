MR 7700

Découvrez une avancée décisive en imagerie 3.0T grâce à la conception unique du système d’imagerie Philips MR 7700, optimisée avec des gradients XP et l’IA*. Le système est conçu pour répondre au besoin urgent de satisfaire les attentes cliniques actuelles et de faciliter les programmes de recherche les plus difficiles. Il offre une précision, puissance et endurance élevées pour un diagnostic fiable. Il fournit une imagerie de diffusion de qualité et permet de plonger dans les neurosciences. Étendez vos capacités d’acquisition grâce à une solution d’imagerie et de spectroscopie multi-noyau entièrement intégrée pour explorer de nouveaux parcours cliniques sans compromettre vos processus d’imagerie clinique ou le confort de vos patients en tunnel large. Le MR 7700 promet aussi une expérience de qualité grâce à la simplicité d’utilisation des fonctions d’un scanner 3.0T clinique bien pensé et à un processus sans compromis. Désormais, aussi bien les scientifiques que les cliniciens peuvent planifier aisément.

Voir le produit