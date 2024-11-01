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MP2 / X2 Battery 11.1V 1.6Ah Lilon 1.6Ah Lilon

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Fiche technique

Accessoires et batterie
Accessoires et batterie
Technologie
  • Lithium-ion
Durée de vie
  • 3 ans ou 500 cycles de charge/décharge
Rechargeable
  • Oui
Alimentation
  • 65 Wh
Capacité
  • 1Ah
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M3002A
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Catégorie de produit
  • Accessoires
Type de produit
  • Batterie
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Réutilisable
Poids
  • 0,160 kg
Conditionnement
  • 1 batterie
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Durée de conservation minimum
  • 4 mois
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • M4607-60001
Accessoires et batterie
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Technologie
  • Lithium-ion
Durée de vie
  • 3 ans ou 500 cycles de charge/décharge
Informations sur le produit
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Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M3002A
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Voir toutes les caractéristiques
Accessoires et batterie
Accessoires et batterie
Technologie
  • Lithium-ion
Durée de vie
  • 3 ans ou 500 cycles de charge/décharge
Rechargeable
  • Oui
Alimentation
  • 65 Wh
Capacité
  • 1Ah
Informations sur le produit
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Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M3002A
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Catégorie de produit
  • Accessoires
Type de produit
  • Batterie
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Réutilisable
Poids
  • 0,160 kg
Conditionnement
  • 1 batterie
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Durée de conservation minimum
  • 4 mois
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
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