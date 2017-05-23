Mit Ingenia 3.0T können Sie dank hoher Diagnosesicherheit, fortschrittlicher Anwendungen und effizienter Abläufe den Herausforderungen von heute begegnen. dStream sorgt zudem für eine erstklassige Bildqualität in kürzester Zeit, und dank iPatient bietet der Ingenia 3.0T patientenzentrierte Bildgebung – von der Patientenvorbereitung bis zum fertigen Bild.
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.
Erweitern Sie Ihr Angebot und nutzen Sie den erhöhten Funktionsumfang und die Leistungsfähigkeit des 3.0T für kommende neurologische, onkologische und anderweitige Anwendungen.
dStream
dStream
Die digitale dStream Breitbandarchitektur liefert eine ausgezeichnete Bildqualität in bemerkenswert kurzer Zeit. Profitieren Sie von einem bis zu 40% höheren Signal-Rausch-Verhältnis² und einem erhöhten Durchsatz dank der kanalunabhängigen HF-Technologie, durch die sich Upgrades komfortabel durchführen lassen.
dStream
Die digitale dStream Breitbandarchitektur liefert eine ausgezeichnete Bildqualität in bemerkenswert kurzer Zeit. Profitieren Sie von einem bis zu 40% höheren Signal-Rausch-Verhältnis² und einem erhöhten Durchsatz dank der kanalunabhängigen HF-Technologie, durch die sich Upgrades komfortabel durchführen lassen.
dStream
Die digitale dStream Breitbandarchitektur liefert eine ausgezeichnete Bildqualität in bemerkenswert kurzer Zeit. Profitieren Sie von einem bis zu 40% höheren Signal-Rausch-Verhältnis² und einem erhöhten Durchsatz dank der kanalunabhängigen HF-Technologie, durch die sich Upgrades komfortabel durchführen lassen.
Die digitale dStream Breitbandarchitektur liefert eine ausgezeichnete Bildqualität in bemerkenswert kurzer Zeit. Profitieren Sie von einem bis zu 40% höheren Signal-Rausch-Verhältnis² und einem erhöhten Durchsatz dank der kanalunabhängigen HF-Technologie, durch die sich Upgrades komfortabel durchführen lassen.
Atmosphäre im Tunnel
Atmosphäre im Tunnel
Machen Sie die MRT-Untersuchung zu einem Erlebnis. Die immersive Lösung für Patienten, die sich mit dem Kopf im Tomographen befinden, sorgt für eine angenehme Ablenkung mittels Bildern und Tönen. Der Patient erhält die Sprachanweisungen über Kopfhörer und kann sich so leichter entspannen und still liegen, was die Bildqualität optimiert.
Atmosphäre im Tunnel
Machen Sie die MRT-Untersuchung zu einem Erlebnis. Die immersive Lösung für Patienten, die sich mit dem Kopf im Tomographen befinden, sorgt für eine angenehme Ablenkung mittels Bildern und Tönen. Der Patient erhält die Sprachanweisungen über Kopfhörer und kann sich so leichter entspannen und still liegen, was die Bildqualität optimiert.
Atmosphäre im Tunnel
Machen Sie die MRT-Untersuchung zu einem Erlebnis. Die immersive Lösung für Patienten, die sich mit dem Kopf im Tomographen befinden, sorgt für eine angenehme Ablenkung mittels Bildern und Tönen. Der Patient erhält die Sprachanweisungen über Kopfhörer und kann sich so leichter entspannen und still liegen, was die Bildqualität optimiert.
Machen Sie die MRT-Untersuchung zu einem Erlebnis. Die immersive Lösung für Patienten, die sich mit dem Kopf im Tomographen befinden, sorgt für eine angenehme Ablenkung mittels Bildern und Tönen. Der Patient erhält die Sprachanweisungen über Kopfhörer und kann sich so leichter entspannen und still liegen, was die Bildqualität optimiert.
Steigerung der klinischen Leistung in Bereichen wie Ganzkörperbildgebung und Kardiologie
Steigerung der klinischen Leistung in Bereichen wie Ganzkörperbildgebung und Kardiologie
Die digitale dStream Breitbandtechnologie sorgt mittels Datendigitalisierung am Patienten für ein bis zu 40% höheres Signal-Rausch-Verhältnis². So können Sie hochspezifische neurologische Untersuchungen sowie rapide zunehmende Körper- und Herzuntersuchungen durchführen.
