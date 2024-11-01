Umstellung ohne größere Unterbrechungen

SmartPath to dStream bietet eine kostengünstige Möglichkeit für einen Umstieg auf ein digitales Breitband-MR-System und verlängert zugleich die Systemlebensdauer erheblich. Sie erhalten ein so gut wie neues System. Dabei fallen wesentlich geringere Kosten an als für ein vollständig neues System. Auch die Notwendigkeit der Errichtung eines neuen MR-Raums entfällt. Der Magnet kann während des Umbaus im Untersuchungsraum verbleiben, wodurch die Störung Ihres klinischen Betriebes auf ein Minimum reduziert wird.