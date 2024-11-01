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Reconnaissance PV .018 OTW

Digitaler IVUS-Katheter

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Der digitale IVUS-Katheter Reconnaissance PV .018 OTW ist der einzige 0,46 mm-OTW-Katheter auf dem Markt. Er ermöglicht Ärzten eine klare Sicht und optimale Behandlung dank Optimierungen von der Spitze bis zum Griff. Wichtige Leistungsmerkmale wie die konische Spitze, der robuste Schaft, die Over-the-Wire-Plattform und die längere Arbeitslänge sorgen für eine hervorragende Implantierbarkeit, einen optimierten Arbeitsablauf und eine erhöhte Bildbeständigkeit.

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Eigenschaften
IVUS hilft bei der Beurteilung von Erkrankungen
IVUS hilft bei der Beurteilung von Erkrankungen

IVUS hilft bei der Beurteilung von Erkrankungen

Die IVUS-Bildgebung unterstützt Ärzte bei der Beurteilung von Krankheitsmarkern, einschließlich Prozentsatz der Plaque-Belastung, Läsionsort und -morphologie, Calciumvolumen und Vorliegen von Thromben. Außerdem ermöglicht sie die Analyse von entscheidenden Parametern – zum Beispiel durch luminale Querschnittsmessungen – und hilft bei der Diagnosestellung.

IVUS hilft bei der Beurteilung von Erkrankungen

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Die IVUS-Bildgebung unterstützt Ärzte bei der Beurteilung von Krankheitsmarkern, einschließlich Prozentsatz der Plaque-Belastung, Läsionsort und -morphologie, Calciumvolumen und Vorliegen von Thromben. Außerdem ermöglicht sie die Analyse von entscheidenden Parametern – zum Beispiel durch luminale Querschnittsmessungen – und hilft bei der Diagnosestellung.

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Die IVUS-Bildgebung unterstützt Ärzte bei der Beurteilung von Krankheitsmarkern, einschließlich Prozentsatz der Plaque-Belastung, Läsionsort und -morphologie, Calciumvolumen und Vorliegen von Thromben. Außerdem ermöglicht sie die Analyse von entscheidenden Parametern – zum Beispiel durch luminale Querschnittsmessungen – und hilft bei der Diagnosestellung.
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IVUS hilft bei der Beurteilung von Erkrankungen
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Die IVUS-Bildgebung unterstützt Ärzte bei der Beurteilung von Krankheitsmarkern, einschließlich Prozentsatz der Plaque-Belastung, Läsionsort und -morphologie, Calciumvolumen und Vorliegen von Thromben. Außerdem ermöglicht sie die Analyse von entscheidenden Parametern – zum Beispiel durch luminale Querschnittsmessungen – und hilft bei der Diagnosestellung.
Hilft bei Interventionsentscheidungen
Hilft bei Interventionsentscheidungen

Hilft bei Interventionsentscheidungen

IVUS liefert nicht nur diagnostische Echtzeitbildgebung für die periphere arterielle Verschlusskrankheit, sondern kann das Klinikteam auch zum richtigen Angioplastie-Verfahren hinsichtlich der individuellen Bedürfnisse des Patienten hinführen, bei der Beurteilung der Effektivität der Intervention helfen und die endovaskuläre Geräteeinführung unterstützen. Die Bildgebungsmodalität hilft dem Klinikteam zudem bei der Bestimmung der erforderlichen Größe des Geräts für das beste Behandlungsergebnis.

Hilft bei Interventionsentscheidungen

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IVUS liefert nicht nur diagnostische Echtzeitbildgebung für die periphere arterielle Verschlusskrankheit, sondern kann das Klinikteam auch zum richtigen Angioplastie-Verfahren hinsichtlich der individuellen Bedürfnisse des Patienten hinführen, bei der Beurteilung der Effektivität der Intervention helfen und die endovaskuläre Geräteeinführung unterstützen. Die Bildgebungsmodalität hilft dem Klinikteam zudem bei der Bestimmung der erforderlichen Größe des Geräts für das beste Behandlungsergebnis.

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IVUS liefert nicht nur diagnostische Echtzeitbildgebung für die periphere arterielle Verschlusskrankheit, sondern kann das Klinikteam auch zum richtigen Angioplastie-Verfahren hinsichtlich der individuellen Bedürfnisse des Patienten hinführen, bei der Beurteilung der Effektivität der Intervention helfen und die endovaskuläre Geräteeinführung unterstützen. Die Bildgebungsmodalität hilft dem Klinikteam zudem bei der Bestimmung der erforderlichen Größe des Geräts für das beste Behandlungsergebnis.
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Hilft bei Interventionsentscheidungen
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IVUS liefert nicht nur diagnostische Echtzeitbildgebung für die periphere arterielle Verschlusskrankheit, sondern kann das Klinikteam auch zum richtigen Angioplastie-Verfahren hinsichtlich der individuellen Bedürfnisse des Patienten hinführen, bei der Beurteilung der Effektivität der Intervention helfen und die endovaskuläre Geräteeinführung unterstützen. Die Bildgebungsmodalität hilft dem Klinikteam zudem bei der Bestimmung der erforderlichen Größe des Geräts für das beste Behandlungsergebnis.
Verifizierung der Behandlungsergebnisse
Verifizierung der Behandlungsergebnisse

Verifizierung der Behandlungsergebnisse

Die IVUS-Bildgebung unterstützt die Verifizierung der Ergebnisse, einschließlich der Vollständigkeit der Behandlung, der Apposition und der Expansion des Stents und ob der Patient eine Thrombolysetherapie benötigt. Die ChromaFlo Bildgebung kann z.B. verwendet werden, um über die Blutflussdarstellung die Stent-Apposition zu kontrollieren.

