Das zur Verwendung mit Philips SpO₂-Monitoren und -Sensoren entwickelte 8-polige Adapterkabel M1943A ist 1,1 m lang und verfügt über einen D-Sub-Stecker. Es ermöglicht die Verbindung von 9-poligen Sensoren mit 8-poligen Buchsen und ist mit den folgenden Sensoren kompatibel: M1131A, M1132A, M1133A, M1134A, M1140A, M1191T, M1192T, M1193T und M1196T.
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|Kabellänge
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|Anzahl der Pole
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|Sensorkompatibilität
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|Produktkategorie
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|Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
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|Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
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|Produkttyp
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|Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
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|CE-Kennzeichnung
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|Verpackungsgewicht
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|Verpackungseinheit
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|Nicht mit Naturlatex hergestellt
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|Mindesthaltbarkeit
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|Steril ODER nicht steril
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|Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
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