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SmartPath to dStream

MR-Systemupgrade

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Ein unkomplizierter Umstieg auf digitale Breitband-MRT – Ingenia Besitzer profitieren von herausragender Bildqualität, erstklassigen klinischen Funktionen und effizienten Arbeitsabläufen dank digitaler dStream Breitband-Architektur. Das SmartPath to dStream Upgrade bietet alle Vorteile von dStream, ohne dass eine Vollsystem-Neuinstallation erforderlich wird.

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Eigenschaften
iPatient || KBA1
iPatient

iPatient

Jeder Patient ist anders. Durch die moderne Plattform iPatient für die Ingenia Systeme erhalten Anwender Zugriff auf eine an die individuellen Anforderungen anpassbare patientenzentrierte Bildgebung, die sich durch höhere Konstanz und Effizienz auszeichnet. Der Durchsatz lässt sich mit iPatient um bis zu 30% steigern⁷.

iPatient

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Jeder Patient ist anders. Durch die moderne Plattform iPatient für die Ingenia Systeme erhalten Anwender Zugriff auf eine an die individuellen Anforderungen anpassbare patientenzentrierte Bildgebung, die sich durch höhere Konstanz und Effizienz auszeichnet. Der Durchsatz lässt sich mit iPatient um bis zu 30% steigern⁷.

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IntelliSpace Portal
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IntelliSpace Portal

IntelliSpace Portal bietet einfache Tools für klinische Arbeitsabläufe und Zusammenarbeit, mit denen Sie Ihre täglichen Abläufe optimieren können. Nutzen Sie mit leistungsfähigen klinischen Anwendungen, auf die Sie von überall zugreifen können, das volle Potenzial von CT-, MRT-, molekularen Bildgebungs- und Ultraschall-Systemen.

IntelliSpace Portal

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IntelliSpace Portal bietet einfache Tools für klinische Arbeitsabläufe und Zusammenarbeit, mit denen Sie Ihre täglichen Abläufe optimieren können. Nutzen Sie mit leistungsfähigen klinischen Anwendungen, auf die Sie von überall zugreifen können, das volle Potenzial von CT-, MRT-, molekularen Bildgebungs- und Ultraschall-Systemen.

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Weitere Informationen
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Umstellung || Umstellung

Umstellung ohne größere Unterbrechungen

SmartPath to dStream bietet eine kostengünstige Möglichkeit für einen Umstieg auf ein digitales Breitband-MR-System und verlängert zugleich die Systemlebensdauer erheblich. Sie erhalten ein so gut wie neues System. Dabei fallen wesentlich geringere Kosten an als für ein vollständig neues System. Auch die Notwendigkeit der Errichtung eines neuen MR-Raums entfällt. Der Magnet kann während des Umbaus im Untersuchungsraum verbleiben, wodurch die Störung Ihres klinischen Betriebes auf ein Minimum reduziert wird.

Umstellung ohne größere Unterbrechungen

SmartPath to dStream bietet eine kostengünstige Möglichkeit für einen Umstieg auf ein digitales Breitband-MR-System und verlängert zugleich die Systemlebensdauer erheblich. Sie erhalten ein so gut wie neues System. Dabei fallen wesentlich geringere Kosten an als für ein vollständig neues System. Auch die Notwendigkeit der Errichtung eines neuen MR-Raums entfällt. Der Magnet kann während des Umbaus im Untersuchungsraum verbleiben, wodurch die Störung Ihres klinischen Betriebes auf ein Minimum reduziert wird.

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dStream || Erstklassige klinische Leistun

Schnell und zuverlässig

Mit dStream erhalten Sie in kürzester Zeit erstklassige digitale MR-Bilder mit gleichbleibend hoher Bildqualität und diagnostischer Aussagekraft.

Schnell und zuverlässig

Mit dStream erhalten Sie in kürzester Zeit erstklassige digitale MR-Bilder mit gleichbleibend hoher Bildqualität und diagnostischer Aussagekraft.

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Erstklassige Bildqualität || Erstklassige klinische Leistun

Erstklassige Bildqualität

Philips bietet hochentwickelte Lösungen, die das Ergebnis der Zusammenarbeit mit führenden Institutionen sind. In Verbindung mit dStream ermöglichen sie digitale Bildgebung mit exzellenter Bildqualität und bieten dadurch eine ausgezeichnete klinische Leistung, sorgen für einen hohen Patientenkomfort und steigern den wirtschaftlichen Mehrwert.