Verifizierung der Behandlungsergebnisse

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Die IVUS-Bildgebung unterstützt die Verifizierung der Ergebnisse, einschließlich der Vollständigkeit der Behandlung, der Apposition und der Expansion des Stents und ob der Patient eine Thrombolysetherapie benötigt. Die ChromaFlo Bildgebung kann z.B. verwendet werden, um über die Blutflussdarstellung die Stent-Apposition zu kontrollieren.

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Die IVUS-Bildgebung unterstützt die Verifizierung der Ergebnisse, einschließlich der Vollständigkeit der Behandlung, der Apposition und der Expansion des Stents und ob der Patient eine Thrombolysetherapie benötigt. Die ChromaFlo Bildgebung kann z.B. verwendet werden, um über die Blutflussdarstellung die Stent-Apposition zu kontrollieren.
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Verifizierung der Behandlungsergebnisse
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Die IVUS-Bildgebung unterstützt die Verifizierung der Ergebnisse, einschließlich der Vollständigkeit der Behandlung, der Apposition und der Expansion des Stents und ob der Patient eine Thrombolysetherapie benötigt. Die ChromaFlo Bildgebung kann z.B. verwendet werden, um über die Blutflussdarstellung die Stent-Apposition zu kontrollieren.
Beurteilung von Stent-Appositionen
Beurteilung von Stent-Appositionen

Beurteilung von Stent-Appositionen

ChromaFlo hebt den Blutfluss für eine einfache Beurteilung u.a. der Stent-Apposition und der Lumengröße rot hervor. Dies eignet sich für periphere Gefäße und Koronargefäße, unter anderem den linken Hauptstamm, Bifurkationen, die A. femoralis superficialis und die Iliakalarterien. Die Funktion ist darauf ausgelegt, die Lumengröße und Stent-Apposition sofort erkennbar zu machen, und hilft bei der Identifizierung von Gefäßverzweigungen, Dissektionen und Plaque in Bifurkationen.

Beurteilung von Stent-Appositionen

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ChromaFlo hebt den Blutfluss für eine einfache Beurteilung u.a. der Stent-Apposition und der Lumengröße rot hervor. Dies eignet sich für periphere Gefäße und Koronargefäße, unter anderem den linken Hauptstamm, Bifurkationen, die A. femoralis superficialis und die Iliakalarterien. Die Funktion ist darauf ausgelegt, die Lumengröße und Stent-Apposition sofort erkennbar zu machen, und hilft bei der Identifizierung von Gefäßverzweigungen, Dissektionen und Plaque in Bifurkationen.

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ChromaFlo hebt den Blutfluss für eine einfache Beurteilung u.a. der Stent-Apposition und der Lumengröße rot hervor. Dies eignet sich für periphere Gefäße und Koronargefäße, unter anderem den linken Hauptstamm, Bifurkationen, die A. femoralis superficialis und die Iliakalarterien. Die Funktion ist darauf ausgelegt, die Lumengröße und Stent-Apposition sofort erkennbar zu machen, und hilft bei der Identifizierung von Gefäßverzweigungen, Dissektionen und Plaque in Bifurkationen.
  • IVUS hilft bei der Beurteilung von Erkrankungen
  • Hilft bei Interventionsentscheidungen
  • Verifizierung der Behandlungsergebnisse
  • Beurteilung von Stent-Appositionen
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IVUS hilft bei der Beurteilung von Erkrankungen
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Verifizierung der Behandlungsergebnisse
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Technische Daten

Reconnaissance PV .018 OTW
Reconnaissance PV .018 OTW
Minimaler Führungskatheter
  • 5 F
Maximaler Bildgebungsdurchmesser
  • 20 mm
$$$$$$$$
  • 1,80 mm
$$$$$$$$
  • 20 MHz
Maximaler Führungsdraht
  • 2,06 mm
Arbeitslänge
  • 150 cm
Reconnaissance PV .018 OTW
Reconnaissance PV .018 OTW
Minimaler Führungskatheter
  • 5 F
Maximaler Bildgebungsdurchmesser
  • 20 mm
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Reconnaissance PV .018 OTW
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Minimaler Führungskatheter
  • 5 F
Maximaler Bildgebungsdurchmesser
  • 20 mm
$$$$$$$$
  • 1,80 mm
$$$$$$$$
  • 20 MHz
Maximaler Führungsdraht
  • 2,06 mm
Arbeitslänge
  • 150 cm
  • * Die Sicherheit und Wirksamkeit von VH IVUS bei der Charakterisierung von vaskulären Läsionen und Gewebetypen wurden nicht untersucht.
  • 1. Nair A, Margolis M, Kuban B, Vince D. Automated Coronary Plaque Characterisation with Intravascular Ultrasound Backscatter: Ex Vivo Validation. EuroIntervention. 2007; 3: 113–120.
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