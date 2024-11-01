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Antenne Tête dStream 32 canaux

Antenne IRM

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Grâce à dStream, votre système 3.0T dépassera vos attentes en matière d’examens neurofonctionnels. Cette antenne est conçue pour offrir une imagerie volumétrique haute résolution du cortex tout en conservant un très bon rapport signal/bruit au centre du cerveau. Les fils d’électrodes EEG passent par la prise située en haut de l’antenne.

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