Steigerung der klinischen Leistung in Bereichen wie Ganzkörperbildgebung und Kardiologie
Die digitale dStream Breitbandtechnologie sorgt mittels Datendigitalisierung am Patienten für ein bis zu 40% höheres Signal-Rausch-Verhältnis². So können Sie hochspezifische neurologische Untersuchungen sowie rapide zunehmende Körper- und Herzuntersuchungen durchführen.
Steigerung der klinischen Leistung in Bereichen wie Ganzkörperbildgebung und Kardiologie
Die digitale dStream Breitbandtechnologie sorgt mittels Datendigitalisierung am Patienten für ein bis zu 40% höheres Signal-Rausch-Verhältnis². So können Sie hochspezifische neurologische Untersuchungen sowie rapide zunehmende Körper- und Herzuntersuchungen durchführen.
Steigerung der klinischen Leistung in Bereichen wie Ganzkörperbildgebung und Kardiologie
Steigerung der klinischen Leistung in Bereichen wie Ganzkörperbildgebung und Kardiologie
Die digitale dStream Breitbandtechnologie sorgt mittels Datendigitalisierung am Patienten für ein bis zu 40% höheres Signal-Rausch-Verhältnis². So können Sie hochspezifische neurologische Untersuchungen sowie rapide zunehmende Körper- und Herzuntersuchungen durchführen.
iPatient¹
iPatient
Jeder Patient ist anders. Durch die moderne Plattform iPatient für die Ingenia Systeme erhalten Anwender Zugriff auf eine an die individuellen Anforderungen anpassbare patientenzentrierte Bildgebung, die sich durch höhere Konstanz und Effizienz auszeichnet. Der Durchsatz lässt sich mit iPatient um bis zu 30% steigern¹.
iPatient
Jeder Patient ist anders. Durch die moderne Plattform iPatient für die Ingenia Systeme erhalten Anwender Zugriff auf eine an die individuellen Anforderungen anpassbare patientenzentrierte Bildgebung, die sich durch höhere Konstanz und Effizienz auszeichnet. Der Durchsatz lässt sich mit iPatient um bis zu 30% steigern¹.
iPatient
Jeder Patient ist anders. Durch die moderne Plattform iPatient für die Ingenia Systeme erhalten Anwender Zugriff auf eine an die individuellen Anforderungen anpassbare patientenzentrierte Bildgebung, die sich durch höhere Konstanz und Effizienz auszeichnet. Der Durchsatz lässt sich mit iPatient um bis zu 30% steigern¹.
Jeder Patient ist anders. Durch die moderne Plattform iPatient für die Ingenia Systeme erhalten Anwender Zugriff auf eine an die individuellen Anforderungen anpassbare patientenzentrierte Bildgebung, die sich durch höhere Konstanz und Effizienz auszeichnet. Der Durchsatz lässt sich mit iPatient um bis zu 30% steigern¹.
Das robuste 1.5T-System, vereint mit der Leistung von 3.0T
Das robuste 1.5T-System, vereint mit der Leistung von 3.0T
Profitieren Sie von einheitlichen Ergebnissen in puncto Bildqualität, Bildkontrast und Bildkonstanz sowie dank MultiTransmit 4D von einer höheren Geschwindigkeit bei Untersuchungen des Herzens, der Brust, der Wirbelsäule sowie anderweitigen Untersuchungen.
Das robuste 1.5T-System, vereint mit der Leistung von 3.0T
Profitieren Sie von einheitlichen Ergebnissen in puncto Bildqualität, Bildkontrast und Bildkonstanz sowie dank MultiTransmit 4D von einer höheren Geschwindigkeit bei Untersuchungen des Herzens, der Brust, der Wirbelsäule sowie anderweitigen Untersuchungen.
Das robuste 1.5T-System, vereint mit der Leistung von 3.0T
Profitieren Sie von einheitlichen Ergebnissen in puncto Bildqualität, Bildkontrast und Bildkonstanz sowie dank MultiTransmit 4D von einer höheren Geschwindigkeit bei Untersuchungen des Herzens, der Brust, der Wirbelsäule sowie anderweitigen Untersuchungen.
Das robuste 1.5T-System, vereint mit der Leistung von 3.0T
Das robuste 1.5T-System, vereint mit der Leistung von 3.0T
Profitieren Sie von einheitlichen Ergebnissen in puncto Bildqualität, Bildkontrast und Bildkonstanz sowie dank MultiTransmit 4D von einer höheren Geschwindigkeit bei Untersuchungen des Herzens, der Brust, der Wirbelsäule sowie anderweitigen Untersuchungen.
