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Reusable adult SpO₂ glove sensor with long cable Finger, 8-poliger Stecker

Pulsoxymetrie-Zubehör

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Der Finger-Sensor M1191BL für Erwachsene ist dank des langen Kabels (3 m) in verschiedenen Bett- bzw. Raumkonfigurationen einsetzbar. Er ist für Erwachsene mit einem Gewicht von mindestens 50 kg geeignet, ist besonders strapazierfähig und komfortabel und wird ohne Naturlatex hergestellt – eine kosteneffiziente und vielseitig einsetzbare Lösung zur kontinuierlichen Messung der Sauerstoffsättigung.

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Eigenschaften
Wiederverwendbar und leicht zu reinigen

Einfache Reinigung

Unsere Sensoren M1191B und M1191BL sind leicht zu reinigen und zu desinfizieren. Sie können in Desinfektionslösung eingetaucht oder damit abgewischt werden.

Einfache Reinigung

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Einfache Reinigung

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Service und Support

Wir sind für Sie da

Von der Sensorauswahl bis hin zu Bestellungen und Schulungen – wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Ihnen hervorragenden Support zu bieten. Besuchen Sie unsere Internetseite oder wenden Sie sich an Ihr Philips Vertriebsteam, um mehr über die Vorteile einer Zusammenarbeit mit Philips zu erfahren.

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Für unterschiedlichste Patient*innen geeignet

Robust und komfortabel zugleich

Durch sein einzigartiges Design passt sich der Finger-Sensor an alle Fingergrößen an und bietet eine ideale Passform. Das weiche Silikon wirkt möglichen Hautreizungen entgegen.

Robust und komfortabel zugleich

Durch sein einzigartiges Design passt sich der Finger-Sensor an alle Fingergrößen an und bietet eine ideale Passform. Das weiche Silikon wirkt möglichen Hautreizungen entgegen.

Robust und komfortabel zugleich

Durch sein einzigartiges Design passt sich der Finger-Sensor an alle Fingergrößen an und bietet eine ideale Passform. Das weiche Silikon wirkt möglichen Hautreizungen entgegen.
Kosteneffizient und strapazierfähig

Lange Lebensdauer

Dieser Sensor kann im Rahmen seiner langen Lebensdauer bei vielen Patient*innen verwendet werden und ist dadurch besonders kosteneffizient. Er wurde gemäß den strengen Design-Regeln von Philips entwickelt und getestet, ist langlebig und verfügt über eine umfassende Garantie. Einzelheiten zu den Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie bei Ihrem Philips Vertriebsteam.

Lange Lebensdauer

Dieser Sensor kann im Rahmen seiner langen Lebensdauer bei vielen Patient*innen verwendet werden und ist dadurch besonders kosteneffizient. Er wurde gemäß den strengen Design-Regeln von Philips entwickelt und getestet, ist langlebig und verfügt über eine umfassende Garantie. Einzelheiten zu den Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie bei Ihrem Philips Vertriebsteam.

Lange Lebensdauer

Dieser Sensor kann im Rahmen seiner langen Lebensdauer bei vielen Patient*innen verwendet werden und ist dadurch besonders kosteneffizient. Er wurde gemäß den strengen Design-Regeln von Philips entwickelt und getestet, ist langlebig und verfügt über eine umfassende Garantie. Einzelheiten zu den Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie bei Ihrem Philips Vertriebsteam.
Komfortabel

Anwenderfreundlich

Der Sensor lässt sich einfach mit herkömmlichen Desinfektionslösungen reinigen. Das komfortable Design mit Silikon wirkt Hautreizungen entgegen und kommt ohne mechanische Teile oder Scharniere aus: Daher eignet sich der Sensor selbst für große Finger.

Anwenderfreundlich

Der Sensor lässt sich einfach mit herkömmlichen Desinfektionslösungen reinigen. Das komfortable Design mit Silikon wirkt Hautreizungen entgegen und kommt ohne mechanische Teile oder Scharniere aus: Daher eignet sich der Sensor selbst für große Finger.

Anwenderfreundlich

Der Sensor lässt sich einfach mit herkömmlichen Desinfektionslösungen reinigen. Das komfortable Design mit Silikon wirkt Hautreizungen entgegen und kommt ohne mechanische Teile oder Scharniere aus: Daher eignet sich der Sensor selbst für große Finger.
  • Wiederverwendbar und leicht zu reinigen
  • Service und Support
  • Für unterschiedlichste Patient*innen geeignet
  • Kosteneffizient und strapazierfähig
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Wiederverwendbar und leicht zu reinigen

Einfache Reinigung

Unsere Sensoren M1191B und M1191BL sind leicht zu reinigen und zu desinfizieren. Sie können in Desinfektionslösung eingetaucht oder damit abgewischt werden.

Einfache Reinigung

Unsere Sensoren M1191B und M1191BL sind leicht zu reinigen und zu desinfizieren. Sie können in Desinfektionslösung eingetaucht oder damit abgewischt werden.

