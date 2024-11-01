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L’approche intelligente de l’IRM 100 % numérique – Les propriétaires de systèmes Ingenia bénéficient d’une qualité d’image supérieure, de capacités cliniques avancées et de processus de travail efficaces grâce à l’architecture IRM 100 % numérique dStream. Une mise à niveau de Smartpath vers dStream permet de bénéficier de tous les avantages de dStream sans avoir à installer un tout nouveau système.
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Imagerie personnalisée et axée sur le patient
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dStream
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dStream
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Grâce à dStream, votre système 3.0T dépassera vos attentes en matière d’examens neurofonctionnels. Cette antenne est conçue pour offrir une imagerie volumétrique haute résolution du cortex tout en conservant un très bon rapport signal/bruit au centre du cerveau. Les fils d’électrodes EEG passent par la prise située en haut de l’antenne.
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Composée d’une antenne postérieure intégrée et d’une antenne Base dS. Le processus de travail est optimisé car l’antenne n’a pas besoin d’être changée ; l’antenne Base peut rester en place.
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Améliorez vos performances grâce à la pureté et la rapidité numérique*. Le système Ingenia 1.5T offre un diagnostic fiable, des applications avancées et assure une productivité à la hauteur des défis que rencontre aujourd’hui le secteur de la santé. Grâce à l’architecture dStream, le système Ingenia génère rapidement des images numériques de grande qualité. Associé au logiciel iPatient, il place le patient au cœur du processus d’imagerie, de son installation à l’acquisition des images.
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Le système Ingenia 3.0T, à la pointe de l’excellence clinique, offre un diagnostic fiable, des applications avancées et assure une productivité à la hauteur des défis que rencontre aujourd’hui le secteur de la santé. Grâce à l’architecture dStream, le système Ingenia génère rapidement des images numériques de grande qualité. Associé au logiciel iPatient, il place le patient au cœur du processus d’imagerie, de son installation à l’acquisition des images.
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