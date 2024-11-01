Ant. Genou T/R dStream 16 canaux Antenne IRM

Antenne conçue pour obtenir une imagerie ayant un rapport signal-bruit élevé sur un champ d’acquisition étendu du genou. Conception avec système d’émission/de réception (T/R) qui permet une faible pénétration des RF et des pulsions de RF courtes pour augmenter la vitesse ainsi que le rapport signal-bruit. Grande ouverture pour les patients en surpoids ou musclés. La conception divisée permet de simplifier l’installation du patient et une rampe assure l’insertion ergonomique du patient pour favoriser son confort.