Einfache Reinigung

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Für unterschiedlichste Patient*innen geeignet

Robust und komfortabel zugleich

Durch sein einzigartiges Design passt sich der Finger-Sensor an alle Fingergrößen an und bietet eine ideale Passform. Das weiche Silikon wirkt möglichen Hautreizungen entgegen.

Robust und komfortabel zugleich

Durch sein einzigartiges Design passt sich der Finger-Sensor an alle Fingergrößen an und bietet eine ideale Passform. Das weiche Silikon wirkt möglichen Hautreizungen entgegen.

Robust und komfortabel zugleich

Durch sein einzigartiges Design passt sich der Finger-Sensor an alle Fingergrößen an und bietet eine ideale Passform. Das weiche Silikon wirkt möglichen Hautreizungen entgegen.
Kosteneffizient und strapazierfähig

Lange Lebensdauer

Dieser Sensor kann im Rahmen seiner langen Lebensdauer bei vielen Patient*innen verwendet werden und ist dadurch besonders kosteneffizient. Er wurde gemäß den strengen Design-Regeln von Philips entwickelt und getestet, ist langlebig und verfügt über eine umfassende Garantie. Einzelheiten zu den Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie bei Ihrem Philips Vertriebsteam.

Lange Lebensdauer

Dieser Sensor kann im Rahmen seiner langen Lebensdauer bei vielen Patient*innen verwendet werden und ist dadurch besonders kosteneffizient. Er wurde gemäß den strengen Design-Regeln von Philips entwickelt und getestet, ist langlebig und verfügt über eine umfassende Garantie. Einzelheiten zu den Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie bei Ihrem Philips Vertriebsteam.

Lange Lebensdauer

Dieser Sensor kann im Rahmen seiner langen Lebensdauer bei vielen Patient*innen verwendet werden und ist dadurch besonders kosteneffizient. Er wurde gemäß den strengen Design-Regeln von Philips entwickelt und getestet, ist langlebig und verfügt über eine umfassende Garantie. Einzelheiten zu den Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie bei Ihrem Philips Vertriebsteam.
Komfortabel

Anwenderfreundlich

Der Sensor lässt sich einfach mit herkömmlichen Desinfektionslösungen reinigen. Das komfortable Design mit Silikon wirkt Hautreizungen entgegen und kommt ohne mechanische Teile oder Scharniere aus: Daher eignet sich der Sensor selbst für große Finger.

Anwenderfreundlich

Der Sensor lässt sich einfach mit herkömmlichen Desinfektionslösungen reinigen. Das komfortable Design mit Silikon wirkt Hautreizungen entgegen und kommt ohne mechanische Teile oder Scharniere aus: Daher eignet sich der Sensor selbst für große Finger.

Anwenderfreundlich

Der Sensor lässt sich einfach mit herkömmlichen Desinfektionslösungen reinigen. Das komfortable Design mit Silikon wirkt Hautreizungen entgegen und kommt ohne mechanische Teile oder Scharniere aus: Daher eignet sich der Sensor selbst für große Finger.

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Technische Daten

SpO2-Sensor
SpO2-Sensor
Patiententyp
  • Erwachsene
Messort
  • Finger
Adapterkabel-Kompatibilität
  • --
Empfohlenes Körpergewicht
  • >50 kg
Kabellänge
  • 3,0 m
Produktdetails
Produktdetails
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
  • 862108, 862231, 862439, 862474, 862478, 863063, 863064, 863065, 863066, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020B, M2600A, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536J, M4735A, M4739A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Produktkategorie
  • SpO2
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
  • Nein
Produktart
  • Sensor
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
  • Verwendung bei mehreren Patienten
CE-Kennzeichnung
  • Ja
Verpackungsgewicht
  • 0,250 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
  • Ja
Verpackungseinheit
  • 1 Sensor
Steril/nicht steril
  • Nicht steril
Mindesthaltbarkeit
  • Keine
SpO2-Sensor
SpO2-Sensor
Patiententyp
  • Erwachsene
Messort
  • Finger
Produktdetails
Produktdetails
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
  • 862108, 862231, 862439, 862474, 862478, 863063, 863064, 863065, 863066, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020B, M2600A, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536J, M4735A, M4739A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Produktkategorie
  • SpO2
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SpO2-Sensor
SpO2-Sensor
Patiententyp
  • Erwachsene
Messort
  • Finger
Adapterkabel-Kompatibilität
  • --
Empfohlenes Körpergewicht
  • >50 kg
Kabellänge
  • 3,0 m
Produktdetails
Produktdetails
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
  • 862108, 862231, 862439, 862474, 862478, 863063, 863064, 863065, 863066, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020B, M2600A, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536J, M4735A, M4739A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Produktkategorie
  • SpO2
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
  • Nein
Produktart
  • Sensor
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
  • Verwendung bei mehreren Patienten
CE-Kennzeichnung
  • Ja
Verpackungsgewicht
  • 0,250 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
  • Ja
Verpackungseinheit
  • 1 Sensor
Steril/nicht steril
  • Nicht steril
Mindesthaltbarkeit
  • Keine
  • Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktportfolios erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.

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