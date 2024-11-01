Termes recherchés

FR
DE

ECG lead set, 5-lead, Grabber, Chest, AAMI, OR M1979A

Jeu de fils d’électrodes

Trouver des produits similaires

Jeu de 5 fils d’électrodes ECG IntelliVue, réutilisable, pour bloc opératoire. Longueur : 1,6 m (dérivations périphériques) et 1 m (dérivations précordiales)

Contactez nous

Vous cherchez
une
documentation
sur nos
produits?

Cliquez ici

Vous voulez visiter
notre boutique
en ligne dédiée
aux professionnels
de la santé ?

Accédez ici, dès maintenant

Fiche technique

Jeu de fils d’électrodes ECG
Jeu de fils d’électrodes ECG
Type de patient
  • Enfant, adulte
Site d’application
  • Thorax
Longueur du jeu de fils
  • 1,6 m
Nombre de fils
  • 5
Blindé
  • Oui, pour le bloc opératoire (protection contre les appareils d’électrochirurgie)
Méthode de fixation des électrodes
  • Terminaison à pince
Codage couleur
  • AAMI
Longueur
  • 1 m (dérivations précordiales)
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • ECG
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M3000A, M3001A, M3002A, M8102A, M8105A, M3535A, M3536A, M3536M, M1001B, M1002B
Type de produit
  • Jeu de fils d’électrodes
Certification CE
  • Non
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient
Poids
  • 0,360 kg
Conditionnement
  • 1 jeu de fils d’électrodes
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Compatible avec d’autres consommables
  • M1663A, M1949A
Jeu de fils d’électrodes ECG
Jeu de fils d’électrodes ECG
Type de patient
  • Enfant, adulte
Site d’application
  • Thorax
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • ECG
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Voir toutes les caractéristiques
Jeu de fils d’électrodes ECG
Jeu de fils d’électrodes ECG
Type de patient
  • Enfant, adulte
Site d’application
  • Thorax
Longueur du jeu de fils
  • 1,6 m
Nombre de fils
  • 5
Blindé
  • Oui, pour le bloc opératoire (protection contre les appareils d’électrochirurgie)
Méthode de fixation des électrodes
  • Terminaison à pince
Codage couleur
  • AAMI
Longueur
  • 1 m (dérivations précordiales)
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • ECG
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M3000A, M3001A, M3002A, M8102A, M8105A, M3535A, M3536A, M3536M, M1001B, M1002B
Type de produit
  • Jeu de fils d’électrodes
Certification CE
  • Non
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient
Poids
  • 0,360 kg
Conditionnement
  • 1 jeu de fils d’électrodes
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Compatible avec d’autres consommables
  • M1663A, M1949A
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.