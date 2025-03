ELCA Cathéter d’athérectomie coronaire au laser

Les cathéters d’athérectomie laser coronaire ELCA sont conçus pour traverser, préparer et traiter les lésions coronaires les plus complexes. Ce cathéter d’athérectomie non mécanique peut être installé sur n’importe quel fil de 0,35 mm et permet de réduire et modifier des plaques de morphologies multiples. Il est approuvé pour la plus large gamme d’indications coronaires en athérectomie.