Premium-Bildqualität¹
Premium-Bildqualität¹
Premium-Bildqualität wird definiert als verbesserte Bildverarbeitung mit Fettunterdrückung und Korrektur von Bewegungsartefakten mit höherem Signal-Rausch-Verhältnis und höherer Geschwindigkeit auf dStream mit dS SENSE, mDIXON und MultiVane XD im Vergleich zu Achieva mit SENSE, Dixon und Propeller. Entscheidende diagnostische Informationen stehen innerhalb des verfügbaren Zeitfensters bereit.
Premium-Bildqualität¹
Premium-Bildqualität wird definiert als verbesserte Bildverarbeitung mit Fettunterdrückung und Korrektur von Bewegungsartefakten mit höherem Signal-Rausch-Verhältnis und höherer Geschwindigkeit auf dStream mit dS SENSE, mDIXON und MultiVane XD im Vergleich zu Achieva mit SENSE, Dixon und Propeller. Entscheidende diagnostische Informationen stehen innerhalb des verfügbaren Zeitfensters bereit.
Premium-Bildqualität¹
Premium-Bildqualität wird definiert als verbesserte Bildverarbeitung mit Fettunterdrückung und Korrektur von Bewegungsartefakten mit höherem Signal-Rausch-Verhältnis und höherer Geschwindigkeit auf dStream mit dS SENSE, mDIXON und MultiVane XD im Vergleich zu Achieva mit SENSE, Dixon und Propeller. Entscheidende diagnostische Informationen stehen innerhalb des verfügbaren Zeitfensters bereit.
Premium-Bildqualität wird definiert als verbesserte Bildverarbeitung mit Fettunterdrückung und Korrektur von Bewegungsartefakten mit höherem Signal-Rausch-Verhältnis und höherer Geschwindigkeit auf dStream mit dS SENSE, mDIXON und MultiVane XD im Vergleich zu Achieva mit SENSE, Dixon und Propeller. Entscheidende diagnostische Informationen stehen innerhalb des verfügbaren Zeitfensters bereit.
Verbesserung der Patientenakzeptanz
Verbesserung der Patientenakzeptanz
Führen Sie dank des größten homogenen Messfelds in einem handelsüblichen 70-cm-System Untersuchungen bei adipösen und empfindlichen Patienten mit Leichtigkeit durch.
Verbesserung der Patientenakzeptanz
Führen Sie dank des größten homogenen Messfelds in einem handelsüblichen 70-cm-System Untersuchungen bei adipösen und empfindlichen Patienten mit Leichtigkeit durch.
Verbesserung der Patientenakzeptanz
Führen Sie dank des größten homogenen Messfelds in einem handelsüblichen 70-cm-System Untersuchungen bei adipösen und empfindlichen Patienten mit Leichtigkeit durch.
Führen Sie dank des größten homogenen Messfelds in einem handelsüblichen 70-cm-System Untersuchungen bei adipösen und empfindlichen Patienten mit Leichtigkeit durch.
ScanWise Implant
ScanWise Implant
Mit ScanWise Implant können Sie MR-Bildgebungsverfahren für die wachsende Anzahl der potenziell unterversorgten Patienten anbieten, was nicht nur zum Ansehen Ihrer Einrichtung beiträgt, sondern auch die Anzahl der Überweisungen an Ihre Einrichtung erhöhen kann.
ScanWise Implant
Mit ScanWise Implant können Sie MR-Bildgebungsverfahren für die wachsende Anzahl der potenziell unterversorgten Patienten anbieten, was nicht nur zum Ansehen Ihrer Einrichtung beiträgt, sondern auch die Anzahl der Überweisungen an Ihre Einrichtung erhöhen kann.
ScanWise Implant
Mit ScanWise Implant können Sie MR-Bildgebungsverfahren für die wachsende Anzahl der potenziell unterversorgten Patienten anbieten, was nicht nur zum Ansehen Ihrer Einrichtung beiträgt, sondern auch die Anzahl der Überweisungen an Ihre Einrichtung erhöhen kann.
Mit ScanWise Implant können Sie MR-Bildgebungsverfahren für die wachsende Anzahl der potenziell unterversorgten Patienten anbieten, was nicht nur zum Ansehen Ihrer Einrichtung beiträgt, sondern auch die Anzahl der Überweisungen an Ihre Einrichtung erhöhen kann.
