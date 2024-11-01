Termes recherchés

FR
DE

Ingenia Antenne Rachis entier dStream

Antenne IRM

Trouver des produits similaires

Composée d’une antenne postérieure intégrée et d’une antenne Base dS. Le processus de travail est optimisé car l’antenne n’a pas besoin d’être changée ; l’antenne Base peut rester en place.

Contactez nous
*

Informations de contact

* Champ requis

*
*
*
*
*
*
*
*
*

En spécifiant la raison pour laquelle vous souhaitez être contacté, nous pourrons vous fournir un meilleur service.

We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.

*
*

Qu'est-ce que ça veut dire?

Final CEE consent

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.