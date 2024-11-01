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MP2 / X2 Akku, 10,8 V, 1 Ah, Lithium-Ionen IntelliVue 1Ah Lithium-Ionen-Akku

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Technische Daten

Zubehör – Akku
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Technologie
  • Lithium-Ionen-Akku
Lebensdauer
  • 3 Jahre oder 500 Lade-/Entladezyklen
Wiederaufladbar
  • Ja
Energie
  • 65 Wh
Kapazität
  • 1 Ah
Produktdetails
Produktdetails
Verwendung mit Geräten von Philips Healthcare
  • M8102A, M3002A
Produktkategorie
  • Zubehör
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
  • Nein
Produkttyp
  • Akku
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
  • Wiederverwendbar
CE-Kennzeichnung
  • Ja
Verpackungsgewicht
  • 0,160 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
  • Ja
Verpackungseinheit
  • 1 Akku
Steril ODER nicht steril
  • Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
  • 4 Monate
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
  • M4607-60001
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  • Zubehör
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Kapazität
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