Xtend Magnetsystem
Xtend Magnetsystem
Die 70 cm große Öffnung des Xtend Systems ist auf den Patienten ausgerichtet. Es bietet das größte homogene Messfeld unter den handelsüblichen 70-cm-Systemen und eignet sich damit perfekt für die Bildgebung des Körpers und der Wirbelsäule sowie große Übersichtsdarstellungen des Abdominalbereichs mit zwei Stationen.
Xtend Magnetsystem
Die 70 cm große Öffnung des Xtend Systems ist auf den Patienten ausgerichtet. Es bietet das größte homogene Messfeld unter den handelsüblichen 70-cm-Systemen und eignet sich damit perfekt für die Bildgebung des Körpers und der Wirbelsäule sowie große Übersichtsdarstellungen des Abdominalbereichs mit zwei Stationen.
Xtend Magnetsystem
Die 70 cm große Öffnung des Xtend Systems ist auf den Patienten ausgerichtet. Es bietet das größte homogene Messfeld unter den handelsüblichen 70-cm-Systemen und eignet sich damit perfekt für die Bildgebung des Körpers und der Wirbelsäule sowie große Übersichtsdarstellungen des Abdominalbereichs mit zwei Stationen.
Die 70 cm große Öffnung des Xtend Systems ist auf den Patienten ausgerichtet. Es bietet das größte homogene Messfeld unter den handelsüblichen 70-cm-Systemen und eignet sich damit perfekt für die Bildgebung des Körpers und der Wirbelsäule sowie große Übersichtsdarstellungen des Abdominalbereichs mit zwei Stationen.
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal bietet einfache Tools für klinische Arbeitsabläufe und Zusammenarbeit, mit denen Sie Ihre täglichen Abläufe optimieren können. Nutzen Sie mit leistungsfähigen klinischen Anwendungen, auf die Sie von überall zugreifen können, das volle Potenzial von CT-, MRT-, molekularen Bildgebungs- und Ultraschall-Systemen.
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal bietet einfache Tools für klinische Arbeitsabläufe und Zusammenarbeit, mit denen Sie Ihre täglichen Abläufe optimieren können. Nutzen Sie mit leistungsfähigen klinischen Anwendungen, auf die Sie von überall zugreifen können, das volle Potenzial von CT-, MRT-, molekularen Bildgebungs- und Ultraschall-Systemen.
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal bietet einfache Tools für klinische Arbeitsabläufe und Zusammenarbeit, mit denen Sie Ihre täglichen Abläufe optimieren können. Nutzen Sie mit leistungsfähigen klinischen Anwendungen, auf die Sie von überall zugreifen können, das volle Potenzial von CT-, MRT-, molekularen Bildgebungs- und Ultraschall-Systemen.
IntelliSpace Portal bietet einfache Tools für klinische Arbeitsabläufe und Zusammenarbeit, mit denen Sie Ihre täglichen Abläufe optimieren können. Nutzen Sie mit leistungsfähigen klinischen Anwendungen, auf die Sie von überall zugreifen können, das volle Potenzial von CT-, MRT-, molekularen Bildgebungs- und Ultraschall-Systemen.
Erweiterte MR
Erweiterte MR
Erhalten Sie mehr Überweisungen und erweitern Sie Ihre Diagnosemöglichkeiten. Fortschrittliche Diagnoselösungen erweitern die MR-Funktionalität um klinische Indikationen in den Bereichen Neurologie, Onkologie und Kardiologie.
Erweiterte MR
Erhalten Sie mehr Überweisungen und erweitern Sie Ihre Diagnosemöglichkeiten. Fortschrittliche Diagnoselösungen erweitern die MR-Funktionalität um klinische Indikationen in den Bereichen Neurologie, Onkologie und Kardiologie.
Erweiterte MR
Erhalten Sie mehr Überweisungen und erweitern Sie Ihre Diagnosemöglichkeiten. Fortschrittliche Diagnoselösungen erweitern die MR-Funktionalität um klinische Indikationen in den Bereichen Neurologie, Onkologie und Kardiologie.
Erhalten Sie mehr Überweisungen und erweitern Sie Ihre Diagnosemöglichkeiten. Fortschrittliche Diagnoselösungen erweitern die MR-Funktionalität um klinische Indikationen in den Bereichen Neurologie, Onkologie und Kardiologie.
