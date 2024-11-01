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iDose⁴

Rekonstruktions-Software

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Mit iDose⁴ können Sie die Bildqualität je nach Anforderungen für Ihre Patienten individuell einstellen – bei einer möglichst geringen Dosis.

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  • *„Verbesserte Bildqualität“ definiert als Verbesserung der räumlichen Auflösung und/oder Reduzierung von Rauschartefakten (Ergebnisse von Phantomstudien).

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