Le capteur de doigt de SpO₂ M1191BL est équipé d’un câble de 3 mètres de long pour s’adapter à diverses configurations de lit/chambre. Il est conçu pour être utilisé chez l’adulte de plus de 50 kg. Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel, durable et confortable, le M1191BL est une solution économique et polyvalente pour la mesure en continu de la saturation en oxygène.
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Nos capteurs M1191B et M1191BL peuvent être facilement nettoyés et désinfectés en les immergeant ou en les essuyant avec une solution désinfectante.
Facile à nettoyer.
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Facile à nettoyer.
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Service et assistance
Toujours prêts à vous aider
Du choix des capteurs à leur commande et à la formation à leur utilisation, nous nous engageons à vous fournir une assistance de qualité. Consultez notre site Web ou contactez votre ingénieur commercial pour en savoir plus sur les avantages de travailler avec Philips.
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Adaptable sur un large éventail de patients
Robuste et confortable
Son design unique s’adapte à toutes les tailles de doigts tout en offrant un ajustement parfait, tandis que le silicone souple est conçu pour éviter les irritations de la peau.
Robuste et confortable
Son design unique s’adapte à toutes les tailles de doigts tout en offrant un ajustement parfait, tandis que le silicone souple est conçu pour éviter les irritations de la peau.
Robuste et confortable
Son design unique s’adapte à toutes les tailles de doigts tout en offrant un ajustement parfait, tandis que le silicone souple est conçu pour éviter les irritations de la peau.
Rentable et durable
Longue durée de vie
Utilisable plusieurs fois au cours de sa longue durée de vie, ce capteur est un accessoire rentable pour les situations impliquant plusieurs patients. Conçu et testé selon le processus rigoureux de contrôle de la conception de Philips, il est fait pour durer et bénéficie d’une garantie complète. Pour connaître les détails de la garantie dans votre région, consultez votre représentant local.
Longue durée de vie
Utilisable plusieurs fois au cours de sa longue durée de vie, ce capteur est un accessoire rentable pour les situations impliquant plusieurs patients. Conçu et testé selon le processus rigoureux de contrôle de la conception de Philips, il est fait pour durer et bénéficie d’une garantie complète. Pour connaître les détails de la garantie dans votre région, consultez votre représentant local.
Longue durée de vie
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Confortable
Facile d’utilisation
Ce capteur se nettoie à l’aide de solutions désinfectantes courantes. Leur conception confortable s’adapte même aux doigts de grande taille, avec du silicone pour éviter l’irritation de la peau et l’absence de pièces mécaniques ou de charnières.
Facile d’utilisation
Ce capteur se nettoie à l’aide de solutions désinfectantes courantes. Leur conception confortable s’adapte même aux doigts de grande taille, avec du silicone pour éviter l’irritation de la peau et l’absence de pièces mécaniques ou de charnières.
Facile d’utilisation
Ce capteur se nettoie à l’aide de solutions désinfectantes courantes. Leur conception confortable s’adapte même aux doigts de grande taille, avec du silicone pour éviter l’irritation de la peau et l’absence de pièces mécaniques ou de charnières.
Nos capteurs M1191B et M1191BL peuvent être facilement nettoyés et désinfectés en les immergeant ou en les essuyant avec une solution désinfectante.
Facile à nettoyer.
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Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
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