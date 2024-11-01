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SmartPath to dStream

Mise à niveau de système IRM

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L’approche intelligente de l’IRM 100 % numérique – Les propriétaires de systèmes Ingenia bénéficient d’une qualité d’image supérieure, de capacités cliniques avancées et de processus de travail efficaces grâce à l’architecture IRM 100 % numérique dStream. Une mise à niveau de Smartpath vers dStream permet de bénéficier de tous les avantages de dStream sans avoir à installer un tout nouveau système.

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Caractéristiques
iPatient || KBA1
Imagerie personnalisée et axée sur le patient

Imagerie personnalisée et axée sur le patient

Avec le logiciel iPatient, l’utilisateur gère les changements de comportement ou d’état de santé du patient, ou encore les variations de ses paramètres anatomiques et physiologiques. Le diagnostic est donc plus fiable et plus efficace.

Imagerie personnalisée et axée sur le patient

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Avec le logiciel iPatient, l’utilisateur gère les changements de comportement ou d’état de santé du patient, ou encore les variations de ses paramètres anatomiques et physiologiques. Le diagnostic est donc plus fiable et plus efficace.

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Imagerie personnalisée et axée sur le patient

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IntelliSpace Portal || Ensuring economic value
IntelliSpace Portal

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IntelliSpace Portal met à votre disposition des outils de collaboration et processus de travail cliniques simples afin de rationaliser vos tâches quotidiennes. Libérez le potentiel des solutions scanner, IRM, d’imagerie moléculaire et d’échographie performantes grâce à des applications cliniques riches en fonctionnalités et accessibles quel que soit votre emplacement.

IntelliSpace Portal

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dStream || Drive clinical performance

dStream

Avec dStream, obtenez des données homogènes tout en bénéficiant d’images de grande qualité grâce à la pureté et la rapidité numérique.

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Documentation

Brochure (1)

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  • <sup>6.</sup> La grande qualité d’image est définie comme un rapport signal-bruit et une rapidité améliorés, et une meilleure imagerie échographique sans graisse et sans mouvement sur dStream avec dS SENSE, mDIXON et MultiVane XD par rapport à Achieva avec SENSE, Dixon et Propeller

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