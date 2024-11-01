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Multi-patient, 8-pin to 9-pin D-sub adapter cable, 1.1 m (3.6 ft) Ansch. v. 9-pol. Sens. an 8-pol. Buchs.

Pulsoxymetrie-Zubehör

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Das zur Verwendung mit Philips SpO₂-Monitoren und -Sensoren entwickelte 8-polige Adapterkabel M1943A ist 1,1 m lang und verfügt über einen D-Sub-Stecker. Es ermöglicht die Verbindung von 9-poligen Sensoren mit 8-poligen Buchsen und ist mit den folgenden Sensoren kompatibel: M1131A, M1132A, M1133A, M1134A, M1140A, M1191T, M1192T, M1193T und M1196T.

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Sensoradaption

Zum Anschluss von 9-pol. Sensoren an 8-pol. Buchsen

Mit dem Kabel M1943A oder M1943AL können Sie jederzeit einen 9-poligen Sensor mit einer 8-poligen Buchse verbinden.

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Technische Daten

SpO2-Adapterkabel
SpO2-Adapterkabel
Kabellänge
  • 1,1 m
Anzahl der Pole
  • 8-polig
Sensorkompatibilität
  • Philips
Produktdetails
Produktdetails
Produktkategorie
  • SpO2
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
  • 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020A, M1020B, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
  • Nein
Produkttyp
  • Adapterkabel
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
  • Verwendung bei mehreren Patienten
CE-Kennzeichnung
  • Ja
Verpackungsgewicht
  • 0,200 kg
Verpackungseinheit
  • 1 Kabel
Nicht mit Naturlatex hergestellt
  • Ja
Mindesthaltbarkeit
  • Keine
Steril ODER nicht steril
  • Nicht steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
  • M1131A; M1132A; M1133A; M1134A; M1901B; M1902B; M1903B; M1904B; M1191T; M1192T; M1193T; M1196T
SpO2-Adapterkabel
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Kabellänge
  • 1,1 m
Anzahl der Pole
  • 8-polig
Produktdetails
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  • SpO2
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  • 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020A, M1020B, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
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Kabellänge
  • 1,1 m
Anzahl der Pole
  • 8-polig
Sensorkompatibilität
  • Philips
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Produktkategorie
  • SpO2
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
  • 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020A, M1020B, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
  • Nein
Produkttyp
  • Adapterkabel
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
  • Verwendung bei mehreren Patienten
CE-Kennzeichnung
  • Ja
Verpackungsgewicht
  • 0,200 kg
Verpackungseinheit
  • 1 Kabel
Nicht mit Naturlatex hergestellt
  • Ja
Mindesthaltbarkeit
  • Keine
Steril ODER nicht steril
  • Nicht steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
  • M1131A; M1132A; M1133A; M1134A; M1901B; M1902B; M1903B; M1904B; M1191T; M1192T; M1193T; M1196T
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