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IntelliVue 5 Lead set

Clip, Brustwand, AAMI, OP, wiederverwendbar, zur Verwendung im Operationssaal

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5-adriges Elektrodenkabel mit Clip, abgeschirmt, Brustwand, AAMI, OP, weiß, einfache Zuordnung der Adern zum EKG-Stammkabel durch orangefarbenen Anschluss an das EKG-Stammkabel. Farbcodierte Clips für Brustwandelektroden. 1 Kabel/Beutel. Kabellänge: Extremitäten 1,6 m, Brustwand 1,0 m. Muss mit den folgenden EKG-Stammkabelausführungen verwendet werden: M1663A, M1949A

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Technische Daten

Elektrodenkabel
Elektrodenkabel
Patiententyp
  • Kinder; Erwachsene
Messort
  • Brustwand
Elektrodenkabellänge
  • 1,6 m
Anzahl der Adern
  • 5
Abgeschirmt
  • OP-tauglich (Schutz gegen Elektrochirurgie)
Methode zum Fixieren der Elektroden
  • Clip
Farbcodierung
  • AAMI
Länge
  • Brustwand 1 m
Produktdetails
Produktdetails
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
  • M3000A, M3001A, M3002A, M8102A, M8105A, M3535A, M3536A, M3536M, M1001B, M1002B
Produktkategorie
  • EKG
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
  • Nein
Produkttyp
  • Elektrodenkabel
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
  • Verwendung bei mehreren Patienten
CE-Kennzeichnung
  • Nein
Verpackungsgewicht
  • 0,360 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
  • Ja
Verpackungseinheit
  • 1 Elektrodenkabel
Steril ODER nicht steril
  • Nicht steril
Mindesthaltbarkeit
  • --
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
  • M1663A; M1949A
Elektrodenkabel
Elektrodenkabel
Patiententyp
  • Kinder; Erwachsene
Messort
  • Brustwand
Produktdetails
Produktdetails
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
  • M3000A, M3001A, M3002A, M8102A, M8105A, M3535A, M3536A, M3536M, M1001B, M1002B
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Messort
  • Brustwand
Elektrodenkabellänge
  • 1,6 m
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  • 5
Abgeschirmt
  • OP-tauglich (Schutz gegen Elektrochirurgie)
Methode zum Fixieren der Elektroden
  • Clip
Farbcodierung
  • AAMI
Länge
  • Brustwand 1 m
Produktdetails
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  • M3000A, M3001A, M3002A, M8102A, M8105A, M3535A, M3536A, M3536M, M1001B, M1002B
Produktkategorie
  • EKG
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
  • Nein
Produkttyp
  • Elektrodenkabel
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
  • Verwendung bei mehreren Patienten
CE-Kennzeichnung
  • Nein
Verpackungsgewicht
  • 0,360 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
  • Ja
Verpackungseinheit
  • 1 Elektrodenkabel
Steril ODER nicht steril
  • Nicht steril
Mindesthaltbarkeit
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Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
  • M1663A; M1949A
  • Das Produkt ist eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Informationen zur Verfügbarkeit des gesamten Produktportfolios erhalten Sie von Ihrem Philips Vertriebsteam.

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