Erstklassige Bildqualität

Philips bietet hochentwickelte Lösungen, die das Ergebnis der Zusammenarbeit mit führenden Institutionen sind. In Verbindung mit dStream ermöglichen sie digitale Bildgebung mit exzellenter Bildqualität und bieten dadurch eine ausgezeichnete klinische Leistung, sorgen für einen hohen Patientenkomfort und steigern den wirtschaftlichen Mehrwert.

Erstklassige Bildqualität

Philips bietet hochentwickelte Lösungen, die das Ergebnis der Zusammenarbeit mit führenden Institutionen sind. In Verbindung mit dStream ermöglichen sie digitale Bildgebung mit exzellenter Bildqualität und bieten dadurch eine ausgezeichnete klinische Leistung, sorgen für einen hohen Patientenkomfort und steigern den wirtschaftlichen Mehrwert.
Fortschrittliche Diagnoselösungen || Erstklassige klinische Leistun

Fortschrittliche Diagnoseleistungen

Ob Routineuntersuchungen oder neuartige Anwendungen – die innovativen Tools und fortschrittlichen Diagnoselösungen von Ingenia orientieren sich an den wichtigsten Entwicklungen in den Bereichen Neurologie, Onkologie und Kardiologie und eröffnen so neue Diagnosemöglichkeiten für die Magnetresonanztomographie.

Fortschrittliche Diagnoseleistungen

Ob Routineuntersuchungen oder neuartige Anwendungen – die innovativen Tools und fortschrittlichen Diagnoselösungen von Ingenia orientieren sich an den wichtigsten Entwicklungen in den Bereichen Neurologie, Onkologie und Kardiologie und eröffnen so neue Diagnosemöglichkeiten für die Magnetresonanztomographie.

Fortschrittliche Diagnoseleistungen

Ob Routineuntersuchungen oder neuartige Anwendungen – die innovativen Tools und fortschrittlichen Diagnoselösungen von Ingenia orientieren sich an den wichtigsten Entwicklungen in den Bereichen Neurologie, Onkologie und Kardiologie und eröffnen so neue Diagnosemöglichkeiten für die Magnetresonanztomographie.
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iPatient

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IntelliSpace Portal bietet einfache Tools für klinische Arbeitsabläufe und Zusammenarbeit, mit denen Sie Ihre täglichen Abläufe optimieren können. Nutzen Sie mit leistungsfähigen klinischen Anwendungen, auf die Sie von überall zugreifen können, das volle Potenzial von CT-, MRT-, molekularen Bildgebungs- und Ultraschall-Systemen.

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Umstellung ohne größere Unterbrechungen

SmartPath to dStream bietet eine kostengünstige Möglichkeit für einen Umstieg auf ein digitales Breitband-MR-System und verlängert zugleich die Systemlebensdauer erheblich. Sie erhalten ein so gut wie neues System. Dabei fallen wesentlich geringere Kosten an als für ein vollständig neues System. Auch die Notwendigkeit der Errichtung eines neuen MR-Raums entfällt. Der Magnet kann während des Umbaus im Untersuchungsraum verbleiben, wodurch die Störung Ihres klinischen Betriebes auf ein Minimum reduziert wird.

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Erstklassige Bildqualität || Erstklassige klinische Leistun

Erstklassige Bildqualität

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Fortschrittliche Diagnoselösungen || Erstklassige klinische Leistun

Fortschrittliche Diagnoseleistungen

Ob Routineuntersuchungen oder neuartige Anwendungen – die innovativen Tools und fortschrittlichen Diagnoselösungen von Ingenia orientieren sich an den wichtigsten Entwicklungen in den Bereichen Neurologie, Onkologie und Kardiologie und eröffnen so neue Diagnosemöglichkeiten für die Magnetresonanztomographie.

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Dokumentation

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  • <sup>6.</sup> Premium-Bilder wird definiert als verbesserte Bildverarbeitung mit Fettunterdrückung und Korrektur von Bewegungsartefakten mit höherem Signal-Rausch-Verhältnis und höherer Geschwindigkeit auf dStream mit dS SENSE, mDIXON und MultiVane XD im Vergleich zu Achieva mit SENSE, Dixon und Propeller.

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