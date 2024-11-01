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Reconnaissance PV .018 OTW

Cathéter d’échographie intravasculaire numérique

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Le cathéter d’échographie intravasculaire numérique Reconnaissance PV .018 OTW est le seul cathéter OTW de 4,57 mm disponible sur le marché. Ce cathéter offre aux médecins une visualisation claire et leur permet de fournir un traitement optimal grâce à des améliorations de bout en bout. Les caractéristiques clés telles que la pointe conique, l’axe performant, la plate-forme sur fil et la longueur utile étendue permettent une excellente productibilité, ainsi qu’une amélioration des processus de travail et de la durabilité de l’image.

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Caractéristiques
L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique
L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique

L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique

L’imagerie échographique intravasculaire aide les médecins à évaluer les marqueurs pathologiques, dont le pourcentage d’extension de la plaque, l’emplacement et la morphologie de la lésion, le volume de calcium et la présence d’un thrombus. Elle fournit aussi une analyse des paramètres cruciaux, comme les mesures transversales luminales, et aide au diagnostic des pathologies.

L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique

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Aide à la prise de décisions d’intervention
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Non seulement l’échographie intravasculaire fournit une imagerie diagnostique en temps réel pour les vasculopathies périphériques, mais elle permet aussi de guider les cliniciens vers la technique d’angioplastie correcte en fonction des besoins individuels du patient, d’évaluer l’efficacité d’une intervention et d’aider à la bonne exécution des dispositifs endovasculaires. La modalité d’imagerie aide également les cliniciens à décider de la taille du dispositif requis pour des résultats optimaux.

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Confirmation des résultats de traitement
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Confirmation des résultats de traitement

L’imagerie échographique intravasculaire aide à confirmer les résultats de traitement, y compris l’exhaustivité du traitement, l’apposition et l’extension du positionnement de stents, et si le patient nécessite une perfusion thrombolytique. L’imagerie ChromaFlo, par exemple, permet de témoigner de l’apposition de stents en montrant l’absence de débit.

Confirmation des résultats de traitement

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Évaluation de la pose d’un stent
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ChromaFlo met en exergue le rouge du débit sanguin pour faciliter l’évaluation de la pose d’un stent, de la taille de la lumière, et plus encore. Approprié aux vaisseaux périphériques et coronaires, y compris au tronc commun de l’artère coronaire gauche, aux bifurcations, à l’artère fémorale superficielle et à l’iliaque, il permet de reconnaître instantanément la taille de la lumière et la pose du stent et aide à l’identification des branches, des dissections et des plaques dans les bifurcations.

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Fiche technique

Reconnaissance PV .018 OTW
Reconnaissance PV .018 OTW
Guide-cathéter minimum
  • 5F
Diamètre d’imagerie maximum
  • 20 mm
Fréquence
  • 0,071 pouces
Fréquence
  • 20 MHz
Fil-guide maximum
  • 0,081 pouces
Longueur utile
  • 150 cm
Reconnaissance PV .018 OTW
Reconnaissance PV .018 OTW
Guide-cathéter minimum
  • 5F
Diamètre d’imagerie maximum
  • 20 mm
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Reconnaissance PV .018 OTW
Guide-cathéter minimum
  • 5F
Diamètre d’imagerie maximum
  • 20 mm
Fréquence
  • 0,071 pouces
Fréquence
  • 20 MHz
Fil-guide maximum
  • 0,081 pouces
Longueur utile
  • 150 cm
  • *La sécurité et l’efficacité de l’échographie intravasculaire VH pour la caractérisation des lésions vasculaires et des types de tissus n’ont pas été établies.
  • 1. Nair A, Margolis M, Kuban B, Vince D. Automated Coronary Plaque Characterisation with Intravascular Ultrasound Backscatter: Ex Vivo Validation. EuroIntervention. 2007; 3: 113-120.
  • La disponibilité des produits est soumise à des autorisations réglementaires nationales. Veuillez contacter votre représentant commercial local pour vérifier la disponibilité dans votre pays.

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