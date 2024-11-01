Conçu pour être utilisé avec les capteurs et moniteurs de SpO₂ Philips, le câble adaptateur M1943A à 8 broches mesure 1,1 m de long et possède un connecteur D-sub. Il permet d’adapter des capteurs à 9 broches sur des terminaisons à 8 broches. Il est compatible avec les capteurs suivants : M1131A, M1132A, M1133A, M1134A, M1140A, M1191T, M1192T, M1193T et M1196T.
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|Longueur du câble
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|Nombre de broches
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|Compatibilité du capteur
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|Catégorie de produit
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|Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
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|Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
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|Type de produit
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|Certification CE
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|Utilisation monopatient OU multipatient
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|Poids
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|Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
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|Conditionnement
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|Durée de conservation minimum
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|Stérile OU non stérile
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|Compatible avec d’autres consommables
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|Longueur du câble
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|Nombre de broches
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|Catégorie de produit
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|Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
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|Longueur du câble
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|Nombre de broches
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|Compatibilité du capteur
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|Catégorie de produit
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|Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
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|Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
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|Type de produit
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|Certification CE
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|Utilisation monopatient OU multipatient
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|Poids
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|Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
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|Stérile OU non stérile
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