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*„Verbesserte Bildqualität“ definiert als Verbesserung der räumlichen Auflösung und/oder Reduzierung von Rauschartefakten (Ergebnisse von Phantomstudien).
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