Beurteilung von Stent-Appositionen

ChromaFlo hebt den Blutfluss für eine einfache Beurteilung u.a. der Stent-Apposition und der Lumengröße rot hervor. Dies eignet sich für periphere Gefäße und Koronargefäße, unter anderem den linken Hauptstamm, Bifurkationen, die A. femoralis superficialis und die Iliakalarterien. Die Funktion ist darauf ausgelegt, die Lumengröße und Stent-Apposition sofort erkennbar zu machen, und hilft bei der Identifizierung von Gefäßverzweigungen, Dissektionen und Plaque in Bifurkationen.