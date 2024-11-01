Multi-patient, 8-pin to 9-pin D-sub adapter cable, 1.1 m (3.6 ft) pour relier des capteurs à 9 broches à des terminaisons à 8 broches Consommables d’oxymétrie de pouls

Conçu pour être utilisé avec les capteurs et moniteurs de SpO₂ Philips, le câble adaptateur M1943A à 8 broches mesure 1,1 m de long et possède un connecteur D-sub. Il permet d’adapter des capteurs à 9 broches sur des terminaisons à 8 broches. Il est compatible avec les capteurs suivants : M1131A, M1132A, M1133A, M1134A, M1140A, M1191T, M1192T, M1193T et M1196T.