Beschreiten Sie neue Wege mit neuen Anwendungen
dStream
Atmosphäre im Tunnel
Steigerung der klinischen Leistung in Bereichen wie Ganzkörperbildgebung und Kardiologie
Erweitern Sie Ihr Angebot und nutzen Sie den erhöhten Funktionsumfang und die Leistungsfähigkeit des 3.0T für kommende neurologische, onkologische und anderweitige Anwendungen.
dStream
dStream
Die digitale dStream Breitbandarchitektur liefert eine ausgezeichnete Bildqualität in bemerkenswert kurzer Zeit. Profitieren Sie von einem bis zu 40% höheren Signal-Rausch-Verhältnis² und einem erhöhten Durchsatz dank der kanalunabhängigen HF-Technologie, durch die sich Upgrades komfortabel durchführen lassen.
dStream
Die digitale dStream Breitbandarchitektur liefert eine ausgezeichnete Bildqualität in bemerkenswert kurzer Zeit. Profitieren Sie von einem bis zu 40% höheren Signal-Rausch-Verhältnis² und einem erhöhten Durchsatz dank der kanalunabhängigen HF-Technologie, durch die sich Upgrades komfortabel durchführen lassen.
dStream
Die digitale dStream Breitbandarchitektur liefert eine ausgezeichnete Bildqualität in bemerkenswert kurzer Zeit. Profitieren Sie von einem bis zu 40% höheren Signal-Rausch-Verhältnis² und einem erhöhten Durchsatz dank der kanalunabhängigen HF-Technologie, durch die sich Upgrades komfortabel durchführen lassen.
Die digitale dStream Breitbandarchitektur liefert eine ausgezeichnete Bildqualität in bemerkenswert kurzer Zeit. Profitieren Sie von einem bis zu 40% höheren Signal-Rausch-Verhältnis² und einem erhöhten Durchsatz dank der kanalunabhängigen HF-Technologie, durch die sich Upgrades komfortabel durchführen lassen.
Atmosphäre im Tunnel
Atmosphäre im Tunnel
Machen Sie die MRT-Untersuchung zu einem Erlebnis. Die immersive Lösung für Patienten, die sich mit dem Kopf im Tomographen befinden, sorgt für eine angenehme Ablenkung mittels Bildern und Tönen. Der Patient erhält die Sprachanweisungen über Kopfhörer und kann sich so leichter entspannen und still liegen, was die Bildqualität optimiert.
Atmosphäre im Tunnel
Machen Sie die MRT-Untersuchung zu einem Erlebnis. Die immersive Lösung für Patienten, die sich mit dem Kopf im Tomographen befinden, sorgt für eine angenehme Ablenkung mittels Bildern und Tönen. Der Patient erhält die Sprachanweisungen über Kopfhörer und kann sich so leichter entspannen und still liegen, was die Bildqualität optimiert.
Atmosphäre im Tunnel
Machen Sie die MRT-Untersuchung zu einem Erlebnis. Die immersive Lösung für Patienten, die sich mit dem Kopf im Tomographen befinden, sorgt für eine angenehme Ablenkung mittels Bildern und Tönen. Der Patient erhält die Sprachanweisungen über Kopfhörer und kann sich so leichter entspannen und still liegen, was die Bildqualität optimiert.
Machen Sie die MRT-Untersuchung zu einem Erlebnis. Die immersive Lösung für Patienten, die sich mit dem Kopf im Tomographen befinden, sorgt für eine angenehme Ablenkung mittels Bildern und Tönen. Der Patient erhält die Sprachanweisungen über Kopfhörer und kann sich so leichter entspannen und still liegen, was die Bildqualität optimiert.
Steigerung der klinischen Leistung in Bereichen wie Ganzkörperbildgebung und Kardiologie
Steigerung der klinischen Leistung in Bereichen wie Ganzkörperbildgebung und Kardiologie
Die digitale dStream Breitbandtechnologie sorgt mittels Datendigitalisierung am Patienten für ein bis zu 40% höheres Signal-Rausch-Verhältnis². So können Sie hochspezifische neurologische Untersuchungen sowie rapide zunehmende Körper- und Herzuntersuchungen durchführen.
Steigerung der klinischen Leistung in Bereichen wie Ganzkörperbildgebung und Kardiologie
Die digitale dStream Breitbandtechnologie sorgt mittels Datendigitalisierung am Patienten für ein bis zu 40% höheres Signal-Rausch-Verhältnis². So können Sie hochspezifische neurologische Untersuchungen sowie rapide zunehmende Körper- und Herzuntersuchungen durchführen.
Steigerung der klinischen Leistung in Bereichen wie Ganzkörperbildgebung und Kardiologie
Die digitale dStream Breitbandtechnologie sorgt mittels Datendigitalisierung am Patienten für ein bis zu 40% höheres Signal-Rausch-Verhältnis². So können Sie hochspezifische neurologische Untersuchungen sowie rapide zunehmende Körper- und Herzuntersuchungen durchführen.
Steigerung der klinischen Leistung in Bereichen wie Ganzkörperbildgebung und Kardiologie
Steigerung der klinischen Leistung in Bereichen wie Ganzkörperbildgebung und Kardiologie
Die digitale dStream Breitbandtechnologie sorgt mittels Datendigitalisierung am Patienten für ein bis zu 40% höheres Signal-Rausch-Verhältnis². So können Sie hochspezifische neurologische Untersuchungen sowie rapide zunehmende Körper- und Herzuntersuchungen durchführen.
iPatient¹
iPatient
Jeder Patient ist anders. Durch die moderne Plattform iPatient für die Ingenia Systeme erhalten Anwender Zugriff auf eine an die individuellen Anforderungen anpassbare patientenzentrierte Bildgebung, die sich durch höhere Konstanz und Effizienz auszeichnet. Der Durchsatz lässt sich mit iPatient um bis zu 30% steigern¹.
iPatient
Jeder Patient ist anders. Durch die moderne Plattform iPatient für die Ingenia Systeme erhalten Anwender Zugriff auf eine an die individuellen Anforderungen anpassbare patientenzentrierte Bildgebung, die sich durch höhere Konstanz und Effizienz auszeichnet. Der Durchsatz lässt sich mit iPatient um bis zu 30% steigern¹.
iPatient
Jeder Patient ist anders. Durch die moderne Plattform iPatient für die Ingenia Systeme erhalten Anwender Zugriff auf eine an die individuellen Anforderungen anpassbare patientenzentrierte Bildgebung, die sich durch höhere Konstanz und Effizienz auszeichnet. Der Durchsatz lässt sich mit iPatient um bis zu 30% steigern¹.
Jeder Patient ist anders. Durch die moderne Plattform iPatient für die Ingenia Systeme erhalten Anwender Zugriff auf eine an die individuellen Anforderungen anpassbare patientenzentrierte Bildgebung, die sich durch höhere Konstanz und Effizienz auszeichnet. Der Durchsatz lässt sich mit iPatient um bis zu 30% steigern¹.
Das robuste 1.5T-System, vereint mit der Leistung von 3.0T
Das robuste 1.5T-System, vereint mit der Leistung von 3.0T
Profitieren Sie von einheitlichen Ergebnissen in puncto Bildqualität, Bildkontrast und Bildkonstanz sowie dank MultiTransmit 4D von einer höheren Geschwindigkeit bei Untersuchungen des Herzens, der Brust, der Wirbelsäule sowie anderweitigen Untersuchungen.
Das robuste 1.5T-System, vereint mit der Leistung von 3.0T
Profitieren Sie von einheitlichen Ergebnissen in puncto Bildqualität, Bildkontrast und Bildkonstanz sowie dank MultiTransmit 4D von einer höheren Geschwindigkeit bei Untersuchungen des Herzens, der Brust, der Wirbelsäule sowie anderweitigen Untersuchungen.
Das robuste 1.5T-System, vereint mit der Leistung von 3.0T
Profitieren Sie von einheitlichen Ergebnissen in puncto Bildqualität, Bildkontrast und Bildkonstanz sowie dank MultiTransmit 4D von einer höheren Geschwindigkeit bei Untersuchungen des Herzens, der Brust, der Wirbelsäule sowie anderweitigen Untersuchungen.
Das robuste 1.5T-System, vereint mit der Leistung von 3.0T
Das robuste 1.5T-System, vereint mit der Leistung von 3.0T
Profitieren Sie von einheitlichen Ergebnissen in puncto Bildqualität, Bildkontrast und Bildkonstanz sowie dank MultiTransmit 4D von einer höheren Geschwindigkeit bei Untersuchungen des Herzens, der Brust, der Wirbelsäule sowie anderweitigen Untersuchungen.
Premium-Bildqualität¹
Premium-Bildqualität¹
Premium-Bildqualität wird definiert als verbesserte Bildverarbeitung mit Fettunterdrückung und Korrektur von Bewegungsartefakten mit höherem Signal-Rausch-Verhältnis und höherer Geschwindigkeit auf dStream mit dS SENSE, mDIXON und MultiVane XD im Vergleich zu Achieva mit SENSE, Dixon und Propeller. Entscheidende diagnostische Informationen stehen innerhalb des verfügbaren Zeitfensters bereit.
Premium-Bildqualität¹
Premium-Bildqualität wird definiert als verbesserte Bildverarbeitung mit Fettunterdrückung und Korrektur von Bewegungsartefakten mit höherem Signal-Rausch-Verhältnis und höherer Geschwindigkeit auf dStream mit dS SENSE, mDIXON und MultiVane XD im Vergleich zu Achieva mit SENSE, Dixon und Propeller. Entscheidende diagnostische Informationen stehen innerhalb des verfügbaren Zeitfensters bereit.
Premium-Bildqualität¹
Premium-Bildqualität wird definiert als verbesserte Bildverarbeitung mit Fettunterdrückung und Korrektur von Bewegungsartefakten mit höherem Signal-Rausch-Verhältnis und höherer Geschwindigkeit auf dStream mit dS SENSE, mDIXON und MultiVane XD im Vergleich zu Achieva mit SENSE, Dixon und Propeller. Entscheidende diagnostische Informationen stehen innerhalb des verfügbaren Zeitfensters bereit.
Premium-Bildqualität wird definiert als verbesserte Bildverarbeitung mit Fettunterdrückung und Korrektur von Bewegungsartefakten mit höherem Signal-Rausch-Verhältnis und höherer Geschwindigkeit auf dStream mit dS SENSE, mDIXON und MultiVane XD im Vergleich zu Achieva mit SENSE, Dixon und Propeller. Entscheidende diagnostische Informationen stehen innerhalb des verfügbaren Zeitfensters bereit.
Verbesserung der Patientenakzeptanz
Verbesserung der Patientenakzeptanz
Führen Sie dank des größten homogenen Messfelds in einem handelsüblichen 70-cm-System Untersuchungen bei adipösen und empfindlichen Patienten mit Leichtigkeit durch.
Verbesserung der Patientenakzeptanz
Führen Sie dank des größten homogenen Messfelds in einem handelsüblichen 70-cm-System Untersuchungen bei adipösen und empfindlichen Patienten mit Leichtigkeit durch.
Verbesserung der Patientenakzeptanz
Führen Sie dank des größten homogenen Messfelds in einem handelsüblichen 70-cm-System Untersuchungen bei adipösen und empfindlichen Patienten mit Leichtigkeit durch.
Führen Sie dank des größten homogenen Messfelds in einem handelsüblichen 70-cm-System Untersuchungen bei adipösen und empfindlichen Patienten mit Leichtigkeit durch.
ScanWise Implant
ScanWise Implant
Mit ScanWise Implant können Sie MR-Bildgebungsverfahren für die wachsende Anzahl der potenziell unterversorgten Patienten anbieten, was nicht nur zum Ansehen Ihrer Einrichtung beiträgt, sondern auch die Anzahl der Überweisungen an Ihre Einrichtung erhöhen kann.
ScanWise Implant
Mit ScanWise Implant können Sie MR-Bildgebungsverfahren für die wachsende Anzahl der potenziell unterversorgten Patienten anbieten, was nicht nur zum Ansehen Ihrer Einrichtung beiträgt, sondern auch die Anzahl der Überweisungen an Ihre Einrichtung erhöhen kann.
ScanWise Implant
Mit ScanWise Implant können Sie MR-Bildgebungsverfahren für die wachsende Anzahl der potenziell unterversorgten Patienten anbieten, was nicht nur zum Ansehen Ihrer Einrichtung beiträgt, sondern auch die Anzahl der Überweisungen an Ihre Einrichtung erhöhen kann.
Mit ScanWise Implant können Sie MR-Bildgebungsverfahren für die wachsende Anzahl der potenziell unterversorgten Patienten anbieten, was nicht nur zum Ansehen Ihrer Einrichtung beiträgt, sondern auch die Anzahl der Überweisungen an Ihre Einrichtung erhöhen kann.
Xtend Magnetsystem
Xtend Magnetsystem
Die 70 cm große Öffnung des Xtend Systems ist auf den Patienten ausgerichtet. Es bietet das größte homogene Messfeld unter den handelsüblichen 70-cm-Systemen und eignet sich damit perfekt für die Bildgebung des Körpers und der Wirbelsäule sowie große Übersichtsdarstellungen des Abdominalbereichs mit zwei Stationen.
Xtend Magnetsystem
Die 70 cm große Öffnung des Xtend Systems ist auf den Patienten ausgerichtet. Es bietet das größte homogene Messfeld unter den handelsüblichen 70-cm-Systemen und eignet sich damit perfekt für die Bildgebung des Körpers und der Wirbelsäule sowie große Übersichtsdarstellungen des Abdominalbereichs mit zwei Stationen.
Xtend Magnetsystem
Die 70 cm große Öffnung des Xtend Systems ist auf den Patienten ausgerichtet. Es bietet das größte homogene Messfeld unter den handelsüblichen 70-cm-Systemen und eignet sich damit perfekt für die Bildgebung des Körpers und der Wirbelsäule sowie große Übersichtsdarstellungen des Abdominalbereichs mit zwei Stationen.
Die 70 cm große Öffnung des Xtend Systems ist auf den Patienten ausgerichtet. Es bietet das größte homogene Messfeld unter den handelsüblichen 70-cm-Systemen und eignet sich damit perfekt für die Bildgebung des Körpers und der Wirbelsäule sowie große Übersichtsdarstellungen des Abdominalbereichs mit zwei Stationen.
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal bietet einfache Tools für klinische Arbeitsabläufe und Zusammenarbeit, mit denen Sie Ihre täglichen Abläufe optimieren können. Nutzen Sie mit leistungsfähigen klinischen Anwendungen, auf die Sie von überall zugreifen können, das volle Potenzial von CT-, MRT-, molekularen Bildgebungs- und Ultraschall-Systemen.
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal bietet einfache Tools für klinische Arbeitsabläufe und Zusammenarbeit, mit denen Sie Ihre täglichen Abläufe optimieren können. Nutzen Sie mit leistungsfähigen klinischen Anwendungen, auf die Sie von überall zugreifen können, das volle Potenzial von CT-, MRT-, molekularen Bildgebungs- und Ultraschall-Systemen.
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal bietet einfache Tools für klinische Arbeitsabläufe und Zusammenarbeit, mit denen Sie Ihre täglichen Abläufe optimieren können. Nutzen Sie mit leistungsfähigen klinischen Anwendungen, auf die Sie von überall zugreifen können, das volle Potenzial von CT-, MRT-, molekularen Bildgebungs- und Ultraschall-Systemen.
IntelliSpace Portal bietet einfache Tools für klinische Arbeitsabläufe und Zusammenarbeit, mit denen Sie Ihre täglichen Abläufe optimieren können. Nutzen Sie mit leistungsfähigen klinischen Anwendungen, auf die Sie von überall zugreifen können, das volle Potenzial von CT-, MRT-, molekularen Bildgebungs- und Ultraschall-Systemen.
Erweiterte MR
Erweiterte MR
Erhalten Sie mehr Überweisungen und erweitern Sie Ihre Diagnosemöglichkeiten. Fortschrittliche Diagnoselösungen erweitern die MR-Funktionalität um klinische Indikationen in den Bereichen Neurologie, Onkologie und Kardiologie.
Erweiterte MR
Erhalten Sie mehr Überweisungen und erweitern Sie Ihre Diagnosemöglichkeiten. Fortschrittliche Diagnoselösungen erweitern die MR-Funktionalität um klinische Indikationen in den Bereichen Neurologie, Onkologie und Kardiologie.
Erweiterte MR
Erhalten Sie mehr Überweisungen und erweitern Sie Ihre Diagnosemöglichkeiten. Fortschrittliche Diagnoselösungen erweitern die MR-Funktionalität um klinische Indikationen in den Bereichen Neurologie, Onkologie und Kardiologie.
Erhalten Sie mehr Überweisungen und erweitern Sie Ihre Diagnosemöglichkeiten. Fortschrittliche Diagnoselösungen erweitern die MR-Funktionalität um klinische Indikationen in den Bereichen Neurologie, Onkologie und Kardiologie.
MR Body Map
Klinische Fälle aus zahlreichen Anwendungsgebieten
Unsere MR Body Map zeigt Ihnen anhand von mehr als 100 Fällen aus aller Welt, wie die digitale Technologie von Philips Sie bei der präzisen Bildgebung unterstützt.
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.