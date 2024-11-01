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Ein unkomplizierter Umstieg auf digitale Breitband-MRT – Ingenia Besitzer profitieren von herausragender Bildqualität, erstklassigen klinischen Funktionen und effizienten Arbeitsabläufen dank digitaler dStream Breitband-Architektur. Das SmartPath to dStream Upgrade bietet alle Vorteile von dStream, ohne dass eine Vollsystem-Neuinstallation erforderlich wird.
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Umstellung ohne größere Unterbrechungen
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Schnell und zuverlässig
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Erstklassige Bildqualität
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Fortschrittliche Diagnoseleistungen
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Mit dStream setzt Ihr 3.0T System im Bereich der funktionellen Neuro-Scans völlig neue Maßstäbe. Die Spule ermöglicht hochaufgelöste volumetrische Bilder der Hirnrinde bei hervorragendem Signal-zu-Rausch-Verhältnis in der Hirnmitte. Für EEG-Elektrodenkabel ist ein Zugang in der Spulenoberseite vorgesehen.
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Bestehend aus integrierter posteriorer Spule und dS Basisspule. Optimierter Arbeitsablauf, da kein Spulenaustausch erforderlich ist; die Basisspule muss nicht entfernt werden.
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Mit Ingenia 1.5T können Sie dank hoher Diagnosesicherheit, fortschrittlicher Anwendungen und effizienter Abläufe den Herausforderungen von heute begegnen. dStream sorgt zudem für eine erstklassige Bildqualität in kürzester Zeit, und dank iPatient bietet der Ingenia 1.5T patientenzentrierte Bildgebung – von der Patientenvorbereitung bis zum fertigen Bild.
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Mit Ingenia 3.0T können Sie dank hoher Diagnosesicherheit, fortschrittlicher Anwendungen und effizienter Abläufe den Herausforderungen von heute begegnen. dStream sorgt zudem für eine erstklassige Bildqualität in kürzester Zeit, und dank iPatient bietet der Ingenia 3.0T patientenzentrierte Bildgebung – von der Patientenvorbereitung bis zum fertigen Bild.
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