Der Finger-Sensor M1191BL für Erwachsene ist dank des langen Kabels (3 m) in verschiedenen Bett- bzw. Raumkonfigurationen einsetzbar. Er ist für Erwachsene mit einem Gewicht von mindestens 50 kg geeignet, ist besonders strapazierfähig und komfortabel und wird ohne Naturlatex hergestellt – eine kosteneffiziente und vielseitig einsetzbare Lösung zur kontinuierlichen Messung der Sauerstoffsättigung.
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Unsere Sensoren M1191B und M1191BL sind leicht zu reinigen und zu desinfizieren. Sie können in Desinfektionslösung eingetaucht oder damit abgewischt werden.
Einfache Reinigung
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Einfache Reinigung
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Service und Support
Wir sind für Sie da
Von der Sensorauswahl bis hin zu Bestellungen und Schulungen – wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Ihnen hervorragenden Support zu bieten. Besuchen Sie unsere Internetseite oder wenden Sie sich an Ihr Philips Vertriebsteam, um mehr über die Vorteile einer Zusammenarbeit mit Philips zu erfahren.
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Für unterschiedlichste Patient*innen geeignet
Robust und komfortabel zugleich
Durch sein einzigartiges Design passt sich der Finger-Sensor an alle Fingergrößen an und bietet eine ideale Passform. Das weiche Silikon wirkt möglichen Hautreizungen entgegen.
Robust und komfortabel zugleich
Durch sein einzigartiges Design passt sich der Finger-Sensor an alle Fingergrößen an und bietet eine ideale Passform. Das weiche Silikon wirkt möglichen Hautreizungen entgegen.
Robust und komfortabel zugleich
Durch sein einzigartiges Design passt sich der Finger-Sensor an alle Fingergrößen an und bietet eine ideale Passform. Das weiche Silikon wirkt möglichen Hautreizungen entgegen.
Kosteneffizient und strapazierfähig
Lange Lebensdauer
Dieser Sensor kann im Rahmen seiner langen Lebensdauer bei vielen Patient*innen verwendet werden und ist dadurch besonders kosteneffizient. Er wurde gemäß den strengen Design-Regeln von Philips entwickelt und getestet, ist langlebig und verfügt über eine umfassende Garantie. Einzelheiten zu den Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie bei Ihrem Philips Vertriebsteam.
Lange Lebensdauer
Dieser Sensor kann im Rahmen seiner langen Lebensdauer bei vielen Patient*innen verwendet werden und ist dadurch besonders kosteneffizient. Er wurde gemäß den strengen Design-Regeln von Philips entwickelt und getestet, ist langlebig und verfügt über eine umfassende Garantie. Einzelheiten zu den Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie bei Ihrem Philips Vertriebsteam.
Lange Lebensdauer
Dieser Sensor kann im Rahmen seiner langen Lebensdauer bei vielen Patient*innen verwendet werden und ist dadurch besonders kosteneffizient. Er wurde gemäß den strengen Design-Regeln von Philips entwickelt und getestet, ist langlebig und verfügt über eine umfassende Garantie. Einzelheiten zu den Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie bei Ihrem Philips Vertriebsteam.
Komfortabel
Anwenderfreundlich
Der Sensor lässt sich einfach mit herkömmlichen Desinfektionslösungen reinigen. Das komfortable Design mit Silikon wirkt Hautreizungen entgegen und kommt ohne mechanische Teile oder Scharniere aus: Daher eignet sich der Sensor selbst für große Finger.
Anwenderfreundlich
Der Sensor lässt sich einfach mit herkömmlichen Desinfektionslösungen reinigen. Das komfortable Design mit Silikon wirkt Hautreizungen entgegen und kommt ohne mechanische Teile oder Scharniere aus: Daher eignet sich der Sensor selbst für große Finger.
Anwenderfreundlich
Der Sensor lässt sich einfach mit herkömmlichen Desinfektionslösungen reinigen. Das komfortable Design mit Silikon wirkt Hautreizungen entgegen und kommt ohne mechanische Teile oder Scharniere aus: Daher eignet sich der Sensor selbst für große Finger.
Unsere Sensoren M1191B und M1191BL sind leicht zu reinigen und zu desinfizieren. Sie können in Desinfektionslösung eingetaucht oder damit abgewischt werden.
Einfache Reinigung
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Einfache Reinigung
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Für unterschiedlichste Patient*innen geeignet
Robust und komfortabel zugleich
Durch sein einzigartiges Design passt sich der Finger-Sensor an alle Fingergrößen an und bietet eine ideale Passform. Das weiche Silikon wirkt möglichen Hautreizungen entgegen.
Robust und komfortabel zugleich
Durch sein einzigartiges Design passt sich der Finger-Sensor an alle Fingergrößen an und bietet eine ideale Passform. Das weiche Silikon wirkt möglichen Hautreizungen entgegen.
Robust und komfortabel zugleich
Durch sein einzigartiges Design passt sich der Finger-Sensor an alle Fingergrößen an und bietet eine ideale Passform. Das weiche Silikon wirkt möglichen Hautreizungen entgegen.
Kosteneffizient und strapazierfähig
Lange Lebensdauer
Dieser Sensor kann im Rahmen seiner langen Lebensdauer bei vielen Patient*innen verwendet werden und ist dadurch besonders kosteneffizient. Er wurde gemäß den strengen Design-Regeln von Philips entwickelt und getestet, ist langlebig und verfügt über eine umfassende Garantie. Einzelheiten zu den Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie bei Ihrem Philips Vertriebsteam.
Lange Lebensdauer
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Komfortabel
Anwenderfreundlich
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