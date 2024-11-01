iDose⁴ est une solution innovante vous permettant de personnaliser la qualité d’image en fonctions des besoins de vos patients, et ce, à basse dose. Associée aux technologies avancées des gammes de scanners iCT, Ingenuity et Brilliance, cette technique offre une approche unique de la prise en charge des patients, à travers une imagerie à basse énergie, à basse dose de rayons X et de produit de contraste.
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Qualité d’image Premium || Reconstruction en 60 secondes
Qualité d’image Premium
iDose⁴ améliore la qualité d’image* en évitant certains artefacts et en augmentant la résolution spatiale à basse dose. La fonction O-MAR (Orthopedic Metal Artifact Reduction) réduit les artefacts générés par les implants orthopédiques volumineux. Utilisées conjointement, ces deux techniques permettent d’obtenir des images de haute qualité tout en diminuant les artefacts.
Qualité d’image Premium
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Réduction du bruit et des artefacts || Reconstruction en 60 secondes
Réduction du bruit et des artefacts
Avec iDose⁴ vous pouvez personnaliser la qualité d’image en fonction des besoins de vos patients, et ce, à basse dose.
Réduction du bruit et des artefacts
Avec iDose⁴ vous pouvez personnaliser la qualité d’image en fonction des besoins de vos patients, et ce, à basse dose.
Réduction du bruit et des artefacts
Avec iDose⁴ vous pouvez personnaliser la qualité d’image en fonction des besoins de vos patients, et ce, à basse dose.
Rendu naturel des images || Reconstruction en 60 secondes
Rendu naturel des images
iDose4 trouve naturellement sa place au sein de votre service d’imagerie scanner et améliore la qualité d’image*, tout en conservant l’aspect des images classiques.
Rendu naturel des images
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iDose⁴ || Reconstruction en 60 secondes
Résultats disponibles en quelques secondes
La plupart des protocoles de référence sont reconstruits à l’aide de la technique iDose⁴ en 60 secondes maximum. Il suffit d’un seul clic en début d’examen pour retrouver les résultats sur la station de travail ou le portail.
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Qualité d’image Premium || Reconstruction en 60 secondes
Réduction du bruit et des artefacts || Reconstruction en 60 secondes
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Qualité d’image Premium || Reconstruction en 60 secondes
Qualité d’image Premium
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Réduction du bruit et des artefacts || Reconstruction en 60 secondes
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*Qualité d’image améliorée mesurée lors d’études sur fantôme et résultant des améliorations constatées en termes de résolution spatiale et/ou de réduction du bruit.
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