Antenne Sein 16 canaux intégralement numérique avec un accès ouvert large et des éléments d’antenne adaptables qui s’ajustent en fonction de la taille de la poitrine de la patiente. Conçue pour offrir une couverture, une résolution d’image et une vitesse d’imagerie très performantes. Elle favorise le confort de la patiente grâce à un repose-tête ajustable et une rampe ayant une surface douce.