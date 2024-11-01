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Le cathéter d’échographie intravasculaire numérique Reconnaissance PV .018 OTW est le seul cathéter OTW de 4,57 mm disponible sur le marché. Ce cathéter offre aux médecins une visualisation claire et leur permet de fournir un traitement optimal grâce à des améliorations de bout en bout. Les caractéristiques clés telles que la pointe conique, l’axe performant, la plate-forme sur fil et la longueur utile étendue permettent une excellente productibilité, ainsi qu’une amélioration des processus de travail et de la durabilité de l’image.
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L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique
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Aide à la prise de décisions d’intervention
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Confirmation des résultats de traitement
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Évaluation de la pose d’un stent
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L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique
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Évaluation de la pose d’un stent
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En tant que complément d’interventions d’angiographie conventionnelles, le cathéter d’échographie intravasculaire numérique Visions PV .035 évalue la morphologie vasculaire dans les vaisseaux sanguins et fournit une imagerie transversale de ces vaisseaux. Avec une longueur de 90 cm et un diamètre d’imagerie maximum de 60 mm pour des procédures interventionnelles avec fil-guide de 0,89 mm, le dispositif facilite le diagnostic des vasculopathies périphériques et des pathologies veineuses et guide les cliniciens vers le traitement correct en fonction des besoins uniques du patient.
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Le cathéter d’échographie intravasculaire numérique Visions PV .014P RX dispose d’une gaine 55 % plus rigide que celle des cathéters d’échographie intravasculaire numérique Eagle Eye Platinum et PV .014P, ce qui permet d’augmenter le pouvoir de poussée tout en conservant le niveau de suivi équivalent¹. L’échographie intravasculaire fournit une évaluation détaillée et précise de la taille de la lumière, de la taille du vaisseau, de la morphologie de plaque et des repères anatomiques clés.
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En tant que complément d’interventions d’angiographie conventionnelles, le cathéter d’échographie intravasculaire numérique Visions PV .018 évalue la morphologie vasculaire dans les vaisseaux sanguins et fournit une imagerie transversale de ces vaisseaux. Avec une longueur utile de 135 cm et un diamètre d’imagerie maximum de 24 mm pour des procédures interventionnelles avec fil-guide de 0,46 mm, le dispositif facilite le diagnostic des vasculopathies périphériques et guide les cliniciens vers le traitement correct en fonction des besoins uniques